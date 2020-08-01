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Ювентус
 
Позже

Стадион:
Рома
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
24
Ругани
Даниэле
19
Бонуччи
Леонардо
47
Фработта
Джанлука
38
Мураторе
Симоне
14
Матуиди
Блез
25
Рабио
Адриен
33
Бернардески
Федерико
21
Игуаин
Гонсало
46
Дзанимачча
Лука
63
Фузато
Даниэл
41
Ибаньес
Рожер
6
Смоллинг
Крис
20
Фасио
Федерико
2
Дзаппакоста
Давиде
14
Вильяр
Гонсало
4
Кристанте
Бриан
61
Калафьори
Рикардо
22
Дзаньоло
Николо
8
Перотти
Диего
19
Калинич
Никола
Ювентус
4-3-3
Рома
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 31 (12) 0.82
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.29
3. Игуаин Гонсало 7 0.18
4. Де Лихт Маттайс 4 0.11
5. Пьянич Миралем 3 0.08
6. Ремзи Аарон 3 0.08
7. Бонуччи Леонардо 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Бернардески Федерико 1 0.03
13. Демирал Мерих 1 0.03
14. Кьеллини Джорджо 1 0.03
15. Рабио Адриен 1 0.03
16. Бентанкур Родриго 0 0
17. Матуиди Блез 0 0
18. Хедира Сами 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 16 0.42
2. Мхитарян Генрих 9 0.24
3. Коларов Александар 7 (2) 0.18
4. Дзаньоло Николо 6 0.16
5. Верету Жордан 6 (5) 0.16
6. Калинич Никола 4 0.11
7. Клюйверт Джастин 4 0.11
8. Смоллинг Крис 3 0.08
9. Перотти Диего 3 (3) 0.08
10. Юндер Дженгиз 3 0.08
11. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
12. Перес Бруно 2 0.05
13. Кристанте Бриан 1 0.03
14. Перес Карлес 1 0.03
15. Спинаццола Леонардо 1 0.03
16. Диавара Амаду 1 (1) 0.03
17. Фасио Федерико 1 0.03
18. Манчини Джанлука 1 0.03
19. Пасторе Хавьер 0 0
20. Флоренци Алессандро 0 0
21. Дзаппакоста Давиде 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Пьянич Миралем 10 0
2. Бонуччи Леонардо 10 0
3. Бентанкур Родриго 9 0
4. Куадрадо Хуан 7 1
5. Рабио Адриен 6 1
6. Бернардески Федерико 6 0
7. Дибала Пауло 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 3 1
10. Алекс Сандро 4 0
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Хедира Сами 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Игуаин Гонсало 2 0
16. Джан Эмре 2 0
17. Щесны Войцех 1 0
18. Коста Дуглас 1 0
19. Де Шильо Маттиа 1 0
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Демирал Мерих 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 15 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Дзаньоло Николо 8 0
4. Кристанте Бриан 6 1
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Пау Лопес 3 0
17. Вильяр Гонсало 3 0
18. Фасио Федерико 1 1
19. Жуан Жезус 2 0
20. Спинаццола Леонардо 2 0
21. Юндер Дженгиз 2 0
22. Перес Карлес 2 0
23. Ибаньес Рожер 2 0
24. Калинич Никола 1 0
25. Смоллинг Крис 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10.45% (7) 13.43% (9) 19.4% (13) 22.39% (15) 20.9% (14) 13.43% (9)
 Рома 10.29% (7) 17.65% (12) 16.18% (11) 25% (17) 22.06% (15) 8.82% (6)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио
Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина
Рома Последние 20 матчей: + = -
Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан
Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Рома: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Ювентус 3:1 Рома Кубок Рома 1:2 Ювентус Серия A Рома 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A
Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A Ювентус 3:0 Рома Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 38 12 6 20 48 - 65 42
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 38 6 7 25 35 - 79 25
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Альянц Стэдиум"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Прогнозы на матч Ювентус - Рома

Исход игры
Ювентус
63.2% (103)
Ничья
20.2% (33)
Рома
16.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
69.81% (111)
Меньше
30.19% (48)
Обе команды забьют
Да
84.91% (135)
Нет
15.09% (24)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
43.6% (71)
1:1 Ничья
16% (26)
1:2 Рома
11% (18)
1:0 Ювентус
8% (13)
2:2 Ничья
4.3% (7)
2:0 Ювентус
4.3% (7)
3:1 Ювентус
1.8% (3)
3:2 Ювентус
1.8% (3)
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