Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
1:0
Перерыв
Стадион: Пьер Моруа
Брест
1:0
16' ГолОсимхен Виктор
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
8
Шека
13
Ласне
Пол
23
Отре
Матиас
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
18 Перро РоменЗащитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон Лилль 0:2 Аякс ПСЖ 2:0 Лилль
Брест Последние 20 матчей: +8 =6 -6Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Лилль: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|12
|0
|3
|32 - 8
|36
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Лилль
|1:0 Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|7.
|Анже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 21
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 14
|24
|9.
|Нант
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|14 - 16
|23
|10.
|Лион
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 16
|22
|11.
|Монако
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 25
|21
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|13.
|Брест
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 26
|20
|15.
|Страсбург
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 21
|18
|16.
|Амьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 28
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|12 - 24
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
Лилль
91% (131)
Ничья
8.3% (12)
Брест
0.7% (1)
2:1 Лилль
31.3% (45)
1:0 Лилль
29.2% (42)
2:0 Лилль
25% (36)
1:1 Ничья
6.9% (10)
3:1 Лилль
4.2% (6)
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