Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
5:0
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё Зрители: 12437
Страсбург
1:0
21' ГолМенди Александр
35' Желтая карточкаКардона Ирвин
2:0
45' ГолБатоккьо Кристиан
3:0
53' ГолБатоккьо Кристиан
4:0
75' ГолБатоккьо Кристиан
82' Желтая карточкаFerris N'Goma
90' Желтая карточкаЛьенар Димитри
5:0
90' ПенальтиFerris N'Goma
13
Ласне
Пол
22
Фофана
Юссуф
12
Мотиба
Лебо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Зохи ЛюсьенНападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
21'
1:0
35'
45'
53'
75'
4:0
82'
90'
90'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =6 -6Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =3 -8Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург
Страсбург 1:0 Ницца Марсель 2:0 Страсбург Дижон 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монпелье Лилль 2:0 Страсбург Страсбург 2:1 Нант ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|4.
|Лилль
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 15
|25
|5.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|6.
|Нант
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|14 - 14
|23
|7.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 12
|23
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|16 - 19
|22
|9.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|10.
|Ренн
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 16
|21
|11.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|12.
|Брест
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 19
|21
|13.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|20 - 22
|20
|14.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|9 - 16
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|13 - 20
|15
|19.
|Тулуза
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 29
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
Брест
28.9% (41)
Ничья
45.8% (65)
Страсбург
25.4% (36)
1:1 Ничья
42.3% (60)
1:0 Брест
14.8% (21)
1:2 Страсбург
12.7% (18)
2:1 Брест
12% (17)
0:1 Страсбург
9.2% (13)
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