Франция: Лига 1 2019-2020

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Тулуза
2:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Брест
0'
0:1
7' Гол
Кур Йоанн
1:1
16' Гол
Диаките Бафоде
2:1
21' Гол
Диаките Бафоде
44'
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
19
Диаките
Бафоде
4
Габриэльсен
Рубен
12
Силла
Иссиага
14
Доссеви
Матьё
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
11
Буасгар
Кентен
20
Кулурис
Эфтимос
9
Саного
Яя
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
2
Дюверн
Жан-Кевин
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Бааль
Людовик
11
Батоккьо
Кристиан
6
Диало
Ибраима
13
Ласне
Пол
14
Кардона
Ирвин
10
Шарбонье
Гаэтан
8
Кур
Йоанн
Тулуза
4-4-2
Брест
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Кур Йоанн
(Диало Ибраима)
16'
Диаките Бафоде
(Доссеви Матьё)
1:1
21'
Диаките Бафоде
(Буасгар Кентен)
2:1
40'
 
Мбок Хианга
Диало Ибраима

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс
Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен
Брест Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо
Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн Ним 3:0 Брест

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Брест 1:1 Тулуза Лига 1 Брест 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:1 Брест Лига 1 Брест 0:0 Тулуза Лига 1
Тулуза 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Брест Лига 1 Тулуза 0:2 Брест Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 18 15 0 3 43 - 10 45
2. Марсель Заявка 20 12 5 3 30 - 21 41
3. Ренн Заявка 19 10 3 6 24 - 18 33
4. Лилль Заявка 19 9 4 6 24 - 21 31
5. Анже 1:0 Заявка 20 9 4 7 23 - 24 31
6. Нант Заявка 19 9 2 8 17 - 18 29
7. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
8. Монако Заявка 18 8 4 6 31 - 26 28
9. Реймс 0:1 Заявка 19 7 7 5 16 - 11 28
10. Страсбург 0:0 Заявка 20 8 4 8 23 - 24 28
11. Ницца 0:1 Заявка 20 8 3 9 28 - 28 27
12. Монпелье 0:1 Заявка 20 7 6 7 26 - 20 27
13. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
14. Сент-Этьен Заявка 19 7 4 8 22 - 29 25
15. Брест 1:2 Заявка 20 5 7 8 22 - 26 22
16. Амьен 1:0 Заявка 19 5 5 9 22 - 36 20
17. Дижон Заявка 19 4 6 9 14 - 22 18
18. Метц 0:0 Заявка 20 3 9 8 17 - 28 18
19. Ним 1:0 Заявка 19 3 6 10 14 - 32 15
20. Тулуза 2:1 Заявка 20 4 3 13 21 - 40 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 2:1 Брест
Тулуза
71.2% (104)
Ничья
24% (35)
Брест
4.8% (7)
1:0 Тулуза
37% (54)
2:1 Тулуза
24% (35)
1:1 Ничья
17.8% (26)
2:0 Тулуза
6.2% (9)
0:0 Ничья
4.8% (7)
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