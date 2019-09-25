Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 14472 болельщиков

95' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

94' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Лион

92' Пространство открывается для Менди Александр , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

91' Брест имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

89' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Тете Кенни из команды Лион пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

85' Г О О О О Л - Кур Йоанн изменил счет на табло!

85' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Перро Ромен из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

85' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

84' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

79' Удар от ворот произведет Лион

79' Белькебла Арис не смог попасть в створ ударом издали

79' Выглядело как неплохой момент. Шарбонье Гаэтан из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

78' Плохо играет Андерсен Йоаким - неудачный вынос, и мяч у соперниц

78' Удар от ворот произведет Брест

78' Депай Мемфис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

76' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

74' Терье Мартен из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Тусар Люка получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Тусар Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

70' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

69' Г О О О О Л - Корне Максвелл изменил счет на табло!

69' Тусар Люка разрезает оборону соперника отличным пасом

69' Лион имеет хороший шанс забить.

67' Удар от ворот произведет Лион

67' Ласне Пол пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

67' Брест имеет хороший шанс забить.

66' Удар от ворот произведет Брест

66' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Лион имеет хороший шанс забить.

65' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

65' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Брест

64' Мендес Тьяго пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

63' Плохо играет Кастеллетто Жан-Шарль - неудачный вынос, и мяч у соперниц

62' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

57' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Лион

56' Пространство открывается для Грандсир Самуэль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

55' Терье Мартен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

55' Брест имеет хороший шанс забить.

55' Кур Йоанн из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Корне Максвелл из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

49' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Лион имеет хороший шанс забить.

48' Кур Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Траоре Бертран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля