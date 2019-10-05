Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
2:0
Конец матча
Стадион: Stade Francis le Ble
Метц
1:0
11' ГолФоссурье Жюльен
28' Желтая карточкаКур Йоанн
2:0
45' ГолКастеллетто Жан-Шарль
51' Желтая карточкаКоад Рено
90' Желтая карточкаКардона Ирвин
16
Леон
Донован
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
23
Отре
Матиас
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
24
Коад
Рено
10
Гакпа
Марвин
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Фабри ЖюльенВратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
-
10 Гакпа МарвинНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Каби МануэльЗащитник
- Полузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
28'
45'
51'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +7 =9 -4Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн
Метц Последние 20 матчей: +7 =5 -8Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц
Последние игры между собой
Брест: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|17 - 4
|21
|2.
|Нант
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|9 - 5
|19
|3.
|Анже
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 15
|16
|4.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|5.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Ницца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ренн
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Амьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Брест
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 13
|11
|13.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|14.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|16.
|Тулуза
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|17.
|Ним
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|19.
|Дижон
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 10
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Брест
55.3% (83)
Ничья
36.7% (55)
Метц
8% (12)
1:0 Brest Brestois
29.3% (44)
1:1 Draw
28% (42)
2:1 Brest Brestois
17.3% (26)
0:0 Draw
6.7% (10)
2:0 Brest Brestois
6% (9)
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