Лига чемпионов АФК 2019
Аль-Иттихад
0:0
Первый тайм: 33'
Аль-Хиляль Эр-Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Сьерра Пандо Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
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20 Чжан Хюнь-СуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
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22 Курди АмириЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Камбуаре Антуан
Статистика матча
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0 Удары по воротам 0
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0 Удары в створ 0
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0 Угловые 0
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 0
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +8 =6 -6Аль-Иттихад 3:1 Аль-Раед Бурайда Зобахан 3:4 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:1 Зобахан Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда
Аль-Иттихад 0:2 Тишрин Охуд 1:0 Аль-Иттихад Аль-Наджма 2:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 6:2 Аль-Фатех Аль-Карама 3:2 Аль-Иттихад Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад Аль-Талия 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 3:2 Локомотив Ташкент
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Последние игры между собой
Аль-Иттихад: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Иттихад 4:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:2 Аль-Иттихад Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига Чемпионов Азии Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттихад Saudi League Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Saudi League Аль-Иттихад 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Саудовская Аравия Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттихад Лига Чемпионов Азии Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Иттихад Саудовская Аравия
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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