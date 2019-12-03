Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
5:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 12437
Страсбург
0'
1:0
21' Гол
Менди Александр
35' Желтая карточка
Кардона Ирвин
2:0
45' Гол
Батоккьо Кристиан
3:0
53' Гол
Батоккьо Кристиан
4:0
75' Гол
Батоккьо Кристиан
82' Желтая карточка
Ferris N'Goma
90' Желтая карточка
Льенар Димитри
5:0
90' Пенальти
Ferris N'Goma
90'+5
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
11
Батоккьо
Кристиан
6
Диало
Ибраима
13
Ласне
Пол
15
Менди
Александр
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
1
Селс
Матц
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
22
Фофана
Юссуф
17
Беллегард
Жанрикне
18
Сиссоко
Ибраима
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
29
Да
Кошта
Нуну
Брест
4-3-3
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

21'
Менди Александр
(Кардона Ирвин)
1:0
35'
 
Льенар Димитри
Беллегард Жанрикне
35'
Кардона Ирвин
 
45'
Батоккьо Кристиан
(Шарбонье Гаэтан)
2:0
53'
Батоккьо Кристиан
(Кардона Ирвин)
3:0
61'
 
Зохи Люсьен
Томассон Адриен
68'
Отре Матиас
Шарбонье Гаэтан
 
75'
Батоккьо Кристиан
(Отре Матиас)
4:0
75'
 
Ажорк Людовик
Мотиба Лебо
79'
Ferris N'Goma
Кардона Ирвин
 
82'
Ferris N'Goma
 
83'
Белькебла Арис
Менди Александр
 
90'
 
Льенар Димитри
90'
Ferris N'Goma
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест
Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест Брест 3:1 Орлеан
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Страсбург 4:1 Брест Лига 2 Брест 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:1 Страсбург Лига 2
Страсбург 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:2 Страсбург Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
4. Лилль Заявка 16 7 4 5 20 - 15 25
5. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
6. Нант Заявка 15 7 2 6 14 - 14 23
7. Монпелье Заявка 15 6 5 4 18 - 12 23
8. Сент-Этьен Заявка 15 6 4 5 16 - 19 22
9. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
10. Ренн Заявка 14 6 3 5 19 - 16 21
11. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
12. Брест Заявка 16 5 6 5 21 - 19 21
13. Ницца Заявка 15 6 2 7 20 - 22 20
14. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 15 4 3 8 9 - 16 15
18. Метц Заявка 15 3 6 6 13 - 20 15
19. Тулуза Заявка 15 3 3 9 16 - 29 12
20. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 5:0 Страсбург
Брест
28.9% (41)
Ничья
45.8% (65)
Страсбург
25.4% (36)
1:1 Ничья
42.3% (60)
1:0 Брест
14.8% (21)
1:2 Страсбург
12.7% (18)
2:1 Брест
12% (17)
0:1 Страсбург
9.2% (13)
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