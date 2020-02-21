Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Брест
0' 3'
40
Бенитес
Вальтер
29
Эрей
Кристоф
21
Данило
Барбоза
4
Dante
Bonfim1
2
Н'Соки
Стэнли
8
Лис-Мелу
Пьерр
19
Тюрам-Ульен
Хефрен
18
Клод
Алексис
14
Кнепе-Ганаго
Игнатиус
9
Дольберг
Каспер
10
Уна
Адам
1
Ларсонне
Готье
20
Бело
Гаэтан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
8
Кур
Йоанн
11
Батоккьо
Кристиан
7
Белькебла
Арис
25
Грандсир
Самуэль
14
Кардона
Ирвин
10
Шарбонье
Гаэтан
Ницца
4-3-3
Брест
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион
Ницца 1:2 Лион Ницца 1:1 Ренн Ницца 2:1 Red Star1 Анже 1:1 Ницца Ницца 2:0 Этуаль Сент-Рафаэль Ницца 3:0 Тулуза Брест 0:0 Ницца Ницца 4:1 Метц Сент-Этьен 4:1 Ницца Ницца 3:1 Анже Лион 2:1 Ницца Ницца 1:1 Бордо Ницца 2:0 Реймс Ле Ман 3:2 Ницца Страсбург 1:0 Ницца Ницца 1:4 ПСЖ
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест
Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон Анже 0:1 Брест

Последние игры между собой

Ницца: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Брест 0:0 Ницца Лига 1 Брест 0:2 Ницца Лига 1 Брест 2:4 Ницца Кубок лиги Ницца 4:2 Брест Лига 1
Брест 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:0 Брест Лига 1 Брест 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Брест Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 25 15 7 3 35 - 22 52
3. Ренн Заявка 25 12 5 8 29 - 23 41
4. Лилль Заявка 25 12 4 9 30 - 27 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Страсбург Заявка 25 11 4 10 32 - 29 37
7. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
8. Ницца Заявка 25 10 6 9 36 - 34 36
9. Реймс Заявка 25 9 9 7 23 - 19 36
10. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
11. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
12. Лион Заявка 25 9 7 9 38 - 26 34
13. Брест Заявка 25 8 9 8 32 - 33 33
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 25 8 4 13 27 - 41 28
16. Метц Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • Первый тайм
  • 3'
    Брест контролирует мяч.
  • 2'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Великолепное видение игры демонстрирует Эрей Кристоф из команды Ницца, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 2'
    Брест начинает контратаку
  • 2'
    Хорошо играет на выходе Ларсонне Готье - мяч в ее руках
  • 2'
    Уна Адам из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    2'
    Клод Алексис из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
  • 1'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ницца начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Брест
Ницца
89% (146)
Ничья
11% (18)
Брест
0% (0)
2:1 Ницца
37.8% (62)
1:0 Ницца
33.5% (55)
2:0 Ницца
11% (18)
1:1 Ничья
8.5% (14)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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