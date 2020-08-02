Дженоа
3:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Луиджи Феррарис
Верона
6' Желтая карточкаСанабрия Антонио
1:0
13' ГолСанабрия Антонио
2:0
25' ГолСанабрия Антонио
3:0
44' ГолРомеро Кристиан
45' Желтая карточкаРомеро Кристиан
49' Желтая карточкаМазиелло Андреа
15
Ягелло
Филип
19
Пандев
Горан
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
25'
2:0
44'
3:0
45'
49'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|8 (8)
|0.21
|3.
|Санабрия Антонио
|6
|0.16
|4.
|Куаме Кристиан
|5
|0.13
|5.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.13
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Лерагер Лукас
|1
|0.03
|11.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|15.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|16.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|17.
|Ягелло Филип
|0
|0
|18.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|19.
|Радованович Иван
|0
|0
|20.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|21.
|Бираски Давиде
|0
|0
|22.
|Баррека Антонио
|0
|0
|23.
|Раду Йонуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|8 (1)
|0.21
|2.
|Пессина Маттео
|7
|0.18
|3.
|Фараони Марко
|5
|0.13
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Борини Фабио
|3 (1)
|0.08
|10.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|11.
|Амрабат Софьян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|13.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|15.
|Димарко Федерико
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|14
|0
|2.
|Кассата Франческо
|10
|1
|3.
|Кришито Доменико
|7
|0
|4.
|Стураро Стефано
|7
|0
|5.
|Пандев Горан
|5
|1
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Лерагер Лукас
|5
|0
|8.
|Шоне Лассе
|5
|0
|9.
|Бехрами Валон
|3
|1
|10.
|Бираски Давиде
|3
|1
|11.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|13.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|14.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|15.
|Сапонара Риккардо
|2
|1
|16.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|17.
|Радованович Иван
|3
|0
|18.
|Санабрия Антонио
|3
|0
|19.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|20.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|10
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Пессина Маттео
|7
|0
|4.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|5.
|Давидович Павел
|3
|2
|6.
|Велозу Мигель
|6
|0
|7.
|Фараони Марко
|6
|0
|8.
|Ррахмани Амир
|5
|0
|9.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|10.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|11.
|Лазович Дарко
|4
|0
|12.
|Верре Валерио
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|16.
|Борини Фабио
|1
|1
|17.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|18.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|19.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|20.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|21.
|Димарко Федерико
|1
|0
|22.
|Радунович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|7.5% (3)
|17.5% (7)
|30% (12)
|15% (6)
|15% (6)
|15% (6)
|Верона
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|38
|26
|5
|7
|76 - 43
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|81 - 36
|82
|3.
|Лацио
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|79 - 42
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|38
|23
|9
|6
|98 - 48
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|21
|7
|10
|77 - 51
|70
|6.
|Милан
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|63 - 46
|66
|7.
|Наполи
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|61 - 50
|62
|8.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|38
|14
|10
|14
|69 - 62
|52
|9.
|Болонья
|1:0 Заявка
|38
|13
|10
|15
|52 - 64
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|51 - 48
|49
|11.
|Верона
|0:3 Заявка
|38
|12
|13
|13
|47 - 51
|49
|12.
|Парма
|2:2 Заявка
|38
|13
|8
|17
|54 - 56
|47
|13.
|Кальяри
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|52 - 56
|45
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|38
|11
|10
|17
|36 - 51
|43
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|0:1 Заявка
|38
|11
|6
|21
|45 - 68
|39
|17.
|Дженоа
|3:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|47 - 73
|39
|18.
|Лечче
|2:2 Заявка
|38
|9
|9
|20
|51 - 83
|36
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|5
|5
|28
|27 - 77
|20
Прогнозы на матч Дженоа 3:0 Верона
Исход игры
Дженоа
66.3% (110)
Ничья
25.9% (43)
Верона
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
67.7% (109)
Нет
32.3% (52)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
33.7% (56)
1:0 Дженоа
20.5% (34)
1:1 Ничья
20.5% (34)
2:0 Дженоа
9% (15)
1:2 Верона
4.8% (8)
2:2 Ничья
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:3 Верона
1.2% (2)
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