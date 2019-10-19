Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Анже
0:0
Перерыв

Стадион:
Брест
0'
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
18
Сантамария
Батист
28
Эль-Мелали
Фарид
27
Лаж
Матиас
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
7
Алиуи
Рашид
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
17
Ба
Денис
24
Бааль
Людовик
13
Ласне
Пол
7
Белькебла
Арис
11
Батоккьо
Кристиан
23
Отре
Матиас
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
Анже
4-1-4-1
Брест
4-2-3-1

Ход матча

21'
Павлович Матео
Томас Ромен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен
Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест
Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест Брест 3:1 Гренобль

Последние игры между собой

Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Анже Лига 2 Брест 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Брест Лига 2
Брест 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 2:1 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Анже 0:0 Брест Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант 0:0 Заявка 10 6 2 2 9 - 5 20
3. Реймс 1:0 Заявка 10 5 2 3 9 - 4 17
4. Анже 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 15 17
5. Лилль 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 9 16
6. Бордо Заявка 9 4 3 2 15 - 10 15
7. Монпелье 0:1 Заявка 10 4 2 4 9 - 8 14
8. Марсель Заявка 9 3 4 2 10 - 11 13
9. Ницца Заявка 10 4 1 5 13 - 17 13
10. Ренн Заявка 9 3 3 3 8 - 7 12
11. Ним 1:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
12. Брест 0:0 Заявка 10 2 6 2 10 - 13 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
14. Амьен 0:1 Заявка 10 3 2 5 12 - 15 11
15. Лион Заявка 10 2 4 4 14 - 9 10
16. Тулуза 0:0 Заявка 10 2 4 4 9 - 15 10
17. Страсбург Заявка 9 2 3 4 6 - 10 9
18. Монако Заявка 9 2 3 4 15 - 19 9
19. Дижон Заявка 10 2 3 5 5 - 10 9
20. Метц 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 14 9
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 0:0 Брест
Анже
83.3% (120)
Ничья
15.3% (22)
Брест
1.4% (2)
2:1 Анже
35.4% (51)
1:0 Анже
27.1% (39)
2:0 Анже
13.9% (20)
1:1 Ничья
10.4% (15)
0:0 Ничья
4.2% (6)
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