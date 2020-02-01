Франция: Лига 1 2019-2020

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Дижон
2:0
Перерыв

Стадион:
Брест
0'
1:0
3' Гол
Бальде Мама
2:0
20' Гол
Бальде Мама
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
24
Лаутоа
Веслей
27
Мендиль
Хамза
20
Амальфитано
Ромен
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
7
Саммаритано
Фредерик
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
8
Кур
Йоанн
11
Батоккьо
Кристиан
27
Маньетти
Уго
14
Кардона
Ирвин
10
Шарбонье
Гаэтан
15
Менди
Александр
Дижон
4-2-3-1
Брест
4-4-2

Ход матча

3'
Бальде Мама
(Шафик Фуад)
1:0
20'
Бальде Мама
(Шафик Фуад)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль
Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест
Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион Бордо 2:2 Брест

Последние игры между собой

Дижон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Брест 2:0 Дижон Лига 1 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 3:1 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
Дижон 1:0 Брест Лига 2 Дижон 3:0 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Брест 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Брест Лига 2 Дижон 2:0 Брест Кубок лиги Брест 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 18 1 3 57 - 14 55
2. Марсель Заявка 21 12 6 3 30 - 21 42
3. Ренн Заявка 22 12 4 6 29 - 21 40
4. Страсбург 1:0 Заявка 22 10 3 9 27 - 26 33
5. Монпелье Заявка 22 9 6 7 30 - 26 33
6. Лион Заявка 21 9 5 7 34 - 19 32
7. Нант Заявка 22 10 2 10 21 - 22 32
8. Лилль 0:1 Заявка 22 9 4 9 24 - 25 31
9. Анже 1:1 Заявка 22 8 7 7 24 - 26 31
10. Монако 1:1 Заявка 22 8 6 8 37 - 37 30
11. Реймс 1:1 Заявка 22 7 9 6 18 - 15 30
12. Бордо Заявка 21 8 5 8 30 - 24 29
13. Ницца Заявка 21 8 5 8 30 - 29 29
14. Сент-Этьен Заявка 21 8 4 9 24 - 32 28
15. Брест 0:2 Заявка 22 7 7 8 28 - 29 28
16. Дижон 2:0 Заявка 22 6 6 10 18 - 24 24
17. Метц Заявка 21 5 8 8 19 - 28 23
18. Амьен 0:0 Заявка 22 4 7 11 24 - 41 19
19. Ним 1:1 Заявка 22 3 7 12 17 - 36 16
20. Тулуза 0:0 Заявка 22 3 4 15 21 - 47 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дижон 2:0 Брест
Дижон
65.5% (95)
Ничья
24.1% (35)
Брест
10.3% (15)
1:0 Дижон
30.3% (44)
2:1 Дижон
25.5% (37)
1:1 Ничья
17.9% (26)
2:0 Дижон
6.2% (9)
1:2 Брест
5.5% (8)
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