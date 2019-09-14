Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
21' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
50' Желтая карточка
Отре Матиас
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Рафинья Диас
90' Желтая карточка
Кур Йоанн
90' Желтая карточка
Мартин Йонас
90'+7
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
6
Диало
Ибраима
8
Кур
Йоанн
23
Отре
Матиас
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
16
Менди
Эдуар
3
Да
Сильва
Дамьен
26
Желен
Жереми
15
Морель
Жереми
27
Траоре
Амари
14
Буриго
Бенжамен
8
Гренье
Клеман
18
Камавинжа
Эдуардо
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
9
Сьебатшё
Теосон
Брест
4-2-3-1
Ренн
3-5-2

Ход матча

21'
 
Да Сильва Дамьен
50'
Отре Матиас
 
64'
 
Рафинья Диас
74'
 
Эну Адриен
Сьебатшё Теосон
82'
 
Мартин Йонас
Гренье Клеман
85'
 
Ньяньон Жорис
Да Сильва Дамьен
86'
Ласне Пол
Грандсир Самуэль
 
90'
Менди Александр
Отре Матиас
 
90'
Кур Йоанн
 
90'
 
Мартин Йонас
90'
Батоккьо Кристиан
Кур Йоанн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза
Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер Гавр 1:1 Брест Брест 1:0 Сошо Париж 0:1 Брест
Ренн Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн
ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн Лион 2:3 Ренн

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Ренн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи
Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
5. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
6. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
7. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Реймс Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
9. Нант Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Марсель Заявка 4 2 1 1 3 - 3 7
11. Тулуза Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сент-Этьен Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 4 0 2 2 4 - 10 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • Фол, нарушение
    96'
    Траоре Амари наказан за толчок Перро Ромен
  • 96'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 95'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 95'
    Вратарь парирует удар, который нанес Шарбонье Гаэтан, и мяч снова в игре
  • 94'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест делает пас партнеру.
  • 94'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 94'
    Тактическая замена. Кур Йоанн уходит с поля и его заменяет Батоккьо Кристиан
  • Желтая карточка
    93'
    Мартин Йонас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    93'
    Безумный фол. Мартин Йонас грубо играет против соперника. Пострадал Перро Ромен
  • 92'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 92'
    Мартин Йонас из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 91'
    Рафинья Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    91'
    Кур Йоанн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    91'
    Безумный фол. Кур Йоанн грубо играет против соперника. Пострадал Мауасса Фет
  • 91'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 90'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 90'
    Тактическая замена. Отре Матиас уходит с поля и его заменяет Менди Александр
  • 89'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Рафинья Диас из команды Ренн делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 89'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 88'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Камавинжа Эдуардо
  • 86'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 86'
    Тактическая замена. Грандсир Самуэль уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 85'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 85'
    Тактическая замена. Да Сильва Дамьен уходит с поля и его заменяет Ньяньон Жорис
  • 84'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    84'
    Мартин Йонас из команды Ренн играет слишком грубо. Диало Ибраима оказался на газоне.
  • 83'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Перро Ромен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
  • 82'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 82'
    Тактическая замена. Гренье Клеман уходит с поля и его заменяет Мартин Йонас
  • 81'
    Пространство открывается для Траоре Амари, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 81'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Амари, обходя своих соперников
  • 81'
    Кур Йоанн из команды Брест опасно и грубо сыграл. Гренье Клеман пострадал.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 80'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Камавинжа Эдуардо нанес удар головой, но Ларсонне Готье спокойно отбил мяч.
  • 79'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Мауасса Фет из команды Ренн делает передачу, но толку не вышло.
  • 78'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 78'
    Ренн контролирует мяч.
  • 77'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 77'
    Шарбонье Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
  • 76'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Брест пытается что-то создать.
  • 76'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 74'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Тактическая замена. Сьебатшё Теосон уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
  • 73'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 72'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    71'
    Сьебатшё Теосон наказан за толчок Кастеллетто Жан-Шарль
  • 71'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ренн, будет отменен из-за фола.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Описание гола
    70'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Травма, повреждение
    65'
    Ларсонне Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 65'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Описание гола
    64'
    НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.
  • Описание гола
    64'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 64'
    Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Камавинжа Эдуардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 64'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Брест контролирует мяч.
  • 62'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Траоре Амари из команды Ренн делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 62'
    Шарбонье Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
  • 62'
    Грандсир Самуэль из команды Брест делает передачу одноклубнику.
  • 61'
    Отре Матиас из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Брест пытается что-то создать.
  • 60'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 60'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 60'
    Кур Йоанн из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 60'
    Брест пытается что-то создать.
  • 59'
    Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Рафинья Диас бьет издали, но Ларсонне Готье ловит мяч в руки
  • 59'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 58'
    Шанс получает Грандсир Самуэль из команды Брест, но удар головой идет мимо
  • 58'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест делает пас партнеру.
  • 58'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Брест пытается что-то создать.
  • 57'
    Брест контролирует мяч.
  • Офсайд
    57'
    Мауасса Фет из команды Ренн в офсайде
  • 57'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Брест начинает контратаку
  • 57'
    Диало Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 56'
    Отре Матиас из команды Брест делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 56'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 56'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Брест контролирует мяч.
  • 55'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 55'
    Сьебатшё Теосон из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • Угловой
    55'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 55'
    Перро Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 54'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Сьебатшё Теосон из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Диало Ибраима
  • 52'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 52'
    Перро Ромен не смог попасть в створ ударом издали
  • 51'
    Брест пытается что-то создать.
  • Офсайд
    51'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн в офсайде
  • Желтая карточка
    50'
    Отре Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    50'
    Отре Матиас из команды Брест опасно и грубо сыграл. Да Сильва Дамьен пострадал.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Грандсир Самуэль из команды Брест толкнул локтем оппонента. Это Траоре Амари заработал фол
  • 48'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Диало Ибраима из команды Брест поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    46'
    Мауасса Фет возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    46'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Травма, повреждение
    45'
    Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 44'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 44'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Грандсир Самуэль
  • 41'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 41'
    Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
  • 41'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 40'
    Ренн контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 40'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    39'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 39'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Офсайд
    39'
    Грандсир Самуэль из команды Брест в офсайде
  • 39'
    Брест начинает контратаку
  • 39'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Рафинья Диас из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    38'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 38'
    Белькебла Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 38'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Рафинья Диас из команды Ренн делает передачу, но толку не вышло.
  • 36'
    Рафинья Диас из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Ренн начинает контратаку
  • 36'
    Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 35'
    Шанс получает Диало Ибраима из команды Брест, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    34'
    Отре Матиас из команды Брест подал угловой слева.
  • 34'
    Да Сильва Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Отре Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Морель Жереми наказан за толчок Кур Йоанн
  • 32'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 30'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Ба Денис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Рафинья Диас
  • 29'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Рафинья Диас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 29'
    Траоре Амари из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
  • 29'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Отре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Брест поставил подножку. Пострадал Камавинжа Эдуардо
  • 27'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 26'
    Брест контролирует мяч.
  • 26'
    Гренье Клеман из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 25'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 25'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 24'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 24'
    Мауасса Фет из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Грандсир Самуэль из команды Брест делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 23'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Мауасса Фет из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 22'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    21'
    Да Сильва Дамьен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья дает свисток. Да Сильва Дамьен атаковала опасно сзади, Кур Йоанн пострадал, и это штрафной удар
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 19'
    Великолепное видение игры демонстрирует Ба Денис из команды Брест, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 19'
    Рафинья Диас из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Ренн начинает контратаку
  • 19'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 18'
    Брест пытается что-то создать.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 17'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 15'
    Рафинья Диас не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Рафинья Диас из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Траоре Амари это был.
  • 14'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 13'
    Фоссурье Жюльен не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 12'
    Брест пытается что-то создать.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 11'
    Сьебатшё Теосон из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 11'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
  • 10'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 8'
    Отре Матиас не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Плохо играет Менди Эдуар - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Брест поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
  • 6'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Отре Матиас из команды Брест подал угловой слева.
  • 5'
    Отре Матиас из команды Брест делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 5'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 90%, [team2]: 10%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Камавинжа Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Диало Ибраима
  • 3'
    Брест контролирует мяч.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 2'
    Брест пытается что-то создать.
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Грандсир Самуэль из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:0 Ренн
Брест
13.3% (21)
Ничья
32.3% (51)
Ренн
54.4% (86)
1:1 Ничья
27.8% (44)
1:2 Ренн
27.2% (43)
0:1 Ренн
19.6% (31)
2:1 Брест
7.6% (12)
1:0 Брест
4.4% (7)
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