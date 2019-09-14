Англия: Кубок лиги 2019-2020
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Стадион: Эмирейтс
Ноттингем Форест
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =5 -5Айнтрахт Фр 0:3 Арсенал Уотфорд 2:2 Арсенал Арсенал 2:2 Тоттенхэм Ливерпуль 3:1 Арсенал
Арсенал 2:1 Бёрнли Ньюкасл 0:1 Арсенал Барселона 2:1 Арсенал Анже 1:1 Арсенал Арсенал 1:2 Лион Реал Мадрид 2:2 Арсенал Арсенал 3:0 Фиорентина Арсенал 2:1 Бавария Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Борэм Вуд 3:3 Арсенал Челси 4:1 Арсенал Арсенал 4:0 ЛАСК Бёрнли 1:3 Арсенал Валенсия 2:4 Арсенал Арсенал 1:1 Брайтон Арсенал 3:1 Валенсия
Ноттингем Форест Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ноттингем Форест 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:1 Престон Норт Энд Ноттингем Форест 3:0 Дерби
Фулхэм 1:2 Ноттингем Форест Чарльтон 1:1 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3:0 Бирмингем Ноттингем Форест 1:0 Флитвуд Таун Лидс 1:1 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:2 Вест Бромвич Ноттингем Форест 2:2 Реал Сосьедад Ноттингем Форест 1:0 Кристал Пэлас Олимпиакос 3:0 Ноттингем Форест Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Данди 0:0 Ноттингем Форест Альфретон 1:2 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1:0 Болтон КПР 0:1 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3:0 Мидлсбро Шеффилд Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Ноттингем Форест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал
97.8% (44)
Ничья
2.2% (1)
Ноттингем Форест
0% (0)
2:0 Арсенал
40% (18)
3:1 Арсенал
24.4% (11)
3:0 Арсенал
11.1% (5)
2:1 Арсенал
11.1% (5)
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