Лига чемпионов 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Олимпиакос
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 4
|12
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|13 - 9
|7
|3.
|Црвена Звезда
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 13
|3
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
Тоттенхэм
100% (51)
Ничья
0% (0)
Олимпиакос
0% (0)
2:1 Тоттенхэм
33.3% (17)
3:1 Тоттенхэм
21.6% (11)
2:0 Тоттенхэм
21.6% (11)
3:0 Тоттенхэм
15.7% (8)
1:0 Тоттенхэм
5.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...