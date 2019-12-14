Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Ницца
1' Желтая карточкаДиало Ибраима
13
Ласне
Пол
23
Сарр
Маланг
10
Уна
Адам
18
Клод
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
18 Перро РоменЗащитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасНападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
18 Клод АлексисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант
Ницца Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|26 - 20
|35
|3.
|Лилль
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|23 - 16
|31
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Реймс
|1:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|15 - 9
|27
|6.
|Нант
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|15 - 16
|27
|7.
|Бордо
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|12.
|Ницца
|0:0 Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|13.
|Монпелье
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|21 - 20
|22
|15.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 31
|17
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|11 - 19
|17
|18.
|Метц
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|15 - 26
|16
|19.
|Ним
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|12 - 28
|13
|20.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 36
|12
Брест
33.8% (49)
Ничья
43.4% (63)
Ницца
22.8% (33)
1:1 Ничья
40.7% (59)
2:1 Брест
15.2% (22)
1:0 Брест
13.1% (19)
1:2 Ницца
11.7% (17)
0:1 Ницца
7.6% (11)
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