Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетик Б 0:1 Валенсия Валенсия 3:3 Хетафе Валенсия 1:1 Леганес Челси 0:1 Валенсия
Барселона 5:2 Валенсия Валенсия 2:0 Мальорка Сельта 1:0 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Валенсия 1:1 Интер Милан Байер Л 1:2 Валенсия Брайтон 2:1 Валенсия Спортинг Л 1:2 Валенсия Сьон 0:3 Валенсия Монако 1:0 Валенсия Барселона 1:2 Валенсия Вальядолид 0:2 Валенсия Валенсия 3:1 Алавес Валенсия 2:4 Арсенал Уэска 2:6 Валенсия Арсенал 3:1 Валенсия
Аякс Последние 20 матчей: +13 =6 -1Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль
Валенсия
35.9% (14)
Ничья
41% (16)
Аякс
23.1% (9)
1:1 Ничья
35.9% (14)
2:1 Валенсия
20.5% (8)
1:2 Аякс
17.9% (7)
1:0 Валенсия
7.7% (3)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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