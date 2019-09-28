Лига чемпионов 2019-2020
Генк
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Стадион: Кристал-арена
Наполи
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сент-Трюйден 3:3 Генк Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк
Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк
Наполи Последние 20 матчей: +12 =1 -7Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль
Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри Фрозиноне 0:2 Наполи Наполи 1:2 Аталанта
Группа E
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|6 - 2
|3
|2.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Генк
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
Генк
14.6% (6)
Ничья
14.6% (6)
Наполи
70.7% (29)
1:2 Наполи
31.7% (13)
0:1 Наполи
14.6% (6)
1:3 Наполи
12.2% (5)
1:1 Ничья
12.2% (5)
2:1 Генк
9.8% (4)
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