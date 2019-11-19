Лига чемпионов 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Атлетико М
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =4 -1Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус
Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =8 -2Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М
Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Атлетико М 2:1 Ювентус Атлетико де Сан-Луис 1:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|4.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
Ювентус
69.2% (36)
Ничья
26.9% (14)
Атлетико М
3.8% (2)
2:1 Ювентус
48.1% (25)
1:1 Ничья
19.2% (10)
2:0 Ювентус
11.5% (6)
1:0 Ювентус
5.8% (3)
1:2 Атлетико М
3.8% (2)
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