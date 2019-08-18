Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
1:1
Второй тайм: 90'
Стадион: Жоффруа Гишар
Брест
18' Желтая карточкаБелькебла Арис
0:1
45' ГолФоссурье Жюльен
67' Желтая карточкаШарбонье Гаэтан
1:1
83' ГолБуанга Денис
85' Желтая карточкаHarold Moukoudi
26
Дебюши
Матьё
24
Перрен
Лоик
17
Аолу
Жан-Эде
21
Амума
Ромен
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Защитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Нападающий
-
33 Над Микаэль
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
- Защитник
-
18 Перро РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
45'
0:1
67'
70'
83'
1:1
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +11 =4 -5Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель
Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен
Брест Последние 20 матчей: +9 =8 -3Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Метц
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Брест
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Реймс
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Сент-Этьен
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Амьен
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Анже
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|3
|13.
|Страсбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Бордо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Дижон
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|Ним
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Монако
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Сент-Этьен
93.3% (126)
Ничья
5.9% (8)
Брест
0.7% (1)
2:0 Сент-Этьен
38.5% (52)
1:0 Сент-Этьен
25.9% (35)
2:1 Сент-Этьен
22.2% (30)
3:1 Сент-Этьен
5.9% (8)
1:1 Ничья
5.2% (7)
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