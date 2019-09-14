Англия: Кубок лиги 2019-2020

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Милтон-Кейнс Донс
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Милтон-Кейнс Донс Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Милтон-Кейнс Донс 0:1 Саутенд Милтон-Кейнс Донс 0:1 Ипсвич Блэкпул 0:3 Милтон-Кейнс Донс Милтон-Кейнс Донс 2:1 Уимблдон
Стивенэйдж 0:3 Милтон-Кейнс Донс Аккрингтон 2:1 Милтон-Кейнс Донс Саутенд 1:4 Милтон-Кейнс Донс Милтон-Кейнс Донс 0:4 Питерборо Юнайтед Милтон-Кейнс Донс 2:1 Линкольн Сити Уиком 3:2 Милтон-Кейнс Донс Уимблдон 1:2 Милтон-Кейнс Донс Милтон-Кейнс Донс 1:0 Шрусбери Таун Милтон-Кейнс Донс 1:0 Мэнсфилд Колчестер 2:0 Милтон-Кейнс Донс Милтон-Кейнс Донс 1:1 Порт Вейл Ноттс Каунти 1:2 Милтон-Кейнс Донс Транмер 2:1 Милтон-Кейнс Донс Милтон-Кейнс Донс 0:2 Линкольн Сити Форест Грин 1:2 Милтон-Кейнс Донс Милтон-Кейнс Донс 2:0 Йовил Таун
Ливерпуль Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль
Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль Транмер 0:6 Ливерпуль Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 4:0 Барселона Ньюкасл 2:3 Ливерпуль
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милтон-Кейнс Донс - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 25.09.2019, осталось 2 дня 20 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Милтон-Кейнс Донс - Ливерпуль
    Милтон-Кейнс Донс
    0% (0)
    Ничья
    4.2% (2)
    Ливерпуль
    95.8% (46)
    0:3 Ливерпуль
    39.6% (19)
    0:2 Ливерпуль
    18.8% (9)
    0:4 Ливерпуль
    8.3% (4)
    1:2 Ливерпуль
    8.3% (4)
    1:3 Ливерпуль
    8.3% (4)
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