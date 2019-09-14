Лига чемпионов 2019-2020

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Аякс
 
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Стадион:
Лилль

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс
ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг Аякс 11:2 Квик-20 Де Графсхап 1:4 Аякс Аякс 4:1 Утрехт Аякс 2:3 Тоттенхэм
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль
Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ Реймс 1:1 Лилль

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. Валенсия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лилль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Лилль

    До начала игры, которая состоится 17.09.2019, осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Аякс - Лилль
    Аякс
    92.3% (60)
    Ничья
    6.2% (4)
    Лилль
    1.5% (1)
    2:1 Аякс
    38.5% (25)
    3:1 Аякс
    18.5% (12)
    2:0 Аякс
    16.9% (11)
    1:0 Аякс
    10.8% (7)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
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