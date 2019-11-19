Лига чемпионов 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
ПСЖ
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Галатасарай Реал Мадрид 0:0 Бетис
Реал Мадрид 5:0 Леганес Галатасарай 0:1 Реал Мадрид Мальорка 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Гранада Реал Мадрид 2:2 Брюгге Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Севилья 0:1 Реал Мадрид ПСЖ 3:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Леванте Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Сельта 1:3 Реал Мадрид Рома 2:2 Реал Мадрид Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =0 -3ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 0
|12
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|Брюгге
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
Реал Мадрид
68.6% (35)
Ничья
17.6% (9)
ПСЖ
13.7% (7)
2:1 Реал Мадрид
43.1% (22)
1:2 ПСЖ
13.7% (7)
2:2 Ничья
11.8% (6)
3:2 Реал Мадрид
9.8% (5)
1:0 Реал Мадрид
7.8% (4)
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