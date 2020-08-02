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Дженоа
3:0
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
6' Желтая карточка
Санабрия Антонио
1:0
13' Гол
Санабрия Антонио
2:0
25' Гол
Санабрия Антонио
3:0
44' Гол
Ромеро Кристиан
45' Желтая карточка
Ромеро Кристиан
49' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
62' Вторая желтая карточка
Ромеро Кристиан
90' Красная карточка
Амрабат Софьян
90' Красная карточка
Кассата Франческо
90'+6
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
17
Ромеро
Кристиан
2
Сапата
Кристиан
32
Анкерсен
Петер
8
Лерагер
Лукас
85
Бехрами
Валон
15
Ягелло
Филип
4
Кришито
Доменико
19
Пандев
Горан
9
Санабрия
Антонио
96
Радунович
Борис
13
Ррахмани
Амир
21
Гюнтер
Корай
23
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
32
Пессина
Маттео
8
Эйссерик
Валентин
10
Ди
Кармине
Самуэль
Дженоа
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

6'
Санабрия Антонио
 
13'
Санабрия Антонио
(Лерагер Лукас)
1:0
22'
Баррека Антонио
Кришито Доменико
 
25'
Санабрия Антонио
(Пандев Горан)
2:0
44'
Ромеро Кристиан
(Ягелло Филип)
3:0
45'
Ромеро Кристиан
 
46'
 
Паццини Джампаоло
Ди Кармине Самуэль
46'
 
Борини Фабио
Пессина Маттео
49'
Мазиелло Андреа
 
62'
Ромеро Кристиан
 
63'
Гольданига Эдоардо
Санабрия Антонио
 
74'
 
Сальседо Эдди
Гюнтер Корай
82'
Пинамонти Андреа
Пандев Горан
 
83'
Кассата Франческо
Ягелло Филип
 
90'
 
Амрабат Софьян
90'
Кассата Франческо
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 2 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 9 0.24
2. Кришито Доменико 8 (8) 0.21
3. Санабрия Антонио 6 0.16
4. Куаме Кристиан 5 0.13
5. Пинамонти Андреа 5 (1) 0.13
6. Шоне Лассе 2 0.05
7. Фальке Яго 2 (2) 0.05
8. Кассата Франческо 2 0.05
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Лерагер Лукас 1 0.03
11. Ромеро Кристиан 1 0.03
12. Агудело Кевин 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. Сапата Кристиан 1 0.03
15. Гольданига Эдоардо 1 0.03
16. Гильоне Паоло 0 0
17. Ягелло Филип 0 0
18. Мазиелло Андреа 0 0
19. Радованович Иван 0 0
20. Анкерсен Петер 0 0
21. Бираски Давиде 0 0
22. Баррека Антонио 0 0
23. Раду Йонуц 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ди Кармине Самуэль 8 (1) 0.21
2. Пессина Маттео 7 0.18
3. Фараони Марко 5 0.13
4. Паццини Джампаоло 4 (3) 0.11
5. Лазович Дарко 3 0.08
6. Велозу Мигель 3 0.08
7. Верре Валерио 3 (2) 0.08
8. Стемпиньски Мариуш 3 0.08
9. Борини Фабио 3 (1) 0.08
10. Цаканьи Маттиа 2 0.05
11. Амрабат Софьян 1 (1) 0.03
12. Давидович Павел 1 0.03
13. Сальседо Эдди 1 0.03
14. Кумбулла Мараш 1 0.03
15. Димарко Федерико 0 0
16. Ррахмани Амир 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 14 1
2. Кассата Франческо 10 2
3. Кришито Доменико 7 0
4. Стураро Стефано 7 0
5. Пандев Горан 5 1
6. Агудело Кевин 4 1
7. Лерагер Лукас 5 0
8. Шоне Лассе 5 0
9. Бехрами Валон 3 1
10. Бираски Давиде 3 1
11. Сапата Кристиан 4 0
12. Гольданига Эдоардо 4 0
13. Фавилли Андреа 4 0
14. Гильоне Паоло 4 0
15. Сапонара Риккардо 2 1
16. Маркетти Федерико 0 2
17. Радованович Иван 3 0
18. Санабрия Антонио 3 0
19. Анкерсен Петер 2 0
20. Сумаоро Адама 2 0
21. Клеонизе Денильо 2 0
22. Перин Маттиа 1 0
23. Паяч Марко 1 0
24. Раду Йонуц 1 0
25. Пинамонти Андреа 1 0
26. Куаме Кристиан 1 0
27. Эль-Ямик Джавад 1 0
Верона
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 10 2
2. Кумбулла Мараш 6 1
3. Пессина Маттео 7 0
4. Гюнтер Корай 7 0
5. Давидович Павел 3 2
6. Велозу Мигель 6 0
7. Фараони Марко 6 0
8. Ррахмани Амир 5 0
9. Цаканьи Маттиа 5 0
10. Стемпиньски Мариуш 3 1
11. Лазович Дарко 4 0
12. Верре Валерио 4 0
13. Ди Кармине Самуэль 3 0
14. Эйссерик Валентин 3 0
15. Эмпереур Алан 3 0
16. Борини Фабио 1 1
17. Боккетти Сальваторе 2 0
18. Агеманг-Баду Эммануэль 2 0
19. Сильвестри Марко 2 0
20. Хендерсон Лиам 1 0
21. Димарко Федерико 1 0
22. Радунович Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 9.3% (4) 18.6% (8) 30.23% (13) 13.95% (6) 13.95% (6) 13.95% (6)
 Верона 17.78% (8) 15.56% (7) 8.89% (4) 22.22% (10) 11.11% (5) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче
Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Верона 2:1 Дженоа Торино 1:1 Дженоа
Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта
Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона Милан 1:1 Верона Верона 3:0 Лечче Болонья 1:1 Верона Верона 2:1 Дженоа

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Верона 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 3:1 Верона Серия A Верона 0:1 Дженоа Серия A Верона 1:1 Дженоа Серия A
Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 5:2 Верона Серия A Верона 2:2 Дженоа Серия A Верона 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Верона Серия A Дженоа 1:1 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 38 26 5 7 76 - 43 83
2. Интер Милан Заявка 38 24 10 4 81 - 36 82
3. Лацио Заявка 38 24 6 8 79 - 42 78
4. Аталанта Заявка 38 23 9 6 98 - 48 78
5. Рома Заявка 38 21 7 10 77 - 51 70
6. Милан Заявка 38 19 9 10 63 - 46 66
7. Наполи Заявка 38 18 8 12 61 - 50 62
8. Сассуоло Заявка 38 14 9 15 69 - 63 51
9. Парма Заявка 38 14 7 17 56 - 57 49
10. Фиорентина Заявка 38 12 13 13 51 - 48 49
11. Верона Заявка 38 12 13 13 47 - 51 49
12. Болонья Заявка 38 12 11 15 52 - 65 47
13. Удинезе Заявка 38 12 9 17 37 - 51 45
14. Кальяри Заявка 38 11 12 15 52 - 56 45
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 38 11 7 20 46 - 68 40
17. Дженоа Заявка 38 10 9 19 47 - 73 39
18. Лечче Заявка 38 9 8 21 52 - 85 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 38 5 5 28 27 - 77 20
Новости матча
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 166
Дженоа 66.3% (110)
X 25.9% (43)
Верона 7.8% (13)
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Прогнозы на матч Дженоа 3:0 Верона

Исход игры
Дженоа
66.3% (110)
Ничья
25.9% (43)
Верона
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (75)
Меньше
53.42% (86)
Обе команды забьют
Да
67.7% (109)
Нет
32.3% (52)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
33.7% (56)
1:0 Дженоа
20.5% (34)
1:1 Ничья
20.5% (34)
2:0 Дженоа
9% (15)
1:2 Верона
4.8% (8)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:2 Дженоа
1.2% (2)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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