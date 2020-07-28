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Ювентус
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 31 (12) 0.82
2. Дибала Пауло 11 (1) 0.29
3. Игуаин Гонсало 7 0.18
4. Де Лихт Маттайс 4 0.11
5. Пьянич Миралем 3 0.08
6. Ремзи Аарон 3 0.08
7. Бонуччи Леонардо 3 0.08
8. Куадрадо Хуан 2 0.05
9. Данило Луис 2 0.05
10. Коста Дуглас 1 0.03
11. Алекс Сандро 1 0.03
12. Бернардески Федерико 1 0.03
13. Демирал Мерих 1 0.03
14. Кьеллини Джорджо 1 0.03
15. Рабио Адриен 1 0.03
16. Бентанкур Родриго 0 0
17. Матуиди Блез 0 0
18. Хедира Сами 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 16 0.42
2. Мхитарян Генрих 9 0.24
3. Коларов Александар 7 (2) 0.18
4. Дзаньоло Николо 6 0.16
5. Верету Жордан 6 (5) 0.16
6. Калинич Никола 4 0.11
7. Клюйверт Джастин 4 0.11
8. Смоллинг Крис 3 0.08
9. Перотти Диего 3 (3) 0.08
10. Юндер Дженгиз 3 0.08
11. Пеллегрини Лоренцо 2 0.05
12. Перес Бруно 2 0.05
13. Кристанте Бриан 1 0.03
14. Перес Карлес 1 0.03
15. Спинаццола Леонардо 1 0.03
16. Диавара Амаду 1 (1) 0.03
17. Фасио Федерико 1 0.03
18. Манчини Джанлука 1 0.03
19. Пасторе Хавьер 0 0
20. Флоренци Алессандро 0 0
21. Дзаппакоста Давиде 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Пьянич Миралем 10 0
2. Бонуччи Леонардо 10 0
3. Бентанкур Родриго 9 0
4. Куадрадо Хуан 7 1
5. Рабио Адриен 6 1
6. Бернардески Федерико 6 0
7. Дибала Пауло 5 0
8. Де Лихт Маттайс 5 0
9. Данило Луис 3 1
10. Алекс Сандро 4 0
11. Роналду Криштиану 3 0
12. Хедира Сами 3 0
13. Матуиди Блез 2 0
14. Ремзи Аарон 2 0
15. Игуаин Гонсало 2 0
16. Джан Эмре 2 0
17. Щесны Войцех 1 0
18. Коста Дуглас 1 0
19. Де Шильо Маттиа 1 0
20. Ругани Даниэле 1 0
21. Демирал Мерих 1 0
Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 15 1
2. Пеллегрини Лоренцо 7 1
3. Дзаньоло Николо 8 0
4. Кристанте Бриан 6 1
5. Клюйверт Джастин 5 1
6. Коларов Александар 6 0
7. Верету Жордан 6 0
8. Флоренци Алессандро 5 0
9. Четин Мерт 3 1
10. Джеко Эдин 4 0
11. Сантон Давиде 4 0
12. Мхитарян Генрих 4 0
13. Диавара Амаду 4 0
14. Перотти Диего 2 1
15. Перес Бруно 3 0
16. Пау Лопес 3 0
17. Вильяр Гонсало 3 0
18. Фасио Федерико 1 1
19. Жуан Жезус 2 0
20. Спинаццола Леонардо 2 0
21. Юндер Дженгиз 2 0
22. Перес Карлес 2 0
23. Ибаньес Рожер 2 0
24. Калинич Никола 1 0
25. Смоллинг Крис 1 0
26. Антонуччи Мирко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10.45% (7) 13.43% (9) 19.4% (13) 22.39% (15) 20.9% (14) 13.43% (9)
 Рома 10.29% (7) 17.65% (12) 16.18% (11) 25% (17) 22.06% (15) 8.82% (6)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио
Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина
Рома Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан
Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория Кальяри 3:4 Рома Гент 1:1 Рома Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Рома: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Ювентус 3:1 Рома Кубок Рома 1:2 Ювентус Серия A Рома 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A
Рома 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A Ювентус 3:0 Рома Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 37 26 5 6 75 - 40 83
2. Интер Милан Заявка 37 23 10 4 79 - 36 79
3. Лацио Заявка 37 24 6 7 78 - 39 78
4. Аталанта Заявка 37 23 9 5 98 - 46 78
5. Рома Заявка 37 20 7 10 74 - 50 67
6. Милан Заявка 37 18 9 10 60 - 46 63
7. Наполи Заявка 37 17 8 12 58 - 49 59
8. Сассуоло Заявка 37 14 9 14 69 - 62 51
9. Верона Заявка 37 12 13 12 47 - 48 49
10. Парма Заявка 37 13 7 17 52 - 54 46
11. Болонья Заявка 37 12 10 15 51 - 64 46
12. Фиорентина Заявка 37 11 13 13 48 - 47 46
13. Кальяри Заявка 37 11 12 14 52 - 53 45
14. Удинезе Заявка 37 11 9 17 36 - 51 42
15. Сампдория Заявка 37 12 5 20 47 - 64 41
16. Торино Заявка 37 11 6 20 45 - 67 39
17. Дженоа Заявка 37 9 9 19 44 - 73 36
18. Лечче Заявка 37 9 8 20 49 - 81 35
19. Брешия Заявка 37 6 6 25 34 - 78 24
20. СПАЛ 2013 Заявка 37 5 5 27 26 - 74 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 64
    Ювентус 76.6% (49)
    X 12.5% (8)
    Рома 10.9% (7)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ювентус - Рома

    Исход игры
    Ювентус
    76.6% (49)
    Ничья
    12.5% (8)
    Рома
    10.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.41% (46)
    Меньше
    24.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.89% (53)
    Нет
    13.11% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    56.3% (36)
    1:1 Ничья
    10.9% (7)
    1:0 Ювентус
    6.3% (4)
    1:2 Рома
    6.3% (4)
    2:0 Ювентус
    6.3% (4)
    3:1 Ювентус
    3.1% (2)
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