Дженоа
3:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Верона
6' Желтая карточкаСанабрия Антонио
1:0
13' ГолСанабрия Антонио
2:0
25' ГолСанабрия Антонио
3:0
44' ГолРомеро Кристиан
45' Желтая карточкаРомеро Кристиан
49' Желтая карточкаМазиелло Андреа
62' Вторая желтая карточкаРомеро Кристиан
90' Красная карточкаАмрабат Софьян
90' Красная карточкаКассата Франческо
15
Ягелло
Филип
19
Пандев
Горан
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
25'
2:0
44'
3:0
45'
49'
62'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
2 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|9
|0.24
|2.
|Кришито Доменико
|8 (8)
|0.21
|3.
|Санабрия Антонио
|6
|0.16
|4.
|Куаме Кристиан
|5
|0.13
|5.
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.13
|6.
|Шоне Лассе
|2
|0.05
|7.
|Фальке Яго
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кассата Франческо
|2
|0.05
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Лерагер Лукас
|1
|0.03
|11.
|Ромеро Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|Сапата Кристиан
|1
|0.03
|15.
|Гольданига Эдоардо
|1
|0.03
|16.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|17.
|Ягелло Филип
|0
|0
|18.
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|19.
|Радованович Иван
|0
|0
|20.
|Анкерсен Петер
|0
|0
|21.
|Бираски Давиде
|0
|0
|22.
|Баррека Антонио
|0
|0
|23.
|Раду Йонуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|8 (1)
|0.21
|2.
|Пессина Маттео
|7
|0.18
|3.
|Фараони Марко
|5
|0.13
|4.
|Паццини Джампаоло
|4 (3)
|0.11
|5.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|6.
|Велозу Мигель
|3
|0.08
|7.
|Верре Валерио
|3 (2)
|0.08
|8.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.08
|9.
|Борини Фабио
|3 (1)
|0.08
|10.
|Цаканьи Маттиа
|2
|0.05
|11.
|Амрабат Софьян
|1 (1)
|0.03
|12.
|Давидович Павел
|1
|0.03
|13.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|14.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|15.
|Димарко Федерико
|0
|0
|16.
|Ррахмани Амир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|14
|1
|2.
|Кассата Франческо
|10
|2
|3.
|Кришито Доменико
|7
|0
|4.
|Стураро Стефано
|7
|0
|5.
|Пандев Горан
|5
|1
|6.
|Агудело Кевин
|4
|1
|7.
|Лерагер Лукас
|5
|0
|8.
|Шоне Лассе
|5
|0
|9.
|Бехрами Валон
|3
|1
|10.
|Бираски Давиде
|3
|1
|11.
|Сапата Кристиан
|4
|0
|12.
|Гольданига Эдоардо
|4
|0
|13.
|Фавилли Андреа
|4
|0
|14.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|15.
|Сапонара Риккардо
|2
|1
|16.
|Маркетти Федерико
|0
|2
|17.
|Радованович Иван
|3
|0
|18.
|Санабрия Антонио
|3
|0
|19.
|Анкерсен Петер
|2
|0
|20.
|Сумаоро Адама
|2
|0
|21.
|Клеонизе Денильо
|2
|0
|22.
|Перин Маттиа
|1
|0
|23.
|Паяч Марко
|1
|0
|24.
|Раду Йонуц
|1
|0
|25.
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|26.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|27.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амрабат Софьян
|10
|2
|2.
|Кумбулла Мараш
|6
|1
|3.
|Пессина Маттео
|7
|0
|4.
|Гюнтер Корай
|7
|0
|5.
|Давидович Павел
|3
|2
|6.
|Велозу Мигель
|6
|0
|7.
|Фараони Марко
|6
|0
|8.
|Ррахмани Амир
|5
|0
|9.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|10.
|Стемпиньски Мариуш
|3
|1
|11.
|Лазович Дарко
|4
|0
|12.
|Верре Валерио
|4
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0
|14.
|Эйссерик Валентин
|3
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|3
|0
|16.
|Борини Фабио
|1
|1
|17.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0
|18.
|Агеманг-Баду Эммануэль
|2
|0
|19.
|Сильвестри Марко
|2
|0
|20.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|21.
|Димарко Федерико
|1
|0
|22.
|Радунович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|9.3% (4)
|18.6% (8)
|30.23% (13)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|13.95% (6)
|Верона
|17.78% (8)
|15.56% (7)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|38
|26
|5
|7
|76 - 43
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|38
|24
|10
|4
|81 - 36
|82
|3.
|Лацио
|Заявка
|38
|24
|6
|8
|79 - 42
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|38
|23
|9
|6
|98 - 48
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|38
|21
|7
|10
|77 - 51
|70
|6.
|Милан
|Заявка
|38
|19
|9
|10
|63 - 46
|66
|7.
|Наполи
|Заявка
|38
|18
|8
|12
|61 - 50
|62
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|38
|14
|9
|15
|69 - 63
|51
|9.
|Парма
|Заявка
|38
|14
|7
|17
|56 - 57
|49
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|51 - 48
|49
|11.
|Верона
|Заявка
|38
|12
|13
|13
|47 - 51
|49
|12.
|Болонья
|Заявка
|38
|12
|11
|15
|52 - 65
|47
|13.
|Удинезе
|Заявка
|38
|12
|9
|17
|37 - 51
|45
|14.
|Кальяри
|Заявка
|38
|11
|12
|15
|52 - 56
|45
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|38
|11
|7
|20
|46 - 68
|40
|17.
|Дженоа
|Заявка
|38
|10
|9
|19
|47 - 73
|39
|18.
|Лечче
|Заявка
|38
|9
|8
|21
|52 - 85
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|38
|5
|5
|28
|27 - 77
|20
Прогнозы на матч Дженоа 3:0 Верона
Исход игры
Дженоа
66.3% (110)
Ничья
25.9% (43)
Верона
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
67.7% (109)
Нет
32.3% (52)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
33.7% (56)
1:0 Дженоа
20.5% (34)
1:1 Ничья
20.5% (34)
2:0 Дженоа
9% (15)
1:2 Верона
4.8% (8)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:2 Дженоа
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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