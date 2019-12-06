Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Лилль

47' Пространство открывается для Ласне Пол , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Ларсонне Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

41' Удар от ворот произведет Брест

41' Пространство открывается для Бамба Джонатан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

41' Челик Зеки из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Плохо играет Брадариц Домагой - неудачный вынос, и мяч у соперниц

36' Менди Александр из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

35' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Брест

31' Как она упустила момент!?! Бамба Джонатан имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

30' Брест произведет угловой с правой стороны.

28' Удар от ворот произведет Брест

27' Удар от ворот произведет Лилль

26' Лилль нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

24' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Челик Зеки из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

23' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ба Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Г О О О О Л - Осимхен Виктор изменил счет на табло!

16' Лилль имеет хороший шанс забить.

16' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хорошая попытка от Иконе Жонатан , был неплохой удар, но вратарь спас

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Кастеллетто Жан-Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Осимхен Виктор наносит удар через себя, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря

12' Шека из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Осимхен Виктор из команды Лилль плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

8' Бааль Людовик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Саншеш Ренату из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Брадариц Домагой из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брест начинает с центра поля