Франция: Лига 1 2019-2020

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Сент-Этьен
1:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Брест
0'
18' Желтая карточка
Белькебла Арис
0:1
45' Гол
Фоссурье Жюльен
67' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
1:1
83' Гол
Буанга Денис
85' Желтая карточка
Harold Moukoudi
90'
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
2
Harold
Moukoudi
24
Перрен
Лоик
13
Трауко
Мигель
17
Аолу
Жан-Эде
6
М'Вила
Янн
21
Амума
Ромен
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
10
Хазри
Вахби
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
17
Ба
Денис
6
Диало
Ибраима
18
Перро
Ромен
8
Кур
Йоанн
7
Белькебла
Арис
25
Грандсир
Самуэль
23
Отре
Матиас
10
Шарбонье
Гаэтан
Сент-Этьен
4-2-3-1
Брест
4-4-2

Ход матча

18'
 
Белькебла Арис
40'
Юссуф Зейду
Аолу Жан-Эде
 
45'
0:1
Фоссурье Жюльен
(Отре Матиас)
65'
Берич Роберт
Амума Ромен
 
67'
 
Шарбонье Гаэтан
70'
 
Ласне Пол
Отре Матиас
75'
Норден Арно
Хазри Вахби
 
79'
 
Бааль Людовик
Кур Йоанн
83'
Буанга Денис
1:1
84'
 
Батоккьо Кристиан
Грандсир Самуэль
85'
Harold Moukoudi
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель
Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Кан 0:5 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Лилль Марсель 2:0 Сент-Этьен Дижон 0:1 Сент-Этьен
Брест Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест
Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер Гавр 1:1 Брест Брест 1:0 Сошо Париж 0:1 Брест Брест 1:1 Труа Ренн 2:2 Брест Ньор 1:1 Брест

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Брест 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Брест Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Брест Лига 1 Брест 2:2 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:0 Брест Лига 1 Брест 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Метц 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Брест 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
6. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Реймс 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Ренн 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Сент-Этьен 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Амьен 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Анже 2 1 0 1 3 - 7 3
13. Страсбург 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Бордо 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Дижон 2 0 0 2 1 - 3 0
19. Ним 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Монако 2 0 0 2 0 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Брест
Сент-Этьен
93.3% (126)
Ничья
5.9% (8)
Брест
0.7% (1)
2:0 Сент-Этьен
38.5% (52)
1:0 Сент-Этьен
25.9% (35)
2:1 Сент-Этьен
22.2% (30)
3:1 Сент-Этьен
5.9% (8)
1:1 Ничья
5.2% (7)
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