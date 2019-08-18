Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

49' Удар от ворот произведет Брест

48' Матч возобновлен

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

46' Г О О О О Л - Фоссурье Жюльен изменил счет на табло!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ба Денис и попал в каркас ворот!

42' Отре Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Какой шанс! Шарбонье Гаэтан могла забить, но мяч после ее удара был выбит с линии!

42' Плохо играет Харольд Мукоуди - неудачный вынос, и мяч у соперниц

41' Грандсир Самуэль прошляпила момент и попала только в штангу!

41' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Аолу Жан-Эде получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Аолу Жан-Эде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Хазри Вахби нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

38' М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Харольд Мукоуди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

36' Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.

35' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Буанга Денис из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

33' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

33' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Грандсир Самуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Грандсир Самуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Хазри Вахби имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

29' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хазри Вахби , обходя своих соперников

28' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

28' Отре Матиас не смог попасть в створ ударом издали

28' Харольд Мукоуди ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

27' Хорошо играет на выходе Рюффье Стефан - мяч в ее руках

27' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Великолепное видение игры демонстрирует Перро Ромен из команды Брест , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

26' Игра в одни ворота сейчас. Сент-Этьен доминирует и владеет мячом

26' Матч возобновлен

25' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Грандсир Самуэль из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

23' Хазри Вахби из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

20' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Брест

20' Буанга Денис пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

20' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Белькебла Арис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Удар от ворот произведет Брест

17' Аолу Жан-Эде наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

16' Белькебла Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Удар от ворот произведет Брест

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.

14' Удар от ворот произведет Брест

13' Пространство открывается для Буанга Денис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

12' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

12' Аолу Жан-Эде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кур Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кур Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Брест

10' Что за промах! У Дебюши Матьё была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

10' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

5' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

2' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Фоссурье Жюльен из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сент-Этьен начинает с центра поля