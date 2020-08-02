Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

40' Удар от ворот произведет Удинезе

39' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Капуто Франческо из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

34' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Зеегелаар Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе

33' Уолас Соуза из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пелузо Федерико из команды Сассуоло

32' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

31' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

30' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

25' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Тольян Йереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

18' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Бурабия Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Ласанья Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Удинезе

12' Удар от ворот произведет Сассуоло

12' Какой промах! Самир Каэтано имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

12' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Пелузо Федерико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

10' Игра в одни ворота сейчас. Сассуоло доминирует и владеет мячом

10' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Удинезе

7' Джуричич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бурабия Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Бурабия Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Удинезе начинает с центра поля