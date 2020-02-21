Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Альянц Ривьера
Брест
29
Эрей
Кристоф
18
Клод
Алексис
10
Уна
Адам
20
Бело
Гаэтан
18
Перро
Ромен
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Клод АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Уна АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =5 -7Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест
Последние игры между собой
Ницца: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Брест: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|35 - 22
|52
|3.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|29 - 23
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|30 - 27
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 29
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|8.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 34
|36
|9.
|Реймс
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 19
|36
|10.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|11.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|12.
|Лион
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 26
|34
|13.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 33
|33
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|27 - 41
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
Ницца
89% (146)
Ничья
11% (18)
Брест
0% (0)
2:1 Ницца
37.8% (62)
1:0 Ницца
33.5% (55)
2:0 Ницца
11% (18)
1:1 Ничья
8.5% (14)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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