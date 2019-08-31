Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Ним заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

94' Денкей Ауэке сняла футболку и получила желтую карточку.

93' Г О О О О Л - Денкей Ауэке забил потрясным ударом ножницами!

93' Бернардони Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Мигель Флориан из команды Ним делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

90' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

89' Удар от ворот произведет Ним

89' Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Удар от ворот произведет Брест

88' Рипар Рено наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

88' Ферхат Зинедин из команды Ним хорошо пробила, но кипер отбила мяч, который потом еще и в перекладину попал.

86' Удар от ворот произведет Ним

85' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Брест

83' Пространство открывается для Валь Тео , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

82' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Брест

80' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

80' Удар от ворот произведет Ним

79' Кастеллетто Жан-Шарль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

79' Белькебла Арис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Фомба Ламин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Шардонне Брендан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Удар от ворот произведет Брест

77' Отличная игра от Алакуш Софьян из команды Ним . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

77' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

76' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' После штрафного удара,который нанес Ферхат Зинедин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

73' Матч возобновлен

72' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

68' Удар от ворот произведет Ним

68' Пространство открывается для Кардона Ирвин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

66' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

65' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Валь Тео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Ласне Пол из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Удар от ворот произведет Ним

62' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

58' Удар от ворот произведет Ним

56' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

55' Фоссурье Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Алакуш Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Шарбонье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Дульевич Харис из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

50' Ферхат Зинедин из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

50' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

49' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Мартинеc Пабло ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля