Франция: Лига 1 2019-2020
20' Желтая карточкаДиало Ибраима
1:0
56' ГолСарр Буна
1:1
88' ГолКардона Ирвин
2:1
89' ГолРадоньич Неманья
90' Undefined phrase: football_event_Менди Александр
90' Желтая карточкаМенди Александр
18
Амави
Жордан
17
Сарр
Буна
10
Пайе
Димитри
17
Ба
Денис
18
Перро
Ромен
13
Ласне
Пол
23
Отре
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр БунаНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерПолузащитник
-
27 Лопес МаксимНападающий
- Нападающий
-
36 Аке МарлиНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
56'
1:0
88'
1:1
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
13 Удары по воротам 1
-
19 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +10 =4 -6Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель
ПСЖ 4:0 Марсель Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель
Брест Последние 20 матчей: +9 =6 -5Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест
Последние игры между собой
Марсель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|2:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 18
|28
|3.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|4.
|Бордо
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|8.
|Реймс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 7
|20
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|13.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|14.
|Брест
|1:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|16 - 19
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|16.
|Амьен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|19.
|Тулуза
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 27
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
Марсель
96.7% (146)
Ничья
3.3% (5)
Брест
0% (0)
2:0 Марсель
49.7% (75)
2:1 Марсель
22.5% (34)
1:0 Марсель
13.2% (20)
3:1 Марсель
5.3% (8)
3:0 Марсель
4.6% (7)
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