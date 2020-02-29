Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

97' Рефери не любит споров - именно за это Шарбонье Гаэтан сейчас получил желтую

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Судье надоело, что Петкович Даниель тянет время и он наказал его горчичником

95' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Кур Йоанн получает желтую карточку за неспортивное поведение

95' Удар от ворот произведет Анже

93' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Шарбонье Гаэтан из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

93' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Плохо играет Петкович Даниель - неудачный вынос, и мяч у соперниц

92' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Хорошо играет на выходе Петкович Даниель - мяч в ее руках

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Анже

90' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Отре Матиас из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

90' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

87' Матч возобновлен

87' Алиуи Рашид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Белькебла Арис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Петкович Даниель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Менди Александр наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Идет дождь, трудные условия для игроков.

82' Ох, нехорошо это выглядит. Сантамария Батист получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Менди Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Хорошая попытка от Отре Матиас , был неплохой удар, но вратарь спас

80' Брест имеет хороший шанс забить.

79' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Белькебла Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Думбия Сулейман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Анже имеет хороший шанс забить.

75' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Грандсир Самуэль из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

74' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' О, нет. Из многообещающей позиции Белькебла Арис из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

71' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Лаж Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Анже

66' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Анже

66' Хорошо играет на выходе Петкович Даниель - мяч в ее руках

64' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Петкович Даниель выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

62' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Батоккьо Кристиан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Шарбонье Гаэтан из команды Брест пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

58' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Батоккьо Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Удар от ворот произведет Анже

47' Пространство открывается для Кардона Ирвин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

47' Анже имеет хороший шанс забить.

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля