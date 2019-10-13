Лига чемпионов 2019-2020
РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Зенит
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =5 -6РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04
Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит
Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Бенфика
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
РБ Лейпциг
43.5% (27)
Ничья
32.3% (20)
Зенит
24.2% (15)
2:1 РБ Лейпциг
30.6% (19)
1:1 Ничья
22.6% (14)
1:2 Зенит
14.5% (9)
3:1 РБ Лейпциг
6.5% (4)
2:2 Ничья
6.5% (4)
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