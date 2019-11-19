Лига чемпионов 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М
Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Атлетико М 2:2 Ювентус Лига чемпионов Атлетико М 2:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Ювентус 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 2:0 Ювентус Лига чемпионов
Ювентус 0:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:0 Ювентус Лига чемпионов

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
4. Байер Л Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 26.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ювентус - Атлетико М
    Ювентус
    69.2% (36)
    Ничья
    26.9% (14)
    Атлетико М
    3.8% (2)
    2:1 Ювентус
    48.1% (25)
    1:1 Ничья
    19.2% (10)
    2:0 Ювентус
    11.5% (6)
    1:0 Ювентус
    5.8% (3)
    1:2 Атлетико М
    3.8% (2)
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