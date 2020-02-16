Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
1:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Сент-Этьен
2' Желтая карточкаYvann Macon
1:0
21' ГолЛасне Пол
20
Бело
Гаэтан
18
Перро
Ромен
13
Ласне
Пол
27
Yvann
Macon
32
Фофана
Уэсли
29
Кабай
Йоан
31
Аби
Шарль
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Yvann MaconЗащитник
-
32 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кабай ЙоанПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аби ШарльНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
-
14 Онора ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =2 -10Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен
Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|33 - 21
|49
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|25
|12
|6
|7
|29 - 22
|42
|4.
|Лилль
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|29 - 25
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 29
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|8.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 34
|36
|9.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|10.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|11.
|Лион
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 26
|34
|12.
|Реймс
|0:0 Заявка
|25
|8
|10
|7
|22 - 19
|34
|13.
|Брест
|1:0 Заявка
|25
|8
|9
|8
|30 - 31
|33
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|0:1 Заявка
|25
|8
|4
|13
|25 - 39
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
Брест
32.9% (52)
Ничья
41.8% (66)
Сент-Этьен
25.3% (40)
1:1 Ничья
33.5% (53)
1:0 Брест
15.2% (24)
2:1 Брест
13.9% (22)
1:2 Сент-Этьен
12% (19)
0:1 Сент-Этьен
7.6% (12)
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