Лига чемпионов 2019-2020
Аякс
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Стадион: Йохан Кройф Арена
Лилль
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =5 -2Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс
Лилль Последние 20 матчей: +10 =5 -5Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен Амьен 1:0 Лилль
Аякс
92.3% (60)
Ничья
6.2% (4)
Лилль
1.5% (1)
2:1 Аякс
38.5% (25)
3:1 Аякс
18.5% (12)
2:0 Аякс
16.9% (11)
1:0 Аякс
10.8% (7)
1:1 Ничья
6.2% (4)
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