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  3. Италия
Сассуоло
0:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
11' Желтая карточка
Пелузо Федерико
0:1
53' Гол
Окака Стефано
90' Желтая карточка
Муссо Хуан
90'+7
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
31
Феррари
Джанмарко
13
Пелузо
Федерико
6
Рожерио
да
Силва
68
Бурабия
Мехди
73
Локателли
Мануэль
10
Джуричич
Филип
23
Траоре
Хамед
25
Берарди
Доменико
9
Капуто
Франческо
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
12
Сема
Кен
77
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Сассуоло
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

11'
Пелузо Федерико
 
53'
0:1
Окака Стефано
(Ласанья Кевин)
57'
Гараслин Лукаш
Траоре Хамед
 
57'
Распадори Джакомо
Джуричич Филип
 
62'
 
Фофана Секо
Зеегелаар Марвин
67'
Гион Андреа
Локателли Мануэль
 
82'
Мюлдюр Мерт
Тольян Йереми
 
82'
Пиччинини Стефано
Рожерио да Силва
 
83'
 
Несторовски Илья
Окака Стефано
83'
 
Тер Авест Хидде
Сема Кен
90'
 
Палумбо Мартин
Уолас Соуза
90'
 
Муссо Хуан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 7
  • 11 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 21 (2) 0.55
2. Берарди Доменико 14 (2) 0.37
3. Бога Жереми 11 0.29
4. Джуричич Филип 5 0.13
5. Траоре Хамед 4 0.11
6. Дефрель Грегоре 3 (1) 0.08
7. Мюлдюр Мерт 2 0.05
8. Распадори Джакомо 2 0.05
9. Дункан Альфред 1 0.03
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Тольян Йереми 1 0.03
12. Обьянг Педро 1 0.03
13. Гараслин Лукаш 1 0.03
14. Рожерио да Силва 1 0.03
15. Маньяни Джанджакомо 1 0.03
16. Локателли Мануэль 0 0
17. Пелузо Федерико 0 0
18. Кирьякопулос Гиоргус 0 0
19. Феррари Джанмарко 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ласанья Кевин 10 0.26
2. Окака Стефано 8 0.21
3. Де Пауль Родриго 7 0.18
4. Фофана Секо 3 0.08
5. Несторовски Илья 3 0.08
6. Сема Кен 2 0.05
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
8. Бекао Родриго 1 0.03
9. Самир Каэтано 1 0.03
10. Пуссетто Игнасио 1 0.03
11. Мандрагора Роландо 0 0
12. Зеегелаар Марвин 0 0
13. Теодорчик Лукаш 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Обьянг Педро 10 0
2. Локателли Мануэль 9 0
3. Тольян Йереми 8 0
4. Марлон 8 0
5. Бурабия Мехди 6 1
6. Пелузо Федерико 5 1
7. Джуричич Филип 6 0
8. Берарди Доменико 6 0
9. Рожерио да Силва 6 0
10. Маньянелли Франческо 5 0
11. Феррари Джанмарко 5 0
12. Кирьякопулос Гиоргус 4 0
13. Мюлдюр Мерт 4 0
14. Капуто Франческо 3 0
15. Дункан Альфред 3 0
16. Романья Филиппо 3 0
17. Траоре Хамед 3 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Гараслин Лукаш 1 0
21. Маньяни Джанджакомо 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 10 0
2. Яяло Мато 7 1
3. Бекао Родриго 8 0
4. Де Пауль Родриго 5 1
5. Сема Кен 6 0
6. Стрюгер-Ларсен Йенс 5 0
7. Трост-Эконг Виллиам 5 0
8. Несторовски Илья 4 0
9. Фофана Секо 4 0
10. Опоку Николас 2 1
11. Самир Каэтано 3 0
12. Зеегелаар Марвин 3 0
13. Нюйтинк Брэм 2 0
14. Уолас Соуза 2 0
15. Мандрагора Роландо 2 0
16. Де Майо Себастьян 1 0
17. Теодорчик Лукаш 1 0
18. Муссо Хуан 1 0
19. Пуссетто Игнасио 1 0
20. Тер Авест Хидде 1 0
21. Ласанья Кевин 1 0
22. Барак Антонин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 7.69% (5) 18.46% (12) 20% (13) 15.38% (10) 26.15% (17) 12.31% (8)
 Удинезе 15.63% (5) 15.63% (5) 31.25% (10) 6.25% (2) 9.38% (3) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло
Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло Дженоа 2:1 Сассуоло
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе
Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина Удинезе 13:1 Чарлинс Муцане Болонья 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Верона Брешия 1:1 Удинезе Удинезе 0:2 Интер Милан Парма 2:0 Удинезе Милан 3:2 Удинезе

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Удинезе 3:0 Сассуоло Серия A Удинезе 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло Заявка 38 14 9 15 69 - 63 51
9. Парма Заявка 38 14 7 17 56 - 57 49
10. Фиорентина Заявка 38 12 13 13 51 - 48 49
11. Верона Заявка 38 12 13 13 47 - 51 49
12. Болонья Заявка 38 12 11 15 52 - 65 47
13. Удинезе Заявка 38 12 9 17 37 - 51 45
14. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 38 11 7 20 46 - 68 40
17. Дженоа Заявка 38 10 9 19 47 - 73 39
18. Лечче Заявка 38 9 8 21 52 - 85 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 38 5 5 28 27 - 77 20
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 165
Сассуоло 70.9% (117)
X 19.4% (32)
Удинезе 9.7% (16)
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1.89 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Удинезе

Исход игры
Сассуоло
70.9% (117)
Ничья
19.4% (32)
Удинезе
9.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
58.02% (94)
Меньше
41.98% (68)
Обе команды забьют
Да
74.69% (121)
Нет
25.31% (41)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
35.2% (58)
1:1 Ничья
16.4% (27)
1:0 Сассуоло
12.7% (21)
2:0 Сассуоло
10.9% (18)
1:2 Удинезе
8.5% (14)
3:1 Сассуоло
7.9% (13)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:2 Сассуоло
1.2% (2)
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