Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
1:0
Второй тайм: 55'
Стадион: Де ла Ликорн
Брест
0:0
3' Не забитый пенальтиГирасси Серу
1:0
27' ГолОтеро Хуан
49' Желтая карточкаКалабрези Артуро
54' Желтая карточкаШардонне Брендан
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
20
Бело
Гаэтан
13
Ласне
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
18 Перро РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
0:0
27'
1:0
49'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен
Брест Последние 20 матчей: +10 =7 -3Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц
Последние игры между собой
Амьен: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|9 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Реймс
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|9 - 4
|18
|6.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|7.
|Брест
|0:1 Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|8.
|Амьен
|1:0 Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|9.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|11.
|Монако
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 15
|15
|13.
|Монпелье
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|9 - 10
|15
|14.
|Метц
|2:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 16
|14
|15.
|Лион
|1:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 10
|14
|16.
|Ницца
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Тулуза
|1:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|18.
|Страсбург
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|19.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Амьен
62.8% (93)
Ничья
29.7% (44)
Брест
7.4% (11)
1:0 Амьен
29.1% (43)
2:1 Амьен
26.4% (39)
1:1 Ничья
22.3% (33)
0:0 Ничья
4.7% (7)
1:2 Брест
3.4% (5)
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