Лига чемпионов 2019-2020

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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Зенит

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +9 =5 -6
РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Лион РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04
Вердер 0:3 РБ Лейпциг Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург
Зенит Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Зенит 6:1 Ростов Урал 1:3 Зенит Зенит 3:1 Бенфика Локомотив Москва 1:0 Зенит
Енисей 1:2 Зенит Зенит 5:0 Рубин Лион 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Зенит 2:1 Сочи Спартак Москва 0:1 Зенит Уфа 1:0 Зенит Зенит 0:0 Ахмат Динамо Москва 0:2 Зенит Зенит 1:1 Краснодар Оренбург 0:2 Зенит Сочи 0:2 Зенит Зенит 2:1 Тамбов Зенит 2:3 Локомотив Москва Црвена Звезда 0:1 Зенит Гонвед 0:3 Зенит

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Зенит 1:1 РБ Лейпциг Лига Европы РБ Лейпциг 2:1 Зенит Лига Европы

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лион 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Зенит 2 1 1 0 4 - 2 4
3. РБ Лейпциг 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Бенфика Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Зенит

    До начала игры, которая состоится 23.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Зенит
    РБ Лейпциг
    43.5% (27)
    Ничья
    32.3% (20)
    Зенит
    24.2% (15)
    2:1 РБ Лейпциг
    30.6% (19)
    1:1 Ничья
    22.6% (14)
    1:2 Зенит
    14.5% (9)
    3:1 РБ Лейпциг
    6.5% (4)
    2:2 Ничья
    6.5% (4)
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