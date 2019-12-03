Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

95' Батоккьо Кристиан из команды Брест является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

95' Брест заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 12437 болельщиков

92' Льенар Димитри совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Отре Матиас разрезает оборону соперника отличным пасом

92' Игрок команды Брест отправляет мяч за спину защитников.

92' Ажорк Людовик из команды Страсбург плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Симакан Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Удар от ворот произведет Брест

89' Льенар Димитри из команды Страсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

89' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Игрок команды Страсбург исполняет передачу

88' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

85' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

83' Матч возобновлен

83' Кароль Лионель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Феррис Н'Гома совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Менди Александр из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

81' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

80' Удар от ворот произведет Брест

80' Фоссурье Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Дюверн Жан-Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Кардона Ирвин из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

75' Г О О О О Л - Батоккьо Кристиан изменил счет на табло!

74' Отличная игра от Симакан Мохамед из команды Страсбург . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

73' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

72' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

71' Брест имеет хороший шанс забить.

71' Удар от ворот произведет Брест

70' Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках

69' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Ох, нехорошо это выглядит. Кароль Лионель получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Кароль Лионель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Ох, нехорошо это выглядит. Менди Александр получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Менди Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Батоккьо Кристиан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

65' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Удар от ворот произведет Брест

55' Отличная игра от Сиссоко Ибраима из команды Страсбург . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

55' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хорошая попытка от Менди Александр , был неплохой удар, но вратарь спас

55' Игрок команды Брест отправляет мяч за спину защитников.

53' Г О О О О Л - Батоккьо Кристиан из команды Брест переиграл вратаря дальним ударом!

53' Брест имеет хороший шанс забить.

52' Брест имеет хороший шанс забить.

51' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Батоккьо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Да Кошта Нуну наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

50' Диало Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Удар от ворот произведет Брест

49' Пространство открывается для Да Кошта Нуну , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

49' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Брест

46' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота