Лига чемпионов 2019-2020

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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Байер Л

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва
Байер Л Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М
Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Байер Л 1:2 Локомотив Москва Лига чемпионов Байер Л 3:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Атлетико М Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Локомотив Москва Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
4. Байер Л Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Байер Л

    До начала игры, которая состоится 26.11.2019, осталось 2 дня 8 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Байер Л
    Локомотив Москва
    54.5% (30)
    Ничья
    27.3% (15)
    Байер Л
    18.2% (10)
    2:1 Локомотив Москва
    38.2% (21)
    1:1 Ничья
    20% (11)
    1:2 Байер Л
    16.4% (9)
    1:0 Локомотив Москва
    9.1% (5)
    2:0 Локомотив Москва
    7.3% (4)
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