Франция: Лига 1 2019-2020

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Брест
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
2' Желтая карточка
Yvann Macon
1:0
21' Гол
Ласне Пол
30'
1
Ларсонне
Готье
20
Бело
Гаэтан
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
11
Батоккьо
Кристиан
13
Ласне
Пол
25
Грандсир
Самуэль
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
16
Рюффье
Стефан
27
Yvann
Macon
32
Фофана
Уэсли
4
Салиба
Вильям
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
6
М'Вила
Янн
29
Кабай
Йоан
7
Будебуз
Ряд
31
Аби
Шарль
20
Буанга
Денис
Брест
4-3-3
Сент-Этьен
4-3-3

Ход матча

2'
 
Yvann Macon
21'
Ласне Пол
(Грандсир Самуэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен
Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест Брест 2:0 Метц
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен
Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Брест: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Сент-Этьен 1:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Брест Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Брест Лига 1
Брест 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Брест Лига 1 Брест 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 24 14 7 3 33 - 21 49
3. Ренн 0:0 Заявка 25 12 6 7 29 - 22 42
4. Лилль Заявка 24 12 4 8 29 - 25 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Страсбург Заявка 25 11 4 10 32 - 29 37
7. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
8. Ницца Заявка 25 10 6 9 36 - 34 36
9. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
10. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
11. Лион Заявка 25 9 7 9 38 - 26 34
12. Реймс 0:0 Заявка 25 8 10 7 22 - 19 34
13. Брест 1:0 Заявка 25 8 9 8 30 - 31 33
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен 0:1 Заявка 25 8 4 13 25 - 39 28
16. Метц Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 1:0 Сент-Этьен
Брест
32.9% (52)
Ничья
41.8% (66)
Сент-Этьен
25.3% (40)
1:1 Ничья
33.5% (53)
1:0 Брест
15.2% (24)
2:1 Брест
13.9% (22)
1:2 Сент-Этьен
12% (19)
0:1 Сент-Этьен
7.6% (12)
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