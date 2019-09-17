Лига чемпионов АФК 2019

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Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:1
Конец матча
Аль-Иттихад
0'
0:1
10' Гол
Аль-Сахафи Зияд
22' Желтая карточка
Аль-Фаридж Сальман
1:1
44' Гол
Каррильо Андре
2:1
48' Гол
Аль-Давсари Салем
50' Желтая карточка
Аль-Сахафи Зияд
54' Желтая карточка
Вильянуэва Карлос
75' Желтая карточка
Emiliano Vecchio
3:1
79' Гол
Джовинко Себастьян
90'+6
1
Аль-Майюф
Абдуллах
2
Аль-Бурайк
Мохаммед
20
Чжан
Хюнь-Су
5
Абдулайи
Али
12
Аль-Шахрани
Ясир
28
Канно
Мохаммед
7
Аль-Фаридж
Сальман
19
Каррильо
Андре
9
Джовинко
Себастьян
29
Аль-Давсари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
22
Аль-Карни
Фаваз
66
Абдулхамид
Сауд
14
Аль-Сахафи
Зияд
21
Abdulmuhsen
Fallatah
27
Аль-Шамрани
Хамдан
6
Аль-Самири
Халед
11
Emiliano
Vecchio
88
Abdulelah
Al
Malki
16
Jimenez
Luis
III
10
Вильянуэва
Карлос
9
Ромариньо
Рикардо
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1
Аль-Иттихад
4-3-2-1

Ход матча

10'
0:1
Аль-Сахафи Зияд
22'
Аль-Фаридж Сальман
 
44'
Каррильо Андре
(Аль-Давсари Салем)
1:1
48'
Аль-Давсари Салем
(Каррильо Андре)
2:1
50'
 
Аль-Сахафи Зияд
54'
 
Вильянуэва Карлос
59'
 
Аль-Биши Абдулазиз
Аль-Самири Халед
59'
 
Аль-Арьяни Албдулазиз
Jimenez Luis III
75'
 
Emiliano Vecchio
79'
Джовинко Себастьян
(Канно Мохаммед)
3:1
89'
Аль-Абид Наваф
Аль-Давсари Салем
 
90'
Mohammad Al Shalhoub
Джовинко Себастьян
 
90'
Nasser Al Dawsari
Аль-Фаридж Сальман
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Файха Аль-Раед Бурайда 0:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Абха
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Духайл 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:2 Аль-Шабаб Дубай Аль-Иттифак 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Айн Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эстегляль Тегеран Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Эстегляль Тегеран 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Духайл Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда
Аль-Иттихад Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Dhamk 2:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Иттихад 3:1 Аль-Раед Бурайда Зобахан 3:4 Аль-Иттихад
Аль-Иттихад 2:1 Зобахан Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 0:2 Тишрин Охуд 1:0 Аль-Иттихад Аль-Наджма 2:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 6:2 Аль-Фатех Аль-Карама 3:2 Аль-Иттихад Аль-Райян 0:2 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 2:2 Хеттин Аль-Иттихад 0:2 СК Кувейт Аль-Мажд 0:0 Аль-Иттихад Локомотив Ташкент 1:1 Аль-Иттихад Аль-Иттихад 1:1 Аль-Вахда Аль-Иттихад 2:0 Аль-Иттифак Аль-Иттихад 0:2 Аль-Джазира Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Иттихад

Последние игры между собой

Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Аль-Иттихад: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттихад Премьер-лига
Аль-Иттихад 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Иттихад 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Иттихад 4:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Премьер-лига Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Аль-Иттихад Премьер-лига Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:2 Аль-Иттихад Про-лига Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Про-лига Саудовской Аравии Аль-Иттихад 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига Чемпионов Азии Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттихад Saudi League Аль-Иттихад 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Saudi League Аль-Иттихад 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Саудовская Аравия Аль-Иттихад 0:1 Аль-Иттихад Лига Чемпионов Азии
1/8 финала
4 Аль-Наср Эр-Рияд
3 Аль-Вахда
2 Аль-Духайл
4 Аль-Садд
7 Шанхай СИПГ
5 Чонбук Моторс
4 Урава Редс
2 Ульсан
6 Аль-Иттихад
4 Зобахан
3 Аль-Ахли Джидда
4 Аль-Хиляль Эр-Рияд
10 Гуанчжоу Эвергранд
9 Шаньдун Лунэн
3 Касима Антлерс
3 Санфречче Хиросима
1/4 финала
3 Аль-Наср Эр-Рияд
4 Аль-Садд
3 Шанхай СИПГ
3 Урава Редс
1 Аль-Иттихад
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Гуанчжоу Эвергранд
0 Касима Антлерс
1/2 финала
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Финал
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