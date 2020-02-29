Франция: Лига 1 2019-2020

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Брест
0:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
0:1
43' Гол
Баокен Стефан
86' Желтая карточка
Белькебла Арис
90' Желтая карточка
Кур Йоанн
90' Желтая карточка
Петкович Даниель
90' Желтая карточка
Шарбонье Гаэтан
90'+7
1
Ларсонне
Готье
20
Бело
Гаэтан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
11
Батоккьо
Кристиан
7
Белькебла
Арис
13
Ласне
Пол
10
Шарбонье
Гаэтан
25
Грандсир
Самуэль
14
Кардона
Ирвин
30
Петкович
Даниель
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
15
Капелле
Пьеррик
23
Бобишон
Антонен
19
Баокен
Стефан
Брест
4-2-3-1
Анже
4-1-4-1

Ход матча

43'
0:1
Баокен Стефан
(Думбия Сулейман)
66'
Менди Александр
Ласне Пол
 
69'
 
Лаж Матиас
Бобишон Антонен
73'
Отре Матиас
Батоккьо Кристиан
 
75'
 
Алиуи Рашид
Баокен Стефан
80'
Кур Йоанн
Грандсир Самуэль
 
86'
Белькебла Арис
 
89'
 
Павлович Матео
Тиуб Сада
90'
Кур Йоанн
 
90'
 
Петкович Даниель
90'
Шарбонье Гаэтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо
Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест Брест 2:0 Дижон
Анже Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже
Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже

Последние игры между собой

Брест: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Анже: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Анже 0:1 Брест Лига 1 Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Анже Лига 2 Брест 1:0 Анже Лига 2
Анже 2:1 Брест Лига 2 Брест 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Брест 2:1 Анже Лига 2 Анже 1:2 Брест Лига 2 Анже 0:0 Брест Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 27 16 7 4 39 - 27 55
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 26 13 4 9 33 - 27 43
5. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
6. Монако Заявка 27 11 7 9 43 - 42 40
7. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
8. Реймс Заявка 27 9 11 7 25 - 21 38
9. Нант Заявка 26 11 4 11 28 - 28 37
10. Лион Заявка 26 10 7 9 40 - 26 37
11. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
12. Анже Заявка 27 10 6 11 26 - 33 36
13. Бордо Заявка 26 9 8 9 38 - 32 35
14. Брест Заявка 27 8 10 9 34 - 36 34
15. Метц Заявка 27 7 10 10 25 - 34 31
16. Сент-Этьен Заявка 26 8 5 13 28 - 42 29
17. Ним Заявка 27 7 6 14 28 - 42 27
18. Дижон Заявка 27 6 9 12 25 - 36 27
19. Амьен Заявка 27 4 10 13 29 - 48 22
20. Тулуза Заявка 27 3 4 20 21 - 56 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брест 0:1 Анже
Брест
64% (112)
Ничья
27.4% (48)
Анже
8.6% (15)
1:0 Брест
32.6% (57)
1:1 Ничья
20% (35)
2:1 Брест
17.7% (31)
2:0 Брест
7.4% (13)
1:2 Анже
4% (7)
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