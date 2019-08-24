Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Реймс
0' 26'
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
8
Кур
Йоанн
23
Отре
Матиас
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
6
Axel
Disasi
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
7
Шавалерин
Ксавье
4
Ромао
Алаиксис
18
Удин
Реми
20
Дингом
Тристан
25
Думбия
Мусса
11
Диа
Булайе
Брест
4-2-3-1
Реймс
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс
Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер Гавр 1:1 Брест Брест 1:0 Сошо Париж 0:1 Брест Брест 1:1 Труа Ренн 2:2 Брест
Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон
Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс Реймс 1:0 Нант Дижон 1:1 Реймс Реймс 2:2 Амьен Монпелье 2:4 Реймс

Последние игры между собой

Брест: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 1:1 Брест Лига 2 Брест 2:1 Реймс Лига 2
Брест 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Брест Лига 1 Реймс 3:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 0:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Реймс Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Лион 2 2 0 0 9 - 0 6
2. Ренн 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Ницца 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Анже 1:0 3 2 0 1 4 - 7 6
5. Реймс 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
6. Тулуза 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сент-Этьен 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Метц 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
9. Амьен 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Бордо 1:0 3 1 1 1 3 - 4 4
11. ПСЖ 2 1 0 1 4 - 2 3
12. Лилль 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Брест 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Страсбург 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Нант 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Монпелье 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Марсель 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Монако 2 0 0 2 0 - 6 0
20. Дижон 0:1 3 0 0 3 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 26'
    Шардонне Брендан делает длинную передачу вперед
  • 26'
    Белькебла Арис из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    26'
    Думбия Мусса из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 24'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Отре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
  • Фол, нарушение
    22'
    Белькебла Арис наказан за толчок Думбия Мусса
  • 21'
    Брест контролирует мяч.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 20'
    Пространство открывается для Диа Булайе, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 20'
    Фокет Томас из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 20'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 18'
    Реймс контролирует мяч.
  • 18'
    Отре Матиас пробует нанести удар издали, но Райкович Предраг ловит мяч
  • 17'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает передачу одноклубнику.
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 16'
    Белькебла Арис из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 15'
    Брест контролирует мяч.
  • 14'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • Фол, нарушение
    14'
    Аксель Дисаси наказан за толчок Шарбонье Гаэтан
  • 13'
    Брест контролирует мяч.
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Реймс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Брест контролирует мяч.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 8'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Диало Ибраима из команды Брест поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брест контролирует мяч.
  • 5'
    Брест контролирует мяч.
  • 5'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Диа Булайе, обходя своих соперников
  • 3'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Шарбонье Гаэтан из команды Брест поставил подножку. Пострадал Шавалерин Ксавье
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:0 Реймс
Брест
32.2% (49)
Ничья
48.7% (74)
Реймс
19.1% (29)
1:1 Ничья
41.4% (63)
1:0 Брест
15.8% (24)
2:1 Брест
13.8% (21)
1:2 Реймс
9.2% (14)
0:1 Реймс
6.6% (10)
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