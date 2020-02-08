Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Траоре Амари из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Брест

43' Мауасса Фет не смог попасть в створ ударом издали

43' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Ренн

39' Хорошая попытка от Кардона Ирвин , был неплохой удар, но вратарь спас

39' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Брест

37' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Силики Джеймс

36' Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

29' Удар от ворот произведет Брест

26' Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ньянг М'Байе из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

25' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Кур Йоанн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Удар от ворот произведет Ренн

21' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Ренн

20' Кардона Ирвин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

19' Удар от ворот произведет Ренн

19' Кардона Ирвин не смог попасть в створ ударом издали

18' Матч возобновлен

18' Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Брест

15' Хорошая попытка от Дель Кастильо Ромен , был неплохой удар, но вратарь спас

15' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

10' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку

7' Шарбонье Гаэтан из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Батоккьо Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Удар от ворот произведет Брест

4' Хорошие скиллы дриблинга показывает Ньянг М'Байе , обходя своих соперников

4' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Брест

3' Пространство открывается для Тэт Флавьен , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

2' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля