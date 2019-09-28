Лига чемпионов 2019-2020

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Генк
 
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Стадион:
Наполи

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк
Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк
Наполи Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль
Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ливерпуль 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Генк 1 0 0 1 2 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Генк - Наполи

    До начала игры, которая состоится 02.10.2019, осталось 2 дня 18 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Генк - Наполи
    Генк
    14.6% (6)
    Ничья
    14.6% (6)
    Наполи
    70.7% (29)
    1:2 Наполи
    31.7% (13)
    0:1 Наполи
    14.6% (6)
    1:3 Наполи
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    2:1 Генк
    9.8% (4)
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