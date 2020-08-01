Полный разгром будет
Василёк55 #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|31 (12)
|0.82
|2.
|Дибала Пауло
|11 (1)
|0.29
|3.
|Игуаин Гонсало
|7
|0.18
|4.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0.11
|5.
|Пьянич Миралем
|3
|0.08
|6.
|Ремзи Аарон
|3
|0.08
|7.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0.08
|8.
|Куадрадо Хуан
|2
|0.05
|9.
|Данило Луис
|2
|0.05
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.03
|11.
|Алекс Сандро
|1
|0.03
|12.
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|13.
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|14.
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.03
|15.
|Рабио Адриен
|1
|0.03
|16.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|17.
|Матуиди Блез
|0
|0
|18.
|Хедира Сами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|16
|0.42
|2.
|Мхитарян Генрих
|9
|0.24
|3.
|Коларов Александар
|7 (2)
|0.18
|4.
|Дзаньоло Николо
|6
|0.16
|5.
|Верету Жордан
|6 (5)
|0.16
|6.
|Калинич Никола
|4
|0.11
|7.
|Клюйверт Джастин
|4
|0.11
|8.
|Смоллинг Крис
|3
|0.08
|9.
|Перотти Диего
|3 (3)
|0.08
|10.
|Юндер Дженгиз
|3
|0.08
|11.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.05
|12.
|Перес Бруно
|2
|0.05
|13.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|14.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|15.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|16.
|Диавара Амаду
|1 (1)
|0.03
|17.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|18.
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|19.
|Пасторе Хавьер
|0
|0
|20.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|21.
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьянич Миралем
|10
|0
|2.
|Бонуччи Леонардо
|10
|0
|3.
|Бентанкур Родриго
|9
|0
|4.
|Куадрадо Хуан
|7
|1
|5.
|Рабио Адриен
|6
|1
|6.
|Бернардески Федерико
|6
|0
|7.
|Дибала Пауло
|5
|0
|8.
|Де Лихт Маттайс
|5
|0
|9.
|Данило Луис
|3
|1
|10.
|Алекс Сандро
|4
|0
|11.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|12.
|Хедира Сами
|3
|0
|13.
|Матуиди Блез
|2
|0
|14.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|15.
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|16.
|Джан Эмре
|2
|0
|17.
|Щесны Войцех
|1
|0
|18.
|Коста Дуглас
|1
|0
|19.
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|20.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|21.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|15
|1
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|1
|3.
|Дзаньоло Николо
|8
|0
|4.
|Кристанте Бриан
|6
|1
|5.
|Клюйверт Джастин
|5
|1
|6.
|Коларов Александар
|6
|0
|7.
|Верету Жордан
|6
|0
|8.
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|9.
|Четин Мерт
|3
|1
|10.
|Джеко Эдин
|4
|0
|11.
|Сантон Давиде
|4
|0
|12.
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|13.
|Диавара Амаду
|4
|0
|14.
|Перотти Диего
|2
|1
|15.
|Перес Бруно
|3
|0
|16.
|Пау Лопес
|3
|0
|17.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|18.
|Фасио Федерико
|1
|1
|19.
|Жуан Жезус
|2
|0
|20.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0
|21.
|Юндер Дженгиз
|2
|0
|22.
|Перес Карлес
|2
|0
|23.
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|24.
|Калинич Никола
|1
|0
|25.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|26.
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|10.45% (7)
|13.43% (9)
|19.4% (13)
|22.39% (15)
|20.9% (14)
|13.43% (9)
|Рома
|10.29% (7)
|17.65% (12)
|16.18% (11)
|25% (17)
|22.06% (15)
|8.82% (6)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|75 - 40
|83
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|23
|10
|4
|79 - 36
|79
|3.
|Лацио
|Заявка
|37
|24
|6
|7
|78 - 39
|78
|4.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|98 - 46
|78
|5.
|Рома
|Заявка
|37
|20
|7
|10
|74 - 50
|67
|6.
|Милан
|Заявка
|37
|18
|9
|10
|60 - 46
|63
|7.
|Наполи
|Заявка
|37
|17
|8
|12
|58 - 49
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|37
|14
|9
|14
|69 - 62
|51
|9.
|Верона
|Заявка
|37
|12
|13
|12
|47 - 48
|49
|10.
|Парма
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|52 - 54
|46
|11.
|Болонья
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|51 - 64
|46
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|48 - 47
|46
|13.
|Кальяри
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|52 - 53
|45
|14.
|Удинезе
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|36 - 51
|42
|15.
|Сампдория
|Заявка
|38
|12
|6
|20
|48 - 65
|42
|16.
|Торино
|Заявка
|37
|11
|6
|20
|45 - 67
|39
|17.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|9
|19
|44 - 73
|36
|18.
|Лечче
|Заявка
|37
|9
|8
|20
|49 - 81
|35
|19.
|Брешия
|Заявка
|38
|6
|7
|25
|35 - 79
|25
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|37
|5
|5
|27
|26 - 74
|20