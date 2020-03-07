Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Брест
0'
10' Желтая карточка
Камара Ассан
27' Желтая карточка
Конан Гислен
0:0
29' Не забитый пенальти
Менди Александр
32' Желтая карточка
Белькебла Арис
1:0
37' Гол
Туре Эль Билал
62'
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
29
Марешиц
Дарио
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
4
Ромао
Алаиксис
23
Кассама
Морету
25
Думбия
Мусса
20
Дингом
Тристан
13
Камара
Ассан
34
Туре
Эль
Билал
1
Ларсонне
Готье
20
Бело
Гаэтан
5
Шардонне
Брендан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
7
Белькебла
Арис
6
Диало
Ибраима
8
Кур
Йоанн
11
Батоккьо
Кристиан
25
Грандсир
Самуэль
15
Менди
Александр
Реймс
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

Ход матча

10'
Камара Ассан
 
27'
Конан Гислен
 
29'
0:0
Менди Александр
32'
 
Белькебла Арис
37'
Туре Эль Билал
(Думбия Мусса)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс
Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс
Брест Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест
Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест Лорьян 2:1 Брест Монпелье 4:0 Брест Брест 2:0 Бордо Брест 0:0 Ницца Лилль 1:0 Брест Брест 5:0 Страсбург Марсель 2:1 Брест Брест 1:1 Нант Брест 1:2 ПСЖ Амьен 1:0 Брест Метц 1:1 Брест

Последние игры между собой

Реймс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Брест: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Брест 1:0 Реймс Лига 1 Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 1:1 Брест Лига 2
Брест 2:1 Реймс Лига 2 Брест 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Брест Лига 1 Реймс 3:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Брест Лига 2 Реймс 0:0 Брест Лига 2 Брест 1:0 Реймс Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 28 16 8 4 41 - 29 56
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Монако 1:0 Заявка 28 12 7 9 44 - 42 43
6. Реймс 1:0 Заявка 28 10 11 7 26 - 21 41
7. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
8. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
9. Анже 2:0 Заявка 28 11 6 11 28 - 33 39
10. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
11. Ницца 0:1 Заявка 28 10 8 10 39 - 38 38
12. Нант 0:2 Заявка 28 11 4 13 28 - 31 37
13. Бордо Заявка 27 9 9 9 39 - 33 36
14. Брест 0:1 Заявка 28 8 10 10 34 - 37 34
15. Метц 1:1 Заявка 28 7 11 10 26 - 35 32
16. Дижон 2:1 Заявка 28 7 9 12 27 - 37 30
17. Сент-Этьен Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
18. Ним 1:1 Заявка 28 7 7 14 29 - 43 28
19. Амьен Заявка 28 4 11 13 31 - 50 23
20. Тулуза 1:2 Заявка 28 3 4 21 22 - 58 13
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Реймс 1:0 Брест

Исход игры
Реймс
75.3% (140)
Ничья
18.3% (34)
Брест
6.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
28.65% (49)
Меньше
71.35% (122)
Обе команды забьют
Да
42.11% (72)
Нет
57.89% (99)
Популярный счёт
1:0 Реймс
42.5% (79)
2:1 Реймс
20.4% (38)
1:1 Ничья
13.4% (25)
2:0 Реймс
5.4% (10)
0:1 Брест
2.2% (4)
1:2 Брест
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.6% (3)
3:0 Реймс
1.1% (2)
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