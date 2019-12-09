Лига чемпионов 2019-2020
Лион
Позже
Стадион: Гроупама Арена
РБ Лейпциг
23
Тете
Кенни
12
Мендес
Тьяго
29
Тусар
Люка
11
Депай
Мемфис
31
Демме
Диего
21
Шик
Патрик
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Тете КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мендес ТьягоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Депай МемфисНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шик ПатрикНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =4 -3РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лион
40.4% (40)
Ничья
40.4% (40)
РБ Лейпциг
19.2% (19)
1:1 Ничья
33.3% (33)
2:1 Лион
30.3% (30)
1:2 РБ Лейпциг
14.1% (14)
1:0 Лион
8.1% (8)
2:2 Ничья
6.1% (6)
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