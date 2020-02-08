Франция: Лига 1 2019-2020

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Ренн
0:0
Перерыв

Стадион:
Брест
0'
23' Желтая карточка
Кур Йоанн
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
32
Да
Кунья
Лукас
14
Буриго
Бенжамен
12
Силики
Джеймс
20
Тэт
Флавьен
22
Дель
Кастильо
Ромен
11
Ньянг
М'Байе
1
Ларсонне
Готье
20
Бело
Гаэтан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
13
Ласне
Пол
7
Белькебла
Арис
14
Кардона
Ирвин
11
Батоккьо
Кристиан
8
Кур
Йоанн
10
Шарбонье
Гаэтан
Ренн
4-4-2
Брест
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Кур Йоанн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн
Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза
Брест Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест
Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц Монако 4:1 Брест

Последние игры между собой

Ренн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
Брест 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Кубок Брест 1:2 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи
Ренн 0:1 Брест Товарищеские матчи Брест 0:1 Ренн Товарищеские матчи Брест 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Брест Лига 1 Брест 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:1 Брест Лига 1 Брест 0:2 Ренн Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 23 19 1 3 59 - 15 58
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн 0:0 Заявка 24 12 5 7 29 - 22 41
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монпелье Заявка 23 9 7 7 31 - 27 34
6. Ницца 1:1 Заявка 24 9 7 8 34 - 32 34
7. Страсбург Заявка 23 10 3 10 28 - 28 33
8. Лион Заявка 23 9 6 8 35 - 21 33
9. Реймс Заявка 23 8 9 6 22 - 16 33
10. Нант 2:2 Заявка 24 10 3 11 24 - 26 33
11. Монако 0:1 Заявка 24 9 5 10 38 - 40 32
12. Бордо 0:1 Заявка 24 8 7 9 31 - 26 31
13. Анже Заявка 24 8 6 10 24 - 32 30
14. Брест 0:0 Заявка 24 7 9 8 29 - 31 30
15. Метц 1:0 Заявка 24 7 9 8 24 - 30 30
16. Сент-Этьен Заявка 23 8 4 11 25 - 37 28
17. Дижон 2:2 Заявка 24 6 7 11 21 - 28 25
18. Амьен 1:0 Заявка 24 5 8 11 25 - 41 23
19. Ним 1:1 Заявка 24 5 7 12 22 - 37 22
20. Тулуза Заявка 24 3 4 17 21 - 49 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Брест
Ренн
89.6% (138)
Ничья
8.4% (13)
Брест
1.9% (3)
2:1 Ренн
40.3% (62)
1:0 Ренн
27.3% (42)
2:0 Ренн
16.9% (26)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:0 Ренн
1.3% (2)
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