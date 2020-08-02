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  3. Италия
Сассуоло
0:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Удинезе
0'
11' Желтая карточка
Пелузо Федерико
0:1
53' Гол
Окака Стефано
58'
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
6
Рожерио
да
Силва
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
77
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Сассуоло
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

11'
Пелузо Федерико
 
53'
0:1
Окака Стефано
(Ласанья Кевин)
57'
Гараслин Лукаш
Траоре Хамед
 
57'
Распадори Джакомо
Джуричич Филип
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 21 (2) 0.55
2. Берарди Доменико 14 (2) 0.37
3. Бога Жереми 11 0.29
4. Джуричич Филип 5 0.13
5. Траоре Хамед 4 0.11
6. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Распадори Джакомо 2 0.05
9. Дункан Альфред 1 0.03
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Тольян Йереми 1 0.03
12. Обьянг Педро 1 0.03
13. Гараслин Лукаш 1 0.03
14. Рожерио да Силва 1 0.03
15. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.26
2. Де Пауль Родриго 7 0.18
3. Окака Стефано 7 0.18
4. Фофана Секо 3 0.08
5. Несторовски Илья 3 0.08
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Бекао Родриго 1 0.03
9. Самир Каэтано 1 0.03
10. Пуссетто Игнасио 1 0.03
11. Мандрагора Роландо 0 0
12. Зеегелаар Марвин 0 0
13. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 10 0
2. Локателли Мануэль 9 0
3. Тольян Йереми 8 0
4. Марлон 8 0
5. Бурабия Мехди 6 1
6. Пелузо Федерико 5 1
7. Джуричич Филип 6 0
8. Берарди Доменико 6 0
9. Рожерио да Силва 6 0
10. Маньянелли Франческо 5 0
11. Феррари Джанмарко 5 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 6 0
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 5 0
7. Трост-Эконг Виллиам 5 0
8. Несторовски Илья 4 0
9. Фофана Секо 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 3 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Уолас Соуза 2 0
15. Мандрагора Роландо 2 0
16. Де Майо Себастьян 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Тер Авест Хидде 1 0
20. Ласанья Кевин 1 0
21. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 7.69% (5) 18.46% (12) 20% (13) 15.38% (10) 26.15% (17) 12.31% (8)
 Удинезе 16.13% (5) 16.13% (5) 32.26% (10) 3.23% (1) 9.68% (3) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Удинезе 3:0 Сассуоло Серия A Удинезе 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло 0:0 Заявка 38 14 10 14 69 - 62 52
9. Болонья 1:0 Заявка 38 13 10 15 52 - 64 49
10. Фиорентина Заявка 38 12 13 13 51 - 48 49
11. Верона 0:3 Заявка 38 12 13 13 47 - 51 49
12. Парма 2:2 Заявка 38 13 8 17 54 - 56 47
13. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
14. Удинезе 0:0 Заявка 38 11 10 17 36 - 51 43
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино 0:1 Заявка 38 11 6 21 45 - 68 39
17. Дженоа 3:0 Заявка 38 10 9 19 47 - 73 39
18. Лечче 2:2 Заявка 38 9 9 20 51 - 83 36
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 38 5 5 28 27 - 77 20
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 165
Сассуоло 70.9% (117)
X 19.4% (32)
Удинезе 9.7% (16)
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1.89 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Удинезе

Исход игры
Сассуоло
70.9% (117)
Ничья
19.4% (32)
Удинезе
9.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (94)
Меньше
41.98% (68)
Обе команды забьют
Да
74.69% (121)
Нет
25.31% (41)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
35.2% (58)
1:1 Ничья
16.4% (27)
1:0 Сассуоло
12.7% (21)
2:0 Сассуоло
10.9% (18)
1:2 Удинезе
8.5% (14)
3:1 Сассуоло
7.9% (13)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:2 Сассуоло
1.2% (2)
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