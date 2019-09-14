Лига чемпионов 2019-2020
Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Валенсия
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +10 =7 -3Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер
Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси Барселона 1:2 Челси Кавасаки Фронтале 1:0 Челси Сент-Патрикс 0:4 Челси Богемианс 1:1 Челси Челси 4:1 Арсенал Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Челси Лестер 0:0 Челси Челси 1:1 Айнтрахт Фр Челси 3:0 Уотфорд Айнтрахт Фр 1:1 Челси Манчестер Юнайтед 1:1 Челси
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =1 -9Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад
Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия Валенсия 0:1 Эйбар Атлетико М 3:2 Валенсия Бетис 1:2 Валенсия Валенсия 2:0 Вильярреал
Последние игры между собой
Челси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Валенсия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Челси
89.2% (58)
Ничья
10.8% (7)
Валенсия
0% (0)
2:1 Челси
58.5% (38)
2:0 Челси
20% (13)
1:0 Челси
7.7% (5)
1:1 Ничья
4.6% (3)
2:2 Ничья
4.6% (3)
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