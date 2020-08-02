Сассуоло
0:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Удинезе
11' Желтая карточкаПелузо Федерико
0:1
53' ГолОкака Стефано
90' Желтая карточкаМуссо Хуан
23
Траоре
Хамед
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Лирусси ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
53'
0:1
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 7
-
11 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|21 (2)
|0.55
|2.
|Берарди Доменико
|14 (2)
|0.37
|3.
|Бога Жереми
|11
|0.29
|4.
|Джуричич Филип
|5
|0.13
|5.
|Траоре Хамед
|4
|0.11
|6.
|Дефрель Грегоре
|3 (1)
|0.08
|7.
|Мюлдюр Мерт
|2
|0.05
|8.
|Распадори Джакомо
|2
|0.05
|9.
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|10.
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|11.
|Тольян Йереми
|1
|0.03
|12.
|Обьянг Педро
|1
|0.03
|13.
|Гараслин Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Рожерио да Силва
|1
|0.03
|15.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.03
|16.
|Локателли Мануэль
|0
|0
|17.
|Пелузо Федерико
|0
|0
|18.
|Кирьякопулос Гиоргус
|0
|0
|19.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ласанья Кевин
|10
|0.26
|2.
|Окака Стефано
|8
|0.21
|3.
|Де Пауль Родриго
|7
|0.18
|4.
|Фофана Секо
|3
|0.08
|5.
|Несторовски Илья
|3
|0.08
|6.
|Сема Кен
|2
|0.05
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|8.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|10.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.03
|11.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|0
|0
|13.
|Теодорчик Лукаш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обьянг Педро
|10
|0
|2.
|Локателли Мануэль
|9
|0
|3.
|Тольян Йереми
|8
|0
|4.
|Марлон
|8
|0
|5.
|Бурабия Мехди
|6
|1
|6.
|Пелузо Федерико
|5
|1
|7.
|Джуричич Филип
|6
|0
|8.
|Берарди Доменико
|6
|0
|9.
|Рожерио да Силва
|6
|0
|10.
|Маньянелли Франческо
|5
|0
|11.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|12.
|Кирьякопулос Гиоргус
|4
|0
|13.
|Мюлдюр Мерт
|4
|0
|14.
|Капуто Франческо
|3
|0
|15.
|Дункан Альфред
|3
|0
|16.
|Романья Филиппо
|3
|0
|17.
|Траоре Хамед
|3
|0
|18.
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|19.
|Консильи Андреа
|1
|0
|20.
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|21.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|10
|0
|2.
|Яяло Мато
|7
|1
|3.
|Бекао Родриго
|8
|0
|4.
|Де Пауль Родриго
|5
|1
|5.
|Сема Кен
|6
|0
|6.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|5
|0
|7.
|Трост-Эконг Виллиам
|5
|0
|8.
|Несторовски Илья
|4
|0
|9.
|Фофана Секо
|4
|0
|10.
|Опоку Николас
|2
|1
|11.
|Самир Каэтано
|3
|0
|12.
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|14.
|Уолас Соуза
|2
|0
|15.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|16.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|17.
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|18.
|Муссо Хуан
|1
|0
|19.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|20.
|Тер Авест Хидде
|1
|0
|21.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|22.
|Барак Антонин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|7.69% (5)
|18.46% (12)
|20% (13)
|15.38% (10)
|26.15% (17)
|12.31% (8)
|Удинезе
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|31.25% (10)
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|38
|26
|5
|7
|76 - 43
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|81 - 36
|82
|3.
|Лацио
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|79 - 42
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|38
|23
|9
|6
|98 - 48
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|21
|7
|10
|77 - 51
|70
|6.
|Милан
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|63 - 46
|66
|7.
|Наполи
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|61 - 50
|62
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|69 - 63
|51
|9.
|Парма
|Заявка
|38
|14
|7
|17
|56 - 57
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|51 - 48
|49
|11.
|Верона
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|47 - 51
|49
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|52 - 65
|47
|13.
|Удинезе
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|37 - 51
|45
|14.
|Кальяри
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|52 - 56
|45
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|38
|11
|7
|20
|46 - 68
|40
|17.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|47 - 73
|39
|18.
|Лечче
|Заявка
|38
|9
|8
|21
|52 - 85
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|5
|5
|28
|27 - 77
|20
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Удинезе
Исход игры
Сассуоло
70.9% (117)
Ничья
19.4% (32)
Удинезе
9.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (94)
Меньше
41.98% (68)
Обе команды забьют
Да
74.69% (121)
Нет
25.31% (41)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
35.2% (58)
1:1 Ничья
16.4% (27)
1:0 Сассуоло
12.7% (21)
2:0 Сассуоло
10.9% (18)
1:2 Удинезе
8.5% (14)
3:1 Сассуоло
7.9% (13)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:2 Сассуоло
1.2% (2)
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