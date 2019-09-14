Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

96' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Вратарь парирует удар, который нанес Шарбонье Гаэтан , и мяч снова в игре

94' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Мартин Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Удар от ворот произведет Брест

91' Рафинья Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Кур Йоанн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

91' Ренн имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

90' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

89' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Ренн имеет хороший шанс забить.

88' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

85' Удар от ворот произведет Ренн

85' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

84' Брест имеет хороший шанс забить.

82' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Удар от ворот произведет Брест

81' Пространство открывается для Траоре Амари , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

81' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Амари , обходя своих соперников

80' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

80' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Ренн

77' Шарбонье Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

76' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

74' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

72' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ренн , будет отменен из-за фола.

70' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

70' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

66' Матч возобновлен

65' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

65' Ларсонне Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

64' Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Камавинжа Эдуардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Ренн

62' Шарбонье Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

60' Удар от ворот произведет Ренн

60' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

60' Кур Йоанн из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

59' Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ренн имеет хороший шанс забить.

59' Удар от ворот произведет Ренн

57' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Диало Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Удар от ворот произведет Ренн

56' Отре Матиас из команды Брест делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

56' Брест имеет хороший шанс забить.

56' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

55' Сьебатшё Теосон из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

55' Перро Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Ренн имеет хороший шанс забить.

52' Удар от ворот произведет Ренн

52' Перро Ромен не смог попасть в створ ударом издали

50' Отре Матиас получил желтую карточку от судьи

50' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

48' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара