Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
2:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
20' Желтая карточка
Диало Ибраима
1:0
56' Гол
Сарр Буна
1:1
88' Гол
Кардона Ирвин
2:1
89' Гол
Радоньич Неманья
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Менди Александр
90' Желтая карточка
Менди Александр
90'+8
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
17
Сарр
Буна
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
13
Ласне
Пол
7
Белькебла
Арис
23
Отре
Матиас
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
Марсель
4-3-3
Брест
4-1-2-3

Ход матча

20'
 
Диало Ибраима
56'
Сарр Буна
1:0
64'
 
Батоккьо Кристиан
Белькебла Арис
69'
 
Грандсир Самуэль
Отре Матиас
73'
 
Менди Александр
Ласне Пол
74'
Радоньич Неманья
Сарр Буна
 
80'
Лопес Максим
Бенедетто Дарио
 
88'
Жермен Валер
Пайе Димитри
 
88'
1:1
Кардона Ирвин
(Шарбонье Гаэтан)
89'
Радоньич Неманья
(Сансон Морган)
2:1
90'
 
Менди Александр
90'
 
Менди Александр

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 1
  • 19 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель
ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель
Брест Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест
Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан Нанси 2:3 Брест

Последние игры между собой

Марсель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Марсель 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:2 Марсель Лига 1 Брест 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Брест Лига 1
Марсель 3:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель 2:1 Заявка 15 8 4 3 20 - 18 28
3. Анже Заявка 14 7 3 4 18 - 16 24
4. Бордо Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
7. Монпелье Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
8. Реймс Заявка 14 5 5 4 10 - 7 20
9. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
10. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Страсбург Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
13. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
14. Брест 1:2 Заявка 15 4 6 5 16 - 19 18
15. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
16. Амьен Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
17. Дижон Заявка 14 4 3 7 9 - 15 15
18. Метц Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
19. Тулуза Заявка 14 3 3 8 15 - 27 12
20. Ним Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Брест
Марсель
96.7% (146)
Ничья
3.3% (5)
Брест
0% (0)
2:0 Марсель
49.7% (75)
2:1 Марсель
22.5% (34)
1:0 Марсель
13.2% (20)
3:1 Марсель
5.3% (8)
3:0 Марсель
4.6% (7)
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