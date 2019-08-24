Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Stade Francis le Ble
Реймс
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
32
Фокет
Томас
18
Удин
Реми
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мбемба НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сук Юн-ЧжунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: David Guion
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +9 =8 -3Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс
Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон
Последние игры между собой
Брест: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|2
|0
|0
|9 - 0
|6
|2.
|Ренн
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Ницца
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Анже
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 7
|6
|5.
|Реймс
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Тулуза
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сент-Этьен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Метц
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Амьен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Бордо
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Лилль
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Брест
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Страсбург
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Нант
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Марсель
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Монако
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|20.
|Дижон
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Брест
32.2% (49)
Ничья
48.7% (74)
Реймс
19.1% (29)
1:1 Ничья
41.4% (63)
1:0 Брест
15.8% (24)
2:1 Брест
13.8% (21)
1:2 Реймс
9.2% (14)
0:1 Реймс
6.6% (10)
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