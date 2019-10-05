Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
2:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
1:0
11' Гол
Фоссурье Жюльен
28' Желтая карточка
Кур Йоанн
2:0
45' Гол
Кастеллетто Жан-Шарль
51' Желтая карточка
Коад Рено
90' Желтая карточка
Кардона Ирвин
90'+4
16
Леон
Донован
22
Фоссурье
Жюльен
17
Ба
Денис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
8
Кур
Йоанн
23
Отре
Матиас
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
21
Бойе
Джон
6
Фофана
Мамаду
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
24
Коад
Рено
10
Гакпа
Марвин
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
Брест
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

11'
Фоссурье Жюльен
(Кур Йоанн)
1:0
28'
Кур Йоанн
 
45'
Кастеллетто Жан-Шарль
(Кур Йоанн)
2:0
46'
Бело Гаэтан
Перро Ромен
 
51'
 
Коад Рено
68'
 
Эмброуз Тьерри
Нгетт Опа
68'
 
Булая Фарид
Гакпа Марвин
70'
Батоккьо Кристиан
Грандсир Самуэль
 
77'
 
Ньяне Ибраима
Коад Рено
85'
Кардона Ирвин
Отре Матиас
 
90'
Кардона Ирвин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн
Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль Газелек Аяччо 1:1 Брест
Метц Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Метц 2:2 Тулуза Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц
Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль

Последние игры между собой

Брест: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Метц: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Брест 0:1 Метц Лига 2 Брест 1:0 Метц Товарищеские матчи Метц 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:1 Метц Лига 2
Метц 0:0 Брест Кубок Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 0:3 Метц Лига 2 Метц 0:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Брест Лига 2 Брест 2:1 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 17 - 4 21
2. Нант Заявка 9 6 1 2 9 - 5 19
3. Анже Заявка 9 5 1 3 16 - 15 16
4. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
5. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6. Монпелье Заявка 9 4 2 3 9 - 7 14
7. Ницца Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ренн Заявка 8 3 3 2 8 - 6 12
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Амьен Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Брест Заявка 9 2 5 2 10 - 13 11
13. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
14. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
15. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
16. Тулуза Заявка 9 2 3 4 9 - 15 9
17. Ним Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
18. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 7 - 13 8
19. Дижон Заявка 9 2 2 5 5 - 10 8
20. Метц Заявка 9 2 2 5 8 - 14 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 45'
    Кур Йоанн сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    ГОООООЛ - Кастеллетто Жан-Шарль Брест забивает ударом головой
  • Угловой
    45'
    Кур Йоанн из команды Брест подал угловой справа.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 44'
    Отре Матиас наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 44'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Отре Матиас, обходя своих соперников
  • 44'
    Брест начинает контратаку
  • 44'
    Нгетт Опа из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 43'
    Сентонз Фабьен делает длинную передачу вперед
  • 43'
    Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Гакпа Марвин из команды Метц подал угловой справа.
  • 43'
    Шарбонье Гаэтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Гакпа Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Фоссурье Жюльен из команды Брест поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
  • 42'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Отре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    41'
    Коад Рено из команды Метц подал угловой справа.
  • 41'
    Леон Донован отбил мяч на угловой после удара Коад Рено из штрафной площади.
  • 41'
    Плохо играет Кастеллетто Жан-Шарль - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 41'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 40'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Шарбонье Гаэтан
  • 39'
    Фоссурье Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    37'
    Кур Йоанн из команды Брест опасно и грубо сыграл. Н'Дорам Кевин пострадал.
  • 37'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 36'
    Диалло Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Делен Тома из команды Метц делает пас партнеру.
  • 36'
    Коад Рено из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Метц пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Маига Хабиб наказан за толчок Перро Ромен
  • 34'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Коад Рено из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 33'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Диалло Хабиб из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 33'
    Гакпа Марвин из команды Метц делает передачу одноклубнику.
  • 32'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Метц контролирует мяч.
  • 31'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Коад Рено из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Маига Хабиб из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 30'
    Перро Ромен не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Кур Йоанн из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Брест пытается что-то создать.
  • Желтая карточка
    28'
    Кур Йоанн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    28'
    Кур Йоанн из команды Брест опасно и грубо сыграл. Нгетт Опа пострадал.
  • 27'
    Метц контролирует мяч.
  • 26'
    Метц пытается что-то создать.
  • 25'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 24'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    23'
    Грандсир Самуэль из команды Брест опасно и грубо сыграл. Сентонз Фабьен пострадал.
  • 22'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 22'
    Коад Рено из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 21'
    Брест контролирует мяч.
  • 21'
    Гакпа Марвин из команды Метц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Диалло Хабиб мяча так и не получил
  • 21'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Нгетт Опа из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 18'
    Гакпа Марвин пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Грандсир Самуэль из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Отре Матиас из команды Брест поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Кур Йоанн сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фоссурье Жюльен классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 11'
    Кур Йоанн из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Хорошо играет на выходе Леон Донован - мяч в ее руках
  • 10'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 9'
    Диалло Хабиб из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Гакпа Марвин из команды Метц делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    8'
    Диалло Хабиб наказан за толчок Белькебла Арис
  • Угловой
    8'
    Коад Рено из команды Метц подал угловой слева.
  • 8'
    Делен Тома из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Сентонз Фабьен наказан за толчок Перро Ромен
  • 5'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
  • 4'
    Метц пытается что-то создать.
  • 3'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Коад Рено из команды Метц поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Грандсир Самуэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Кур Йоанн из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает передачу одноклубнику.
  • 1'
    Перро Ромен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брест начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 2:0 Метц
Брест
55.3% (83)
Ничья
36.7% (55)
Метц
8% (12)
1:0 Brest Brestois
29.3% (44)
1:1 Draw
28% (42)
2:1 Brest Brestois
17.3% (26)
0:0 Draw
6.7% (10)
2:0 Brest Brestois
6% (9)
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