Лига чемпионов 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Бавария

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм
Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль Тоттенхэм 2:2 Эвертон Аякс 2:3 Тоттенхэм Борнмут 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Аякс Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм
Бавария Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Падерборн 2:3 Бавария Бавария 4:0 Кёльн Бавария 3:0 Црвена Звезда РБ Лейпциг 1:1 Бавария
Бавария 6:1 Майнц Шальке 04 0:3 Бавария Бавария 2:2 Герта Энерги Коттбус 1:3 Бавария Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Бавария: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм 2:2 Бавария Кубок Ауди

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Олимпиакос 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Тоттенхэм 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Црвена Звезда 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бавария

    До начала игры, которая состоится 01.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бавария
    Тоттенхэм
    27.3% (6)
    Ничья
    50% (11)
    Бавария
    22.7% (5)
    1:1 Ничья
    27.3% (6)
    1:2 Бавария
    22.7% (5)
    2:2 Ничья
    22.7% (5)
    2:1 Тоттенхэм
    18.2% (4)
    1:0 Тоттенхэм
    9.1% (2)
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