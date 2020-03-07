Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Стад Огюст Делон
Брест
10' Желтая карточкаКамара Ассан
27' Желтая карточкаКонан Гислен
0:0
29' Не забитый пенальтиМенди Александр
32' Желтая карточкаБелькебла Арис
1:0
37' ГолТуре Эль Билал
32
Фокет
Томас
25
Думбия
Мусса
13
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Зенели АрберНападающий
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бело ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ласне ПолПолузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
10'
27'
29'
0:0
32'
37'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест
Последние игры между собой
Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Брест: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|41 - 29
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 42
|43
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|28
|10
|11
|7
|26 - 21
|41
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|9.
|Анже
|2:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|28 - 33
|39
|10.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 38
|38
|12.
|Нант
|0:2 Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 31
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|39 - 33
|36
|14.
|Брест
|0:1 Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 37
|34
|15.
|Метц
|1:1 Заявка
|28
|7
|11
|10
|26 - 35
|32
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 37
|30
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|28 - 44
|29
|18.
|Ним
|1:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|29 - 43
|28
|19.
|Амьен
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|31 - 50
|23
|20.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|28
|3
|4
|21
|22 - 58
|13
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Брест
Исход игры
Реймс
75.3% (140)
Ничья
18.3% (34)
Брест
6.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
28.65% (49)
Меньше
71.35% (122)
Обе команды забьют
Да
42.11% (72)
Нет
57.89% (99)
Популярный счёт
1:0 Реймс
42.5% (79)
2:1 Реймс
20.4% (38)
1:1 Ничья
13.4% (25)
2:0 Реймс
5.4% (10)
0:1 Брест
2.2% (4)
1:2 Брест
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
3:0 Реймс
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!