Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Перерыв

Стадион:
Дижон
0'
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
17
Ба
Денис
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Бааль
Людовик
7
Белькебла
Арис
11
Батоккьо
Кристиан
25
Грандсир
Самуэль
8
Кур
Йоанн
13
Ласне
Пол
10
Шарбонье
Гаэтан
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
27
Мендиль
Хамза
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
10
Перейра
Матеус
II
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
Брест
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион
Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест Брест 2:5 Валансьен Шатору 2:2 Брест
Дижон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель
Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 7
Дижон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 2
Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 3:1 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Брест Лига 2
Дижон 3:0 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Брест 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Брест Лига 2 Дижон 2:0 Брест Кубок лиги Брест 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 21 - 5 24
2. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
3. Лилль Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
4. Реймс 0:0 Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
5. Анже 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 16 17
6. Марсель Заявка 10 4 4 2 12 - 11 16
7. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
8. Монпелье 0:0 Заявка 11 4 3 4 9 - 8 15
9. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
10. Брест 0:0 Заявка 11 3 6 2 11 - 13 15
11. Сент-Этьен Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
12. Ницца 0:1 Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
13. Лион 2:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 9 13
14. Ренн Заявка 10 3 3 4 10 - 10 12
15. Амьен Заявка 10 3 3 4 13 - 15 12
16. Тулуза Заявка 10 3 3 4 11 - 16 12
17. Страсбург 1:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 12 12
18. Метц 0:2 Заявка 11 3 2 6 9 - 16 11
19. Ним 0:0 Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
20. Дижон 0:0 Заявка 11 2 4 5 5 - 10 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:0 Дижон
Брест
71.4% (105)
Ничья
23.8% (35)
Дижон
4.8% (7)
1:0 Брест
42.2% (62)
2:1 Брест
18.4% (27)
1:1 Ничья
15.6% (23)
2:0 Брест
9.5% (14)
0:0 Ничья
4.1% (6)
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