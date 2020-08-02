Первый тайм

51' Команда Дженоа играла лучше в этом тайме.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Пессина Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Пессина Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Ромеро Кристиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Удар от ворот произведет Дженоа

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Лазович Дарко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Отличные скиллы показывает Пандев Горан , обводя своих соперников

42' Удар от ворот произведет Дженоа

42' Велозу Мигель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Фараони Марко из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Плохо сыграл Мазиелло Андреа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Баррека Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

35' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Дженоа

31' Отличный пас сделал Велозу Мигель из команды Верона . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Верона имеет хороший шанс забить.

27' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Дженоа будет все-таки засчитан.

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

25' Г О О О О Л - Санабрия Антонио изменил счет на табло!

25' Пандев Горан разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Дженоа произведет угловой с правой стороны.

25' Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Плохо сыграл Гюнтер Корай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Санабрия Антонио из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Пандев Горан из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

22' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Кришито Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Кришито Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Пессина Маттео из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе

16' Пессина Маттео из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Сапата Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Санабрия Антонио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Пессина Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Удар от ворот произведет Дженоа

2' Димарко Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Ромеро Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля