Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Менди Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

98' NO RED CARD! - After reviewing the game, the referee decides to change the originally given red card for Менди Александр from Брест to a yellow.

97' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

94' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Брест

93' Хорошая попытка от Ронжье Валентин , был неплохой удар, но вратарь спас

91' Марсель имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Г О О О О Л - Радоньич Неманья изменил счет на табло!

88' Г О О О О Л - Кардона Ирвин изменил счет на табло!

88' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Пайе Димитри из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Пайе Димитри из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

84' Марсель имеет хороший шанс забить.

84' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Сакаи Хироки получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Менди Александр из команды Брест плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

82' Удар от ворот произведет Брест

82' Пространство открывается для Радоньич Неманья , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

82' Хорошие скиллы дриблинга показывает Радоньич Неманья , обходя своих соперников

82' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Марсель имеет хороший шанс забить.

80' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Брест

79' Амави Жордан не смог попасть в створ ударом издали

79' Марсель имеет хороший шанс забить.

78' Стротман Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Батоккьо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Удар от ворот произведет Брест

76' Бенедетто Дарио из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Радоньич Неманья из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

74' Удар от ворот произведет Марсель

73' Удар от ворот произведет Брест

73' Пространство открывается для Сарр Буна , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

72' Марсель имеет хороший шанс забить.

72' Марсель имеет хороший шанс забить.

72' Фоссурье Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Шарбонье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Марсель имеет хороший шанс забить.

69' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

68' Удар от ворот произведет Брест

68' Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали

68' Кардона Ирвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Марсель имеет хороший шанс забить.

65' Удар от ворот произведет Брест

64' ШТАНГА! Гол почти забит, Ронжье Валентин нанесла удар, но мяч попал в штангу!

64' Марсель имеет хороший шанс забить.

64' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

63' Марсель имеет хороший шанс забить.

63' Брест имеет хороший шанс забить.

61' Шарбонье Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Ларсонне Готье сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

59' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Г О О О О Л - Сарр Буна забивает!

56' Кастеллетто Жан-Шарль ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

56' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

56' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Брест

56' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

55' Удар от ворот произведет Брест

55' Пространство открывается для Амави Жордан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

55' Марсель имеет хороший шанс забить.

54' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Сарр Буна из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

54' Марсель имеет хороший шанс забить.

53' Брест имеет хороший шанс забить.

53' Удар от ворот произведет Брест

52' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Брест

51' Как она упустила момент!?! Чалета-Цар Дуе имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

51' После штрафного удара,который нанес Пайе Димитри мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

48' Марсель имеет хороший шанс забить.

47' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

47' Удар от ворот произведет Марсель

47' Брест имеет хороший шанс забить.

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля