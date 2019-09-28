Лига чемпионов 2019-2020
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Бавария
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3Падерборн 2:3 Бавария Бавария 4:0 Кёльн Бавария 3:0 Црвена Звезда РБ Лейпциг 1:1 Бавария
Бавария 6:1 Майнц Шальке 04 0:3 Бавария Бавария 2:2 Герта Энерги Коттбус 1:3 Бавария Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бавария: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Црвена Звезда
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Тоттенхэм
27.3% (6)
Ничья
50% (11)
Бавария
22.7% (5)
1:1 Ничья
27.3% (6)
1:2 Бавария
22.7% (5)
2:2 Ничья
22.7% (5)
2:1 Тоттенхэм
18.2% (4)
1:0 Тоттенхэм
9.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...