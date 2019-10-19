Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

48' Мангани Томас из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

47' Алиуи Рашид наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

47' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Капелле Пьеррик из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

45' Хорошие скиллы дриблинга показывает Лаж Матиас , обходя своих соперников

45' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

43' Удар от ворот произведет Брест

43' Капелле Пьеррик из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

43' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Капелле Пьеррик из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

42' Хорошие скиллы дриблинга показывает Капелле Пьеррик , обходя своих соперников

41' Удар от ворот произведет Анже

41' Отличная игра от Бааль Людовик из команды Брест . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

40' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

40' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

39' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

39' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Манко Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

36' Удар от ворот произведет Брест

36' Шарбонье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

34' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Алиуи Рашид из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Удар от ворот произведет Брест

31' Пространство открывается для Лаж Матиас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

30' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Вратарь парирует удар, который нанес Капелле Пьеррик , и мяч снова в игре

30' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

29' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

28' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Брест

25' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Белькебла Арис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Анже остается без одного игрока, потому что Томас Ромен уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

20' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

20' Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Брест

17' Удар от ворот произведет Анже

17' Фоссурье Жюльен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Отре Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

14' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Отре Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

12' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кастеллетто Жан-Шарль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

10' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

5' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

4' Удар от ворот произведет Брест

4' Эль-Мелали Фарид из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

4' Хорошие скиллы дриблинга показывает Эль-Мелали Фарид , обходя своих соперников

3' Удар от ворот произведет Анже

3' Отличная игра от Отре Матиас из команды Брест . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Брест

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брест начинает с центра поля