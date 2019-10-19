Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
0:0
Перерыв
Стадион: Раймон Копа
Брест
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
27
Лаж
Матиас
17
Ба
Денис
13
Ласне
Пол
23
Отре
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
- Защитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +9 =5 -6ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен
Брест Последние 20 матчей: +8 =8 -4Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест
Последние игры между собой
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Брест: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|9 - 5
|20
|3.
|Реймс
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 4
|17
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|6.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 10
|15
|7.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 8
|14
|8.
|Марсель
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|10.
|Ренн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|10 - 13
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|14.
|Амьен
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|15.
|Лион
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 9
|10
|16.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|17.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|18.
|Монако
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 19
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 10
|9
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
Анже
83.3% (120)
Ничья
15.3% (22)
Брест
1.4% (2)
2:1 Анже
35.4% (51)
1:0 Анже
27.1% (39)
2:0 Анже
13.9% (20)
1:1 Ничья
10.4% (15)
0:0 Ничья
4.2% (6)
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