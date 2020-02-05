Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:1
Перерыв
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Бордо
0:1
10' ГолХван Ый-Чжо
0:1
44' Не забитый пенальтиБатоккьо Кристиан
23
Отре
Матиас
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
0:1
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =3 -9Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион
Последние игры между собой
Брест: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Бордо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|30 - 21
|43
|3.
|Ренн
|Заявка
|23
|12
|4
|7
|29 - 22
|40
|4.
|Лилль
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|27 - 25
|37
|5.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|23
|10
|6
|7
|31 - 26
|36
|6.
|Лион
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|7.
|Бордо
|1:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 24
|33
|8.
|Ницца
|0:0 Заявка
|23
|9
|6
|8
|32 - 30
|33
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 15
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|22 - 24
|32
|11.
|Монако
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|38 - 39
|32
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 28
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|24 - 30
|30
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|8
|4
|10
|25 - 35
|28
|15.
|Брест
|0:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|28 - 31
|28
|16.
|Метц
|0:1 Заявка
|23
|6
|8
|9
|22 - 30
|26
|17.
|Дижон
|0:2 Заявка
|23
|6
|6
|11
|19 - 26
|24
|18.
|Ним
|2:0 Заявка
|23
|5
|6
|12
|21 - 36
|21
|19.
|Амьен
|0:0 Заявка
|23
|4
|8
|11
|24 - 41
|20
|20.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|23
|3
|5
|15
|21 - 47
|14
Брест
26.6% (41)
Ничья
42.9% (66)
Бордо
30.5% (47)
1:1 Ничья
35.1% (54)
1:2 Бордо
15.6% (24)
1:0 Брест
13% (20)
0:1 Бордо
11% (17)
2:1 Брест
10.4% (16)
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