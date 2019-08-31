Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
3:0
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Брест
1:0
2' ГолФерхат Зинедин
13' Желтая карточкаПерро Ромен
15' Желтая карточкаШардонне Брендан
27' Желтая карточкаКур Йоанн
2:0
33' ГолВаль Тео
71' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
79' Желтая карточкаФомба Ламин
3:0
90' ГолДенкей Ауэке
90' Желтая карточкаДенкей Ауэке
8
До
Лука
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
18
Перро
Ромен
13
Ласне
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Отре МатиасНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
Ход матча
2'
1:0
13'
15'
27'
33'
2:0
75'
79'
90'
3:0
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +7 =5 -8Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон
Брест Последние 20 матчей: +10 =8 -2Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест
Последние игры между собой
Ним: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|3.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 7
|9
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 2
|7
|5.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|7.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|11.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|12.
|Марсель
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|15.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Амьен
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Ним
55.8% (91)
Ничья
35% (57)
Брест
9.2% (15)
1:0 Ним
32.5% (53)
1:1 Ничья
28.8% (47)
2:1 Ним
18.4% (30)
0:0 Ничья
5.5% (9)
1:2 Брест
5.5% (9)
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