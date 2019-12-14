Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Ницца
0'
1' Желтая карточка
Диало Ибраима
15'
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
11
Батоккьо
Кристиан
6
Диало
Ибраима
13
Ласне
Пол
15
Менди
Александр
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
23
Сарр
Маланг
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
8
Лис-Мелу
Пьерр
25
Сиприен
Вилан
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
10
Уна
Адам
9
Дольберг
Каспер
18
Клод
Алексис
Брест
4-3-3
Ницца
4-3-3

Ход матча

1'
Диало Ибраима
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант
Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест Брест 1:0 Реймс Сент-Этьен 1:1 Брест Брест 1:1 Тулуза Безье 1:0 Брест Брест 2:0 Ланс
Ницца Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца
Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ Нант 1:0 Ницца Ницца 1:1 Лилль Монако 3:1 Ницца Ницца 2:1 Дижон Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ницца: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Брест 0:2 Ницца Лига 1 Брест 2:4 Ницца Кубок лиги Ницца 4:2 Брест Лига 1 Брест 1:0 Ницца Лига 1
Ницца 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Брест Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 18 10 5 3 26 - 20 35
3. Лилль Заявка 18 9 4 5 23 - 16 31
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Реймс 1:0 Заявка 17 7 6 4 15 - 9 27
6. Нант 0:0 Заявка 18 8 3 7 15 - 16 27
7. Бордо Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
9. Монако 0:0 Заявка 17 7 4 6 26 - 25 25
10. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
11. Анже 0:0 Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
12. Ницца 0:0 Заявка 18 7 3 8 25 - 27 24
13. Монпелье Заявка 18 6 6 6 22 - 19 24
14. Брест 0:0 Заявка 18 5 7 6 21 - 20 22
15. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
16. Амьен 0:0 Заявка 17 4 5 8 19 - 31 17
17. Дижон 0:0 Заявка 18 4 5 9 11 - 19 17
18. Метц Заявка 18 3 7 8 15 - 26 16
19. Ним 0:0 Заявка 17 2 7 8 12 - 28 13
20. Тулуза 0:1 Заявка 18 3 3 12 19 - 36 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:0 Ницца
Брест
33.8% (49)
Ничья
43.4% (63)
Ницца
22.8% (33)
1:1 Ничья
40.7% (59)
2:1 Брест
15.2% (22)
1:0 Брест
13.1% (19)
1:2 Ницца
11.7% (17)
0:1 Ницца
7.6% (11)
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