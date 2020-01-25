Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:0
Перерыв
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Амьен
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
17
Блен
Алексис
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лефор ЖорданПолузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
-
22 Талаль МехдиНападающий
-
15 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест
Амьен Последние 20 матчей: +4 =6 -10Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Амьен: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|50 - 14
|49
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|26 - 19
|37
|4.
|Нант
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|19 - 18
|32
|5.
|Лилль
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|24 - 22
|31
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|21
|8
|7
|6
|28 - 20
|31
|7.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|21
|9
|3
|9
|24 - 25
|30
|8.
|Анже
|Заявка
|21
|8
|6
|7
|23 - 25
|30
|9.
|Лион
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|31 - 19
|29
|10.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|21
|8
|5
|8
|35 - 34
|29
|12.
|Реймс
|0:1 Заявка
|21
|7
|8
|6
|17 - 14
|29
|13.
|Сент-Этьен
|2:1 Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|14.
|Бордо
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 24
|26
|15.
|Брест
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 26
|26
|16.
|Метц
|1:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|17.
|Дижон
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|15 - 22
|22
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|21
|4
|7
|10
|23 - 39
|19
|19.
|Ним
|1:2 Заявка
|21
|3
|6
|12
|16 - 35
|15
|20.
|Тулуза
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|21 - 44
|12
Брест
76.6% (111)
Ничья
19.3% (28)
Амьен
4.1% (6)
1:0 Брест
42.1% (61)
2:1 Брест
24.1% (35)
1:1 Ничья
12.4% (18)
2:0 Брест
7.6% (11)
0:0 Ничья
6.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...