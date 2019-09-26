Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Брест

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако
Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако
Брест Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест
Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест Брест 1:0 Осер

Последние игры между собой

Монако: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Брест 2:0 Монако Лига 1 Монако 0:1 Брест Лига 1 Брест 1:3 Монако Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 12 - 4 15
2. Анже Заявка 7 5 0 2 15 - 10 15
3. Лилль Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
4. Нант Заявка 7 4 1 2 7 - 5 13
5. Ницца Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Бордо Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
7. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Реймс Заявка 7 3 2 2 6 - 2 11
9. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
10. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
11. Лион Заявка 7 2 3 2 14 - 7 9
12. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Тулуза Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Брест Заявка 7 1 5 1 7 - 9 8
15. Метц Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
16. Амьен Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
17. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
18. Монако Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 7 0 2 5 2 - 9 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брест

    До начала игры, которая состоится 28.09.2019, осталось 1 день 16 часов 34 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Монако - Брест
    Монако
    90.3% (65)
    Ничья
    8.3% (6)
    Брест
    1.4% (1)
    2:0 Монако
    31.9% (23)
    2:1 Монако
    27.8% (20)
    1:0 Монако
    20.8% (15)
    3:1 Монако
    5.6% (4)
    1:1 Ничья
    5.6% (4)
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