Лига чемпионов 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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ПСЖ

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис
Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =0 -3
ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ ПСЖ 0:2 Реймс Лион 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Реал Мадрид ПСЖ 1:0 Страсбург Метц 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн ПСЖ 3:0 Сидней

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Лига чемпионов ПСЖ 1:2 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:1 ПСЖ Лига чемпионов Реал Мадрид 1:3 ПСЖ Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа
Реал Мадрид 1:0 ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 1:0 ПСЖ Товарищеские матчи ПСЖ 0:1 Реал Мадрид Товарищеские матчи

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 10 - 0 12
2. Реал Мадрид Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
3. Брюгге Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
4. Галатасарай Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 26.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Реал Мадрид - ПСЖ
    Реал Мадрид
    68.6% (35)
    Ничья
    17.6% (9)
    ПСЖ
    13.7% (7)
    2:1 Реал Мадрид
    43.1% (22)
    1:2 ПСЖ
    13.7% (7)
    2:2 Ничья
    11.8% (6)
    3:2 Реал Мадрид
    9.8% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    7.8% (4)
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