Лига чемпионов 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Брюгге
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =3 -8Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =5 -1Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай
Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Галатасарай
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Брюгге
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Реал Мадрид
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Реал Мадрид
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Брюгге
0% (0)
2:0 Реал Мадрид
39% (16)
3:0 Реал Мадрид
19.5% (8)
2:1 Реал Мадрид
17.1% (7)
3:1 Реал Мадрид
14.6% (6)
2:2 Ничья
4.9% (2)
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