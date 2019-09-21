Франция: Лига 1 2019-2020
Бордо
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Матмю Атлантик
Брест
1:0
6' ГолБриан Джимми
1:1
20' ГолГрандсир Самуэль
23' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
37' Желтая карточкаБелькебла Арис
41' Желтая карточкаЙованович Вукашин
1:2
45' ГолОтре Матиас
47' Желтая карточкаАдли Ясин
62' Желтая карточкаБа Денис
2:2
70' ГолПабло Кастро
72' Желтая карточкаОтавио Пассос
85' Желтая карточкаМешер Андре
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
18
Хван
Ый-Чжо
22
Бенрау
Яссин
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
-
22 Бенрау ЯссинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ласне ПолНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
Ход матча
6'
1:0
20'
1:1
37'
45'
1:2
47'
62'
70'
2:2
72'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =3 -12Бордо 2:0 Метц Лион 1:1 Бордо Дижон 0:2 Бордо Бордо 1:1 Монпелье
Брест Последние 20 матчей: +9 =8 -3Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест
Последние игры между собой
Бордо: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ницца
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Бордо
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|2:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Дижон
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Бордо
93.2% (138)
Ничья
6.8% (10)
Брест
0% (0)
1:0 Бордо
35.1% (52)
2:0 Бордо
29.7% (44)
2:1 Бордо
24.3% (36)
1:1 Ничья
4.7% (7)
3:0 Бордо
2% (3)
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