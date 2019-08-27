Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Иттихад
0:0
Первый тайм: 33'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0' 33'
22
Аль-Карни
Фаваз
66
Абдулхамид
Сауд
14
Аль-Сахафи
Зияд
21
Abdulmuhsen
Fallatah
27
Аль-Шамрани
Хамдан
6
Аль-Самири
Халед
11
Emiliano
Vecchio
16
Jimenez
Luis
III
10
Вильянуэва
Карлос
88
Abdulelah
Al
Malki
9
Ромариньо
Рикардо
1
Аль-Майюф
Абдуллах
12
Аль-Шахрани
Ясир
20
Чжан
Хюнь-Су
17
Аль-Хафит
Абдулла
5
Абдулайи
Али
28
Канно
Мохаммед
7
Аль-Фаридж
Сальман
29
Аль-Давсари
Салем
9
Джовинко
Себастьян
19
Каррильо
Андре
18
Гомис
Бафетимби
Аль-Иттихад
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аль-Иттихад 3:1 Аль-Раед Бурайда Зобахан 3:4 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:1 Зобахан Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда
Аль-Иттихад 0:2 Тишрин Охуд 1:0 Аль-Иттихад Аль-Наджма 2:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 6:2 Аль-Фатех Аль-Карама 3:2 Аль-Иттихад Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад Аль-Талия 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Аль-Иттихад: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Иттихад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига
Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Иттихад 4:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:2 Аль-Иттихад Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига Чемпионов Азии Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттихад Saudi League Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Saudi League Аль-Иттихад 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Саудовская Аравия Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттихад Лига Чемпионов Азии Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Иттихад Саудовская Аравия
1/8 финала
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
2 Аль-Духайл
4 Аль-Садд
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
3 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
2 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Аль-Садд
2 Шанхай СИПГ
2 Урава Редс
0 Аль-Иттихад
0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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