Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
0:0
Перерыв
Стадион: Роазон Парк
Брест
23' Желтая карточкаКур Йоанн
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
20
Бело
Гаэтан
18
Перро
Ромен
13
Ласне
Пол
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
31 Боеу СашаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
10 Гитан РафикНападающий
-
34 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
-
17 Ба ДенисЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +13 =1 -6Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн
Брест Последние 20 матчей: +8 =3 -9Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест
Последние игры между собой
Ренн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|59 - 15
|58
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|24
|12
|5
|7
|29 - 22
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монпелье
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|31 - 27
|34
|6.
|Ницца
|1:1 Заявка
|24
|9
|7
|8
|34 - 32
|34
|7.
|Страсбург
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|28 - 28
|33
|8.
|Лион
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|35 - 21
|33
|9.
|Реймс
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|22 - 16
|33
|10.
|Нант
|2:2 Заявка
|24
|10
|3
|11
|24 - 26
|33
|11.
|Монако
|0:1 Заявка
|24
|9
|5
|10
|38 - 40
|32
|12.
|Бордо
|0:1 Заявка
|24
|8
|7
|9
|31 - 26
|31
|13.
|Анже
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|24 - 32
|30
|14.
|Брест
|0:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|29 - 31
|30
|15.
|Метц
|1:0 Заявка
|24
|7
|9
|8
|24 - 30
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|25 - 37
|28
|17.
|Дижон
|2:2 Заявка
|24
|6
|7
|11
|21 - 28
|25
|18.
|Амьен
|1:0 Заявка
|24
|5
|8
|11
|25 - 41
|23
|19.
|Ним
|1:1 Заявка
|24
|5
|7
|12
|22 - 37
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|21 - 49
|13
Ренн
89.6% (138)
Ничья
8.4% (13)
Брест
1.9% (3)
2:1 Ренн
40.3% (62)
1:0 Ренн
27.3% (42)
2:0 Ренн
16.9% (26)
1:1 Ничья
5.2% (8)
3:0 Ренн
1.3% (2)
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