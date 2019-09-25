Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 14472
Лион
0'
0:1
28' Гол
Дембеле Мусса I
1:1
29' Гол
Кур Йоанн
1:2
69' Гол
Корне Максвелл
2:2
85' Гол
Кур Йоанн
90'+5
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
17
Ба
Денис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
6
Диало
Ибраима
8
Кур
Йоанн
23
Отре
Матиас
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
28
Коне
Юссуф
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
27
Корне
Максвелл
10
Траоре
Бертран
7
Терье
Мартен
9
Дембеле
Мусса
I
Брест
4-2-3-1
Лион
4-2-3-1

Ход матча

28'
0:1
Дембеле Мусса I
29'
Кур Йоанн
1:1
64'
 
Депай Мемфис
Дембеле Мусса I
64'
Ласне Пол
Грандсир Самуэль
 
69'
1:2
Корне Максвелл
(Тусар Люка)
71'
Менди Александр
Отре Матиас
 
75'
 
Рен-Аделед Жефф
Траоре Бертран
80'
Батоккьо Кристиан
Шарбонье Гаэтан
 
85'
Кур Йоанн
(Фоссурье Жюльен)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 5 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс
Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер Гавр 1:1 Брест
Лион Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо
Монпелье 1:0 Лион Лион 6:0 Анже Монако 0:3 Лион Борнмут 3:0 Лион Ливерпуль 3:1 Лион Арсенал 1:2 Лион Лион 3:4 Дженоа Лион 1:2 Серветт Ним 2:3 Лион Лион 4:0 Кан Марсель 0:3 Лион Лион 2:2 Лилль Бордо 2:3 Лион Лион 2:1 Анже Нант 2:1 Лион Лион 1:3 Дижон

Последние игры между собой

Брест: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Лион: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Брест 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Брест Лига 1 Лион 1:1 Брест Лига 1 Брест 1:1 Лион Лига 1
Брест 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Брест Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:1 Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс 1:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 45'
    Хорошая попытка от Фоссурье Жюльен, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 45'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест находит партнершу аккуратным пасом пяткой.
  • 45'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 45'
    Плохо играет Денайер Джейсон - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 45'
    Отре Матиас из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Белькебла Арис, обходя своих соперников
  • 44'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Кур Йоанн из команды Брест поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 43'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Дембеле Мусса I из команды Лион плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 42'
    Дембеле Мусса I из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Лион имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Лион контролирует мяч.
  • 41'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Брест контролирует мяч.
  • Офсайд
    40'
    Белькебла Арис из команды Брест в офсайде
  • 40'
    Брест пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 39'
    Лион пытается что-то создать.
  • 39'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 39'
    О, нет. Из многообещающей позиции Денайер Джейсон из команды Лион наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    38'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
  • 38'
    Кур Йоанн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    38'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
  • 37'
    Ба Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 37'
    Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Лион пытается что-то создать.
  • 36'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Корне Максвелл из команды Лион делает отличный кросс...
  • Фол, нарушение
    35'
    Отре Матиас наказан за толчок Тете Кенни
  • 34'
    Шарбонье Гаэтан нанес удар головой, но Лопеш Антони спокойно отбил мяч.
  • 34'
    Отре Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Тете Кенни из команды Лион опасно и грубо сыграл. Грандсир Самуэль пострадал.
  • 33'
    Брест пытается что-то создать.
  • 33'
    Выглядело как неплохой момент. Шарбонье Гаэтан из команды Брест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 32'
    О, нет. Из многообещающей позиции Отре Матиас из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 32'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Брест пытается что-то создать.
  • 32'
    Лион контролирует мяч.
  • 31'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • Описание гола
    29'
    ГОООООЛ - Кур Йоанн из команды Брест забивает из-за штрафной площади
  • 29'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Дембеле Мусса I забивает!
  • 28'
    Диало Ибраима ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 27'
    Отличную защиту показывает Фоссурье Жюльен от команды Брест, не дает пропустить гол своей команде.
  • 27'
    Дембеле Мусса I из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой справа.
  • 26'
    Плохо играет Кастеллетто Жан-Шарль - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • 25'
    Лион контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
  • 24'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 24'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 24'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 24'
    Ба Денис из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Брест пытается что-то создать.
  • 23'
    Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках
  • 23'
    Андерсен Йоаким делает длинную передачу вперед
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Брест пытается что-то создать.
  • 21'
    Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Кур Йоанн из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Брест пытается что-то создать.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 20'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 19'
    Брест начинает контратаку
  • 19'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Мендес Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Кур Йоанн из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Брест пытается что-то создать.
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 15'
    Великолепное видение игры демонстрирует Ларсонне Готье из команды Брест, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 15'
    Диало Ибраима из команды Брест сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 14'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 14'
    Лопеш Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Отре Матиас из команды Брест подал угловой слева.
  • 13'
    Отре Матиас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 13'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Брест контролирует мяч.
  • 12'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 12'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 11'
    Брест пытается что-то создать.
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Брест контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 10'
    Лион контролирует мяч.
  • 9'
    Кур Йоанн бьет издали, но Лопеш Антони ловит мяч в руки
  • 9'
    Брест пытается что-то создать.
  • Офсайд
    8'
    Грандсир Самуэль из команды Брест в офсайде
  • 8'
    Фоссурье Жюльен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Брест пытается что-то создать.
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест играет слишком грубо. Денайер Джейсон оказался на газоне.
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Грандсир Самуэль из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 5'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 5'
    Траоре Бертран нанес удар головой, но Ларсонне Готье спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    5'
    Корне Максвелл из команды Лион подал угловой слева.
  • 5'
    Ларсонне Готье отбил мяч на угловой после удара Траоре Бертран из штрафной площади.
  • 4'
    Перро Ромен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • Фол, нарушение
    4'
    Кур Йоанн из команды Брест играет слишком грубо. Андерсен Йоаким оказался на газоне.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Брест пытается что-то создать.
  • 1'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    1'
    Кур Йоанн из команды Брест в офсайде
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 2:2 Лион
Брест
3.4% (5)
Ничья
14.3% (21)
Лион
82.3% (121)
1:2 Лион
45.6% (67)
0:1 Лион
17% (25)
0:2 Лион
12.9% (19)
1:1 Ничья
10.2% (15)
1:3 Лион
4.1% (6)
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