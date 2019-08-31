Франция: Лига 1 2019-2020

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Ним
3:0
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
2' Гол
Ферхат Зинедин
13' Желтая карточка
Перро Ромен
15' Желтая карточка
Шардонне Брендан
27' Желтая карточка
Кур Йоанн
2:0
33' Гол
Валь Тео
71' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
79' Желтая карточка
Фомба Ламин
3:0
90' Гол
Денкей Ауэке
90' Желтая карточка
Денкей Ауэке
90'+5
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
10
Ферхат
Зинедин
8
До
Лука
18
Валь
Тео
7
Филиппото
Ромен
17
Дульевич
Харис
20
Рипар
Рено
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
5
Шардонне
Брендан
18
Перро
Ромен
8
Кур
Йоанн
6
Диало
Ибраима
11
Батоккьо
Кристиан
13
Ласне
Пол
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
Ним
4-4-2
Брест
4-5-1

Ход матча

2'
Ферхат Зинедин
(Дульевич Харис)
1:0
13'
 
Перро Ромен
15'
 
Шардонне Брендан
27'
 
Кур Йоанн
33'
Валь Тео
(Филиппото Ромен)
2:0
46'
 
Белькебла Арис
Грандсир Самуэль
46'
 
Кардона Ирвин
Батоккьо Кристиан
56'
Фомба Ламин
Дульевич Харис
 
71'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
75'
 
Отре Матиас
Кур Йоанн
79'
Фомба Ламин
 
85'
Сарр Сиди
До Лука
 
90'
Денкей Ауэке
Филиппото Ромен
 
90'
Денкей Ауэке
(Сарр Сиди)
3:0
90'
Денкей Ауэке
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон
Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним Ним 2:2 Страсбург Амьен 2:1 Ним
Брест Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест
Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер Гавр 1:1 Брест Брест 1:0 Сошо Париж 0:1 Брест Брест 1:1 Труа

Последние игры между собой

Ним: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
Брест 0:2 Ним Лига 2 Ним 4:0 Брест Лига 2 Брест 2:3 Ним Лига 2 Ним 1:2 Брест Лига 2
Ним 2:0 Брест Лига 2 Брест 2:0 Ним Лига 2 Брест 3:1 Ним Лига 2 Ним 0:0 Брест Лига 2 Ним 1:1 Брест Лига 2 Брест 1:1 Ним Лига 2 Ним 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Ним Лига 2 Брест 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:1 Брест Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. ПСЖ Заявка 4 3 0 1 10 - 2 9
3. Анже Заявка 4 3 0 1 8 - 7 9
4. Лион Заявка 4 2 1 1 10 - 2 7
5. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
7. Лилль Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Бордо Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Брест Заявка 4 1 2 1 3 - 5 5
11. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
12. Марсель Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Сент-Этьен Заявка 3 1 1 1 3 - 5 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
15. Монпелье Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
16. Метц Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Амьен Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
18. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 3:0 Брест
Ним
55.8% (91)
Ничья
35% (57)
Брест
9.2% (15)
1:0 Ним
32.5% (53)
1:1 Ничья
28.8% (47)
2:1 Ним
18.4% (30)
0:0 Ничья
5.5% (9)
1:2 Брест
5.5% (9)
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