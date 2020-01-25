Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Перерыв

Стадион:
Амьен
0'
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
11
Батоккьо
Кристиан
8
Кур
Йоанн
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
15
Менди
Александр
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
8
Зунгу
Бонгани
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
6
Монкондю
Томас
29
Корнетт
Кентен
9
Гирасси
Серу
Брест
4-2-3-1
Амьен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест
Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест Брест 0:0 Ренн
Амьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен
ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже Сент-Этьен 2:2 Амьен Ним 1:1 Амьен Мускрон-Перювельз 1:1 Амьен Амьен 3:1 Марсель Анже 1:1 Амьен Амьен 1:3 Бордо

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Амьен: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Амьен 1:0 Брест Лига 1 Брест 2:3 Амьен Лига 2 Амьен 3:0 Брест Лига 2 Брест 1:2 Амьен Лига 2
Амьен 2:1 Брест Лига 2 Брест 1:0 Амьен Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 16 1 3 50 - 14 49
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 21 11 4 6 26 - 19 37
4. Нант Заявка 20 10 2 8 19 - 18 32
5. Лилль Заявка 20 9 4 7 24 - 22 31
6. Монпелье 0:0 Заявка 21 8 7 6 28 - 20 31
7. Страсбург 1:0 Заявка 21 9 3 9 24 - 25 30
8. Анже Заявка 21 8 6 7 23 - 25 30
9. Лион Заявка 20 8 5 7 31 - 19 29
10. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
11. Монако 0:1 Заявка 21 8 5 8 35 - 34 29
12. Реймс 0:1 Заявка 21 7 8 6 17 - 14 29
13. Сент-Этьен 2:1 Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
14. Бордо Заявка 20 7 5 8 29 - 24 26
15. Брест 0:0 Заявка 21 6 8 7 26 - 26 26
16. Метц 1:0 Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
17. Дижон 0:0 Заявка 21 5 7 9 15 - 22 22
18. Амьен 0:0 Заявка 21 4 7 10 23 - 39 19
19. Ним 1:2 Заявка 21 3 6 12 16 - 35 15
20. Тулуза Заявка 20 3 3 14 21 - 44 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:0 Амьен
Брест
76.6% (111)
Ничья
19.3% (28)
Амьен
4.1% (6)
1:0 Брест
42.1% (61)
2:1 Брест
24.1% (35)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:0 Брест
7.6% (11)
0:0 Ничья
6.2% (9)
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