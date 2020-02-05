Франция: Лига 1 2019-2020

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Брест
0:1
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
0:1
10' Гол
Хван Ый-Чжо
0:1
44' Не забитый пенальти
Батоккьо Кристиан
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
2
Дюверн
Жан-Кевин
24
Бааль
Людовик
11
Батоккьо
Кристиан
7
Белькебла
Арис
25
Грандсир
Самуэль
23
Отре
Матиас
14
Кардона
Ирвин
15
Менди
Александр
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
3
Пабло
Кастро
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
17
Аит
Бенассер
Юссеф
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
18
Хван
Ый-Чжо
7
Бриан
Джимми
Брест
4-2-3-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Хван Ый-Чжо
(Де Превиль Николя)
44'
Батоккьо Кристиан
0:1

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест
Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест Брест 2:2 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион
Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен Тулуза 1:3 Бордо Бордо 0:1 ПСЖ Амьен 1:3 Бордо

Последние игры между собой

Брест: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Бордо: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Брест 2:0 Бордо Кубок лиги Бордо 2:2 Брест Лига 1 Бордо 0:2 Брест Лига 1 Брест 1:1 Бордо Лига 1
Брест 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Брест Лига 1 Бордо 2:0 Брест Товарищеские матчи Брест 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Брест Лига 1 Бордо 1:1 Брест Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 22 12 7 3 30 - 21 43
3. Ренн Заявка 23 12 4 7 29 - 22 40
4. Лилль Заявка 23 11 4 8 27 - 25 37
5. Монпелье 1:0 Заявка 23 10 6 7 31 - 26 36
6. Лион 0:0 Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
7. Бордо 1:0 Заявка 23 9 6 8 31 - 24 33
8. Ницца 0:0 Заявка 23 9 6 8 32 - 30 33
9. Реймс 0:0 Заявка 23 8 9 6 21 - 15 33
10. Нант Заявка 23 10 2 11 22 - 24 32
11. Монако Заявка 23 9 5 9 38 - 39 32
12. Страсбург 0:0 Заявка 23 9 4 10 27 - 28 31
13. Анже Заявка 23 8 6 9 24 - 30 30
14. Сент-Этьен Заявка 22 8 4 10 25 - 35 28
15. Брест 0:1 Заявка 23 7 7 9 28 - 31 28
16. Метц 0:1 Заявка 23 6 8 9 22 - 30 26
17. Дижон 0:2 Заявка 23 6 6 11 19 - 26 24
18. Ним 2:0 Заявка 23 5 6 12 21 - 36 21
19. Амьен 0:0 Заявка 23 4 8 11 24 - 41 20
20. Тулуза 0:0 Заявка 23 3 5 15 21 - 47 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:1 Бордо
Брест
26.6% (41)
Ничья
42.9% (66)
Бордо
30.5% (47)
1:1 Ничья
35.1% (54)
1:2 Бордо
15.6% (24)
1:0 Брест
13% (20)
0:1 Бордо
11% (17)
2:1 Брест
10.4% (16)
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