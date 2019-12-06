Франция: Лига 1 2019-2020

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Лилль
1:0
Перерыв

Стадион:
Брест
0'
1:0
16' Гол
Осимхен Виктор
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
8
Шека
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
13
Ласне
Пол
7
Белькебла
Арис
11
Батоккьо
Кристиан
23
Отре
Матиас
15
Менди
Александр
14
Кардона
Ирвин
Лилль
4-2-3-1
Брест
4-3-3

Ход матча

16'
Осимхен Виктор
(Иконе Жонатан)
1:0
17'
 
Ба Денис
Кастеллетто Жан-Шарль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль
Лилль 0:0 Метц Валенсия 4:1 Лилль Марсель 2:1 Лилль Лилль 3:0 Бордо Лилль 1:1 Валенсия Тулуза 2:1 Лилль Лилль 2:2 Ним Лилль 1:2 Челси Ницца 1:1 Лилль Лилль 2:0 Страсбург Ренн 1:1 Лилль Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль
Брест Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ
Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс Аяччо 0:2 Брест

Последние игры между собой

Лилль: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Брест Лига 1 Брест 3:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Брест Лига 1
Брест 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Лилль Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 15 12 0 3 32 - 8 36
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Лилль 1:0 Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
5. Сент-Этьен Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
6. Ренн Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
7. Анже Заявка 16 7 3 6 19 - 21 24
8. Монпелье Заявка 16 6 6 4 20 - 14 24
9. Нант Заявка 16 7 2 7 14 - 16 23
10. Лион Заявка 16 6 4 6 24 - 16 22
11. Монако Заявка 15 6 3 6 23 - 25 21
12. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
13. Брест 0:1 Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
14. Ницца Заявка 16 6 2 8 21 - 26 20
15. Страсбург Заявка 16 5 3 8 16 - 21 18
16. Амьен Заявка 15 4 4 7 19 - 28 16
17. Дижон Заявка 16 4 4 8 11 - 18 16
18. Метц Заявка 16 3 6 7 13 - 21 15
19. Ним Заявка 15 2 6 7 12 - 24 12
20. Тулуза Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Брест
Лилль
91% (131)
Ничья
8.3% (12)
Брест
0.7% (1)
2:1 Лилль
31.3% (45)
1:0 Лилль
29.2% (42)
2:0 Лилль
25% (36)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:1 Лилль
4.2% (6)
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