Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Амьен
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Брест
0'
0:0
3' Не забитый пенальти
Гирасси Серу
1:0
27' Гол
Отеро Хуан
49' Желтая карточка
Калабрези Артуро
54' Желтая карточка
Шардонне Брендан
55'
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
20
Stiven
Mendoza1
9
Гирасси
Серу
1
Ларсонне
Готье
20
Бело
Гаэтан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
5
Шардонне
Брендан
24
Бааль
Людовик
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
25
Грандсир
Самуэль
13
Ласне
Пол
8
Кур
Йоанн
15
Менди
Александр
Амьен
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

Ход матча

3'
Гирасси Серу
0:0
27'
Отеро Хуан
(Какута Гаэль)
1:0
49'
Калабрези Артуро
 
54'
 
Шардонне Брендан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен
Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо Метц 1:2 Амьен Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен
Брест Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц
Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест Ред Стар 0:2 Брест Брест 0:0 Клермон Фут Лорьян 1:1 Брест

Последние игры между собой

Амьен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Брест 2:3 Амьен Лига 2 Амьен 3:0 Брест Лига 2 Брест 1:2 Амьен Лига 2 Амьен 2:1 Брест Лига 2
Брест 1:0 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже 1:0 Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 11 6 1 4 9 - 7 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Реймс Заявка 11 5 3 3 9 - 4 18
6. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
7. Брест 0:1 Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
8. Амьен 1:0 Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
9. Бордо Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
11. Монако Заявка 11 4 3 4 19 - 21 15
12. Сент-Этьен Заявка 11 4 3 4 11 - 15 15
13. Монпелье 0:2 Заявка 12 4 3 5 9 - 10 15
14. Метц 2:0 Заявка 12 4 2 6 11 - 16 14
15. Лион 1:1 Заявка 12 3 5 4 17 - 10 14
16. Ницца Заявка 11 4 1 6 13 - 18 13
17. Тулуза 1:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
18. Страсбург 0:1 Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
19. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 46'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 45'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Грандсир Самуэль, обходя своих соперников
  • Фол, нарушение
    44'
    Грандсир Самуэль играет рукой
  • 44'
    Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках
  • 44'
    Бааль Людовик из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    44'
    Грандсир Самуэль из команды Брест разыграл угловой с левого угла.
  • 43'
    Шеджу Орельен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    43'
    Кур Йоанн из команды Брест подал угловой справа.
  • 43'
    Грандсир Самуэль из команды Брест делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 43'
    Кур Йоанн из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    43'
    Назначен штрафной. Пострадал Кур Йоанн, его свалил Гирасси Серу.
  • 42'
    Брест пытается что-то создать.
  • 42'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 41'
    Амьен контролирует мяч.
  • 40'
    Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Кур Йоанн из команды Брест подал угловой слева.
  • 40'
    Опасность предотвращена - Шеджу Орельен из команды Амьен вступил в отбор удачно
  • 40'
    Брест пытается что-то создать.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 39'
    Брест контролирует мяч.
  • 39'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 39'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Амьен контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 38'
    Кур Йоанн из команды Брест делает неудачный навес.
  • 38'
    Отеро Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Бааль Людовик из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Брест контролирует мяч.
  • 36'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 35'
    Шардонне Брендан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 35'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Кур Йоанн из команды Брест подал угловой слева.
  • 35'
    Грандсир Самуэль из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 35'
    Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Кур Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен играет слишком грубо. Менди Александр оказался на газоне.
  • 33'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Брест пытается что-то создать.
  • 33'
    Брест контролирует мяч.
  • 32'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Менди Александр наказан за толчок Шеджу Орельен
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 30'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 27'
    Какута Гаэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Отеро Хуан из команды команды Амьен.
  • 27'
    ШАНС! Отеро Хуан вышел один-на-один с голкипером...
  • 27'
    Какута Гаэль разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 27'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Калабрези Артуро, обходя своих соперников
  • 27'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 26'
    Грандсир Самуэль из команды Брест делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 26'
    Ласне Пол из команды Брест делает пас партнеру.
  • 26'
    Грандсир Самуэль из команды Брест делает пас партнеру.
  • 25'
    Брест пытается что-то создать.
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 24'
    Менди Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    23'
    Назначен штрафной. Пострадал Какута Гаэль, его свалил Диало Ибраима.
  • 23'
    Кур Йоанн нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Белькебла Арис из команды Брест делает пас партнеру.
  • 23'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Кур Йоанн пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Дибасси Бакай из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Кур Йоанн
  • 21'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Грандсир Самуэль из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гнаоре Эдди наказан за толчок Белькебла Арис
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 19'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Стивен Мендоса из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бело Гаэтан
  • 16'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 15'
    Грандсир Самуэль из команды Брест навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 15'
    Брест начинает контратаку
  • 15'
    Какута Гаэль из команды Амьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Блен Алексис из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 14'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 14'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 13'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Кур Йоанн из команды Брест подал угловой справа.
  • 12'
    Грандсир Самуэль из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 12'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Стивен Мендоса из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 12'
    Гирасси Серу из команды Амьен делает пас партнеру.
  • 12'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Амьен контролирует мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 11'
    Гирасси Серу из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 11'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Фол, нарушение
    9'
    Гирасси Серу из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Шардонне Брендан заработал фол
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Блен Алексис из команды Амьен подал угловой слева.
  • 8'
    Стивен Мендоса нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Алеесами Хайтам из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Блен Алексис из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 7'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 7'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 5'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Амьен контролирует мяч.
  • Описание гола
    3'
    СПАСЕНО - Гирасси Серу пробил пенальти, но Ларсонне Готье отбивает!
  • Фол, нарушение
    2'
    ПЕНАЛЬТИ - Бааль Людовик из команды Брест привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Отеро Хуан.
  • 2'
    Отеро Хуан из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
  • 2'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    1'
    Бело Гаэтан из команды Брест толкнул локтем оппонента. Это Стивен Мендоса заработал фол
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 1:0 Брест
Амьен
62.8% (93)
Ничья
29.7% (44)
Брест
7.4% (11)
1:0 Амьен
29.1% (43)
2:1 Амьен
26.4% (39)
1:1 Ничья
22.3% (33)
0:0 Ничья
4.7% (7)
1:2 Брест
3.4% (5)
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