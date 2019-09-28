Лига чемпионов 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Брюгге

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б
Брюгге Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге Брюгге 2:1 Андерлехт Брюгге 0:0 Галатасарай
Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Галатасарай 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Брюгге 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Реал Мадрид 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Брюгге

    До начала игры, которая состоится 01.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - Брюгге
    Реал Мадрид
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Брюгге
    0% (0)
    2:0 Реал Мадрид
    39% (16)
    3:0 Реал Мадрид
    19.5% (8)
    2:1 Реал Мадрид
    17.1% (7)
    3:1 Реал Мадрид
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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