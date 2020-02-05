Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

47' Команда Бордо играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

45' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Бордо

40' Кастеллетто Жан-Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кардона Ирвин из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Удар от ворот произведет Бордо

38' Кардона Ирвин наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Аит Бенассер Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Брест имеет хороший шанс забить.

30' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Кватенг Энок из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Удар от ворот произведет Бордо

27' Бааль Людовик из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

25' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Бордо

22' Отре Матиас из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

21' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хорошие скиллы дриблинга показывает Хван Ый-Чжо , обходя своих соперников

17' Удар от ворот произведет Бордо

17' ШАНС! Кардона Ирвин имеет отличный шанс забить, но удар с лета идет мимо!

16' Белькебла Арис из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Соперник делает почти голевой пас, но Ларсонне Готье из команды Брест начеку и спасает ситуацию.

15' Хорошая попытка от Хван Ый-Чжо , был неплохой удар, но вратарь спас

15' Грандсир Самуэль из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Удар от ворот произведет Брест

14' О, нет. Из многообещающей позиции Удин Реми из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

12' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Брест

2' Бриан Джимми из команды Бордо не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

2' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Бордо начинает с центра поля