Франция: Лига 1 2019-2020
Брест
0:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Анже
0:1
43' ГолБаокен Стефан
86' Желтая карточкаБелькебла Арис
90' Желтая карточкаКур Йоанн
90' Желтая карточкаПеткович Даниель
90' Желтая карточкаШарбонье Гаэтан
20
Бело
Гаэтан
18
Перро
Ромен
13
Ласне
Пол
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Отре МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
43'
0:1
86'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
12 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо
Анже Последние 20 матчей: +6 =5 -9Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже
Последние игры между собой
Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|39 - 27
|55
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|33 - 27
|43
|5.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|6.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 42
|40
|7.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|8.
|Реймс
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|25 - 21
|38
|9.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|28 - 28
|37
|10.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 26
|37
|11.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 36
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|26 - 33
|36
|13.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 32
|35
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 42
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 42
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 36
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|29 - 48
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|21 - 56
|13
Брест
64% (112)
Ничья
27.4% (48)
Анже
8.6% (15)
1:0 Брест
32.6% (57)
1:1 Ничья
20% (35)
2:1 Брест
17.7% (31)
2:0 Брест
7.4% (13)
1:2 Анже
4% (7)
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