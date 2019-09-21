Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Брест играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Г О О О О Л - Отре Матиас изменил счет на табло!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

45' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Бордо

41' Йованович Вукашин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

39' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Белькебла Арис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Перро Ромен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

36' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Бордо

35' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

35' Перро Ромен не смог попасть в створ ударом издали

35' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Удар от ворот произведет Брест

33' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Бордо

32' Грандсир Самуэль из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Хорошая попытка от Шарбонье Гаэтан , был неплохой удар, но вратарь спас

30' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

30' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Отавио Пассос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ба Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Г О О О О Л - Грандсир Самуэль изменил счет на табло!

20' Удар от ворот произведет Бордо

20' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

19' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Йованович Вукашин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

15' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Бордо

11' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

10' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Кватенг Энок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

4' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру