Франция: Лига 1 2019-2020
0:1
7' ГолКур Йоанн
1:1
16' ГолДиаките Бафоде
2:1
21' ГолДиаките Бафоде
30
Рейне
Батист
13
Ласне
Пол
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Amine Adli
-
34 Kouadio Kone
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
18 Перро РоменЗащитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
7'
0:1
16'
1:1
21'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +3 =2 -15Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|18
|15
|0
|3
|43 - 10
|45
|2.
|Марсель
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|30 - 21
|41
|3.
|Ренн
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 18
|33
|4.
|Лилль
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|24 - 21
|31
|5.
|Анже
|1:0 Заявка
|20
|9
|4
|7
|23 - 24
|31
|6.
|Нант
|Заявка
|19
|9
|2
|8
|17 - 18
|29
|7.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|8.
|Монако
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 26
|28
|9.
|Реймс
|0:1 Заявка
|19
|7
|7
|5
|16 - 11
|28
|10.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|20
|8
|4
|8
|23 - 24
|28
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 28
|27
|12.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|26 - 20
|27
|13.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|22 - 29
|25
|15.
|Брест
|1:2 Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 26
|22
|16.
|Амьен
|1:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|22 - 36
|20
|17.
|Дижон
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|14 - 22
|18
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|17 - 28
|18
|19.
|Ним
|1:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|14 - 32
|15
|20.
|Тулуза
|2:1 Заявка
|20
|4
|3
|13
|21 - 40
|15
Тулуза
71.2% (104)
Ничья
24% (35)
Брест
4.8% (7)
1:0 Тулуза
37% (54)
2:1 Тулуза
24% (35)
1:1 Ничья
17.8% (26)
2:0 Тулуза
6.2% (9)
0:0 Ничья
4.8% (7)
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