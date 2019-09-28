Лига чемпионов 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Аякс

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия
Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия
Аякс Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль
Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс Аякс 1:1 Сивасспор Аякс 2:0 ПСВ Аякс 1:2 Панатинаикос Аякс 6:2 ОФИ Аякс 2:1 Уотфорд Аякс 2:1 Истанбул Башакшехир Аякс 1:1 Ольборг

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Валенсия 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Челси 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Лилль 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Аякс

    До начала игры, которая состоится 02.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 5 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Валенсия - Аякс
    Валенсия
    35.9% (14)
    Ничья
    41% (16)
    Аякс
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    35.9% (14)
    2:1 Валенсия
    20.5% (8)
    1:2 Аякс
    17.9% (7)
    1:0 Валенсия
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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