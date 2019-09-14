Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Конец матча
Стадион: Stade Francis le Ble
Ренн
21' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
50' Желтая карточкаОтре Матиас
64' Undefined phrase: football_event_Рафинья Диас
90' Желтая карточкаКур Йоанн
90' Желтая карточкаМартин Йонас
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
16
Менди
Эдуар
26
Желен
Жереми
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
27 Траоре АмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мауасса ФетПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
Ход матча
21'
50'
64'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза
Ренн Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|7.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|8.
|Реймс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|9.
|Нант
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Марсель
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|11.
|Тулуза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Брест
13.3% (21)
Ничья
32.3% (51)
Ренн
54.4% (86)
1:1 Ничья
27.8% (44)
1:2 Ренн
27.2% (43)
0:1 Ренн
19.6% (31)
2:1 Брест
7.6% (12)
1:0 Брест
4.4% (7)
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