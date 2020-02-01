Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
2:0
Перерыв
Стадион: Стад Гастон Жерар
Брест
1:0
3' ГолБальде Мама
2:0
20' ГолБальде Мама
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
18
Перро
Ромен
27
Маньетти
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
3'
1:0
20'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест
Последние игры между собой
Дижон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|57 - 14
|55
|2.
|Марсель
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|30 - 21
|42
|3.
|Ренн
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|29 - 21
|40
|4.
|Страсбург
|1:0 Заявка
|22
|10
|3
|9
|27 - 26
|33
|5.
|Монпелье
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|30 - 26
|33
|6.
|Лион
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|34 - 19
|32
|7.
|Нант
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|21 - 22
|32
|8.
|Лилль
|0:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|24 - 25
|31
|9.
|Анже
|1:1 Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 26
|31
|10.
|Монако
|1:1 Заявка
|22
|8
|6
|8
|37 - 37
|30
|11.
|Реймс
|1:1 Заявка
|22
|7
|9
|6
|18 - 15
|30
|12.
|Бордо
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 24
|29
|13.
|Ницца
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|30 - 29
|29
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|21
|8
|4
|9
|24 - 32
|28
|15.
|Брест
|0:2 Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 29
|28
|16.
|Дижон
|2:0 Заявка
|22
|6
|6
|10
|18 - 24
|24
|17.
|Метц
|Заявка
|21
|5
|8
|8
|19 - 28
|23
|18.
|Амьен
|0:0 Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 41
|19
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|22
|3
|7
|12
|17 - 36
|16
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|22
|3
|4
|15
|21 - 47
|13
Дижон
65.5% (95)
Ничья
24.1% (35)
Брест
10.3% (15)
1:0 Дижон
30.3% (44)
2:1 Дижон
25.5% (37)
1:1 Ничья
17.9% (26)
2:0 Дижон
6.2% (9)
1:2 Брест
5.5% (8)
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