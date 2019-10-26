Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Перерыв
Стадион: Stade Francis le Ble
Дижон
17
Ба
Денис
13
Ласне
Пол
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
18 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =8 -4Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион
Дижон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Дижон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 5
|24
|2.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|3.
|Лилль
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|4.
|Реймс
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|5.
|Анже
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 16
|17
|6.
|Марсель
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|12 - 11
|16
|7.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 8
|15
|9.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|10.
|Брест
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|11 - 13
|15
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|12.
|Ницца
|0:1 Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|13.
|Лион
|2:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 9
|13
|14.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|12
|15.
|Амьен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 15
|12
|16.
|Тулуза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|17.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 12
|12
|18.
|Метц
|0:2 Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|5 - 10
|10
Брест
71.4% (105)
Ничья
23.8% (35)
Дижон
4.8% (7)
1:0 Брест
42.2% (62)
2:1 Брест
18.4% (27)
1:1 Ничья
15.6% (23)
2:0 Брест
9.5% (14)
0:0 Ничья
4.1% (6)
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