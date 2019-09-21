Франция: Лига 1 2019-2020

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Бордо
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Брест
0'
1:0
6' Гол
Бриан Джимми
1:1
20' Гол
Грандсир Самуэль
23' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
37' Желтая карточка
Белькебла Арис
41' Желтая карточка
Йованович Вукашин
1:2
45' Гол
Отре Матиас
47' Желтая карточка
Адли Ясин
62' Желтая карточка
Ба Денис
2:2
70' Гол
Пабло Кастро
72' Желтая карточка
Отавио Пассос
85' Желтая карточка
Мешер Андре
90'+1
1
Костил
Бенуа
14
Йованович
Вукашин
6
Косельни
Лоран
3
Пабло
Кастро
25
Кватенг
Энок
5
Отавио
Пассос
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
22
Бенрау
Яссин
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
17
Ба
Денис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
8
Кур
Йоанн
23
Отре
Матиас
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
Бордо
3-4-3
Брест
4-2-3-1

Ход матча

6'
Бриан Джимми
(Бенрау Яссин)
1:0
20'
1:1
Грандсир Самуэль
(Кур Йоанн)
23'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
37'
 
Белькебла Арис
41'
Йованович Вукашин
 
45'
1:2
Отре Матиас
(Кур Йоанн)
46'
Мешер Андре
Йованович Вукашин
 
47'
Адли Ясин
 
62'
 
Ба Денис
63'
 
Менди Александр
Отре Матиас
65'
Майя Джош
Бенрау Яссин
 
70'
Пабло Кастро
(Адли Ясин)
2:2
72'
Отавио Пассос
 
79'
 
Батоккьо Кристиан
Шарбонье Гаэтан
83'
Камано Франсуа
Калу Сэмьюэл
 
85'
Мешер Андре
 
88'
 
Майи Ульрих
Грандсир Самуэль

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье
Анже 3:1 Бордо Бордо 1:3 Дженоа Бордо 1:3 Галатасарай Монпелье 1:2 Бордо Марсель 2:1 Бордо Вольфсбергер 3:1 Бордо Партизан 2:1 Бордо Кан 0:1 Бордо Бордо 0:1 Реймс Лилль 1:0 Бордо Бордо 0:1 Анже Бордо 2:3 Лион Ним 2:1 Бордо Сент-Этьен 3:0 Бордо Бордо 2:0 Марсель Амьен 0:0 Бордо
Брест Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест
Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер Гавр 1:1 Брест Брест 1:0 Сошо

Последние игры между собой

Бордо: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Бордо 0:2 Брест Лига 1 Брест 1:1 Бордо Лига 1 Брест 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Брест Лига 1
Бордо 2:0 Брест Товарищеские матчи Брест 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Брест Лига 1 Бордо 1:1 Брест Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ницца 2:1 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Бордо 2:2 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
10. Реймс 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен 2:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест 2:2 Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Монако 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Дижон 1:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бордо 2:2 Брест
Бордо
93.2% (138)
Ничья
6.8% (10)
Брест
0% (0)
1:0 Бордо
35.1% (52)
2:0 Бордо
29.7% (44)
2:1 Бордо
24.3% (36)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:0 Бордо
2% (3)
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