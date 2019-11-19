Лига чемпионов 2019-2020
Локомотив Москва
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Стадион: РЖД Арена
Байер Л
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +10 =3 -7Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва
Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Урал Крылья Советов 1:2 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва
Байер Л Последние 20 матчей: +8 =5 -7Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М
Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л Аугсбург 0:3 Байер Л Байер Л 2:0 Унион Берлин Байер Л 1:2 Локомотив Москва Боруссия Д 4:0 Байер Л Байер Л 0:0 Хоффенхайм Фортуна 1:3 Байер Л Байер Л 3:2 Падерборн Алемания 1:4 Байер Л Байер Л 1:2 Валенсия Байер Л 1:1 Витесс
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|4.
|Байер Л
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
Локомотив Москва
54.5% (30)
Ничья
27.3% (15)
Байер Л
18.2% (10)
2:1 Локомотив Москва
38.2% (21)
1:1 Ничья
20% (11)
1:2 Байер Л
16.4% (9)
1:0 Локомотив Москва
9.1% (5)
2:0 Локомотив Москва
7.3% (4)
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