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Жеребьёвка Лиги чемпионов
 
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Жеребьёвка Лиги чемпионов Последние 20 матчей: +0 =20 -0
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Последние игры между собой

Жеребьёвка Лиги чемпионов: победы: 0, ничьи: 17, поражения: 0
онлайн-трансляция: победы: 0, ничьи: 17, поражения: 0
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция

    До начала игры, которая состоится 29.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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