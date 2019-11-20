Лига чемпионов 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Олимпиакос

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм
Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Паниониос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Атромитос Бавария 2:0 Олимпиакос Ксанти 0:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 2:3 Бавария Олимпиакос 2:1 ОФИ Арис Салоники 1:2 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Ламия Панатинаикос 1:1 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Олимпиакос 5:0 Волос Лариса 0:1 Олимпиакос Краснодар 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Астерас Олимпиакос 4:0 Краснодар Олимпиакос 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:0 Виктория Пльзень

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Олимпиакос: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Лига чемпионов Тоттенхэм 3:0 Олимпиакос Товарищеские матчи

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 4 4 0 0 15 - 4 12
2. Тоттенхэм Заявка 4 2 1 1 13 - 9 7
3. Црвена Звезда Заявка 4 1 0 3 3 - 13 3
4. Олимпиакос Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Олимпиакос

    До начала игры, которая состоится 26.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - Олимпиакос
    Тоттенхэм
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Олимпиакос
    0% (0)
    2:1 Тоттенхэм
    33.3% (17)
    3:1 Тоттенхэм
    21.6% (11)
    2:0 Тоттенхэм
    21.6% (11)
    3:0 Тоттенхэм
    15.7% (8)
    1:0 Тоттенхэм
    5.9% (3)
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