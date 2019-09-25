Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
2:2
Конец матча
Стадион: Stade Francis le Ble Зрители: 14472
Лион
0:1
28' ГолДембеле Мусса I
1:1
29' ГолКур Йоанн
1:2
69' ГолКорне Максвелл
2:2
85' ГолКур Йоанн
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
23
Тете
Кенни
28
Коне
Юссуф
29
Тусар
Люка
12
Мендес
Тьяго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Ласне ПолНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Депай МемфисПолузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Силвиньо
Ход матча
28'
0:1
29'
1:1
69'
1:2
85'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
5 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =9 -3Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс
Лион Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо
Последние игры между собой
Брест: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Лион: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Анже
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 10
|15
|3.
|Лилль
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|4.
|Нант
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|5.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|7.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Реймс
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 2
|11
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|10.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 7
|9
|12.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Брест
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|7 - 9
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|16.
|Амьен
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|17.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|18.
|Монако
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|2 - 9
|2
Брест
3.4% (5)
Ничья
14.3% (21)
Лион
82.3% (121)
1:2 Лион
45.6% (67)
0:1 Лион
17% (25)
0:2 Лион
12.9% (19)
1:1 Ничья
10.2% (15)
1:3 Лион
4.1% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...