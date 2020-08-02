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  3. Италия
Дженоа
3:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Верона
0'
6' Желтая карточка
Санабрия Антонио
1:0
13' Гол
Санабрия Антонио
2:0
25' Гол
Санабрия Антонио
3:0
44' Гол
Ромеро Кристиан
45' Желтая карточка
Ромеро Кристиан
49' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
52'
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
17
Ромеро
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
32
Анкерсен
Петер
8
Лерагер
Лукас
85
Бехрами
Валон
15
Ягелло
Филип
4
Кришито
Доменико
19
Пандев
Горан
9
Санабрия
Антонио
96
Радунович
Борис
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
23
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
8
Эйссерик
Валентин
10
Ди
Кармине
Самуэль
Дженоа
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

6'
Санабрия Антонио
 
13'
Санабрия Антонио
(Лерагер Лукас)
1:0
22'
Баррека Антонио
Кришито Доменико
 
25'
Санабрия Антонио
(Пандев Горан)
2:0
44'
Ромеро Кристиан
(Ягелло Филип)
3:0
45'
Ромеро Кристиан
 
46'
 
Паццини Джампаоло
Ди Кармине Самуэль
46'
 
Борини Фабио
Пессина Маттео
49'
Мазиелло Андреа
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 8 (8) 0.21
3. Санабрия Антонио 6 0.16
4. Куаме Кристиан 5 0.13
5. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.13
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Лерагер Лукас 1 0.03
11. Ромеро Кристиан 1 0.03
12. Агудело Кевин 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. Сапата Кристиан 1 0.03
15. Гольданига Эдоардо 1 0.03
16. Гильоне Паоло 0 0
17. Ягелло Филип 0 0
18. Мазиелло Андреа 0 0
19. Радованович Иван 0 0
20. Анкерсен Петер 0 0
21. Бираски Давиде 0 0
22. Баррека Антонио 0 0
23. Раду Йонуц 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 8 (1) 0.21
2. Пессина Маттео 7 0.18
3. Фараони Марко 5 0.13
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Борини Фабио 3 (1) 0.08
10. Цаканьи Маттиа 2 0.05
11. Амрабат Софьян 1 (1) 0.03
12. Давидович Павел 1 0.03
13. Сальседо Эдди 1 0.03
14. Кумбулла Мараш 1 0.03
15. Димарко Федерико 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 14 0
2. Кассата Франческо 10 1
3. Кришито Доменико 7 0
4. Стураро Стефано 7 0
5. Пандев Горан 5 1
6. Агудело Кевин 4 1
7. Лерагер Лукас 5 0
8. Шоне Лассе 5 0
9. Бехрами Валон 3 1
10. Бираски Давиде 3 1
11. Сапата Кристиан 4 0
12. Гольданига Эдоардо 4 0
13. Фавилли Андреа 4 0
14. Гильоне Паоло 4 0
15. Сапонара Риккардо 2 1
16. Маркетти Федерико 0 2
17. Радованович Иван 3 0
18. Санабрия Антонио 3 0
19. Анкерсен Петер 2 0
20. Сумаоро Адама 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 1
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Ррахмани Амир 5 0
9. Цаканьи Маттиа 5 0
10. Стемпиньски Мариуш 3 1
11. Лазович Дарко 4 0
12. Верре Валерио 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Эйссерик Валентин 3 0
15. Эмпереур Алан 3 0
16. Борини Фабио 1 1
17. Боккетти Сальваторе 2 0
18. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
19. Сильвестри Марко 2 0
20. Хендерсон Лиам 1 0
21. Димарко Федерико 1 0
22. Радунович Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 7.5% (3) 17.5% (7) 30% (12) 15% (6) 15% (6) 15% (6)
 Верона 17.78% (8) 15.56% (7) 8.89% (4) 22.22% (10) 11.11% (5) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче
Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта
Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Верона 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Верона Серия A Верона 0:1 Дженоа Серия A Верона 1:1 Дженоа Серия A
Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 5:2 Верона Серия A Верона 2:2 Дженоа Серия A Верона 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 1:1 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло 0:0 Заявка 38 14 10 14 69 - 62 52
9. Болонья 1:0 Заявка 38 13 10 15 52 - 64 49
10. Фиорентина Заявка 38 12 13 13 51 - 48 49
11. Верона 0:3 Заявка 38 12 13 13 47 - 51 49
12. Парма 2:2 Заявка 38 13 8 17 54 - 56 47
13. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
14. Удинезе 0:0 Заявка 38 11 10 17 36 - 51 43
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино 0:1 Заявка 38 11 6 21 45 - 68 39
17. Дженоа 3:0 Заявка 38 10 9 19 47 - 73 39
18. Лечче 2:2 Заявка 38 9 9 20 51 - 83 36
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 38 5 5 28 27 - 77 20
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 166
Дженоа 66.3% (110)
X 25.9% (43)
Верона 7.8% (13)
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Прогнозы на матч Дженоа 3:0 Верона

Исход игры
Дженоа
66.3% (110)
Ничья
25.9% (43)
Верона
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
67.7% (109)
Нет
32.3% (52)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
33.7% (56)
1:0 Дженоа
20.5% (34)
1:1 Ничья
20.5% (34)
2:0 Дженоа
9% (15)
1:2 Верона
4.8% (8)
2:2 Ничья
2.4% (4)
0:0 Ничья
1.2% (2)
1:3 Верона
1.2% (2)
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