Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

93' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Хорошо играет на выходе Леон Донован - мяч в ее руках

93' Кардона Ирвин получил желтую карточку от судьи

91' Удар от ворот произведет Метц

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Метц

91' Как она упустила момент!?! Кардона Ирвин имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

90' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

89' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

89' Шарбонье Гаэтан из команды Брест плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

89' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Метц

87' Как она упустила момент!?! Кардона Ирвин имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

86' Удар от ворот произведет Брест

85' Булая Фарид решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

85' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

85' Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.

84' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Диалло Хабиб из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

83' Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' ШТАНГА! Гол почти забит, Диалло Хабиб нанесла удар, но мяч попал в штангу!

81' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сентонз Фабьен из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

80' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

80' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

77' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

75' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Брест

74' Эмброуз Тьерри не смог попасть в створ ударом издали

74' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ба Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Булая Фарид из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

73' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Батоккьо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Делен Тома из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

71' Диало Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Плохо играет Кастеллетто Жан-Шарль - неудачный вынос, и мяч у соперниц

71' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

67' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

65' Хорошо играет на выходе Леон Донован - мяч в ее руках

64' Сентонз Фабьен из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

64' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Маига Хабиб из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Коад Рено из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Удар от ворот произведет Метц

56' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Диало Ибраима из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Делен Тома из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

54' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Шарбонье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Шарбонье Гаэтан из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

52' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Отре Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Коад Рено совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

49' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Коад Рено пробил со штрафного прямо в стенку

46' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля