Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм начался

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Брест

43' Марешиц Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Марешиц Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Перро Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Конан Гислен из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Удар от ворот произведет Брест

37' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Отличная игра от Думбия Мусса из команды Реймс . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

34' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Кассама Морету навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Белькебла Арис получил желтую карточку от судьи

31' Перро Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' После проверки VAR судья не изменил решения - Брест пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

27' Конан Гислен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

27' Менди Александр из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Хорошие скиллы дриблинга показывает Батоккьо Кристиан , обходя своих соперников

26' Удар от ворот произведет Брест

24' Удар от ворот произведет Реймс

24' Грандсир Самуэль не смог попасть в створ ударом издали

23' Марешиц Дарио из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Удар от ворот произведет Реймс

23' Менди Александр пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

21' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Брест

19' Ромао Алаиксис из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

19' Диало Ибраима ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

19' Удар от ворот произведет Брест

19' Конан Гислен из команды Реймс плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

18' Реймс имеет хороший шанс забить.

18' Удар от ворот произведет Реймс

18' Кур Йоанн из команды Брест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Дюверн Жан-Кевин из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Брест

13' Камара Ассан из команды Реймс пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

12' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Камара Ассан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Батоккьо Кристиан из команды Брест направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Хорошие скиллы дриблинга показывает Батоккьо Кристиан , обходя своих соперников

9' Удар от ворот произведет Брест

9' Камара Ассан не смог попасть в створ ударом издали

8' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Думбия Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Кур Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шардонне Брендан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кассама Морету и попал в перекладину!

4' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Брест

4' Камара Ассан из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

3' Хорошо играет на выходе Райкович Предраг - мяч в ее руках

3' Менди Александр из команды Брест плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

3' Игрок команды Брест отправляет мяч за спину защитников.

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Игрок команды Реймс наказывается за толчок соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля