Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
Лион
 
Позже

Стадион:
РБ Лейпциг
1
Лопеш
Антони
23
Тете
Кенни
3
Андерсен
Йоаким
5
Денайер
Джейсон
20
Марсал
Фернандо
8
Ауа
Уссем
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
10
Траоре
Бертран
9
Дембеле
Мусса
I
11
Депай
Мемфис
1
Гулач
Петер
22
Мукиэле
Норди
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
31
Демме
Диего
10
Форсберг
Эмиль
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
Лион
4-3-3
РБ Лейпциг
4-4-2

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион
Лион 2:1 Ницца Марсель 2:1 Лион Лион 3:1 Бенфика Тулуза 2:3 Лион Лион 2:0 Метц Бенфика 2:1 Лион Лион 0:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Лион РБ Лейпциг 0:2 Лион Лион 0:1 Нант Брест 2:2 Лион Лион 0:1 ПСЖ Лион 1:1 Зенит Амьен 2:2 Лион Лион 1:1 Бордо Монпелье 1:0 Лион
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3
РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг 0:2 Лион Лига чемпионов

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
2. Зенит Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
3. Лион Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
4. Бенфика Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - РБ Лейпциг

    До начала игры, которая состоится 10.12.2019, осталось 17 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лион - РБ Лейпциг
    Лион
    40.4% (40)
    Ничья
    40.4% (40)
    РБ Лейпциг
    19.2% (19)
    1:1 Ничья
    33.3% (33)
    2:1 Лион
    30.3% (30)
    1:2 РБ Лейпциг
    14.1% (14)
    1:0 Лион
    8.1% (8)
    2:2 Ничья
    6.1% (6)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...