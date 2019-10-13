Лига чемпионов 2019-2020

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Генк
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк
Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль
Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 2 1 0 1 9 - 6 3
3. Ливерпуль 2 1 0 1 4 - 5 3
4. Генк Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Генк - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 23.10.2019, осталось 2 дня 20 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Генк - Ливерпуль
    Генк
    1.6% (1)
    Ничья
    4.9% (3)
    Ливерпуль
    93.4% (57)
    0:2 Ливерпуль
    26.2% (16)
    1:2 Ливерпуль
    24.6% (15)
    1:3 Ливерпуль
    14.8% (9)
    0:3 Ливерпуль
    8.2% (5)
    1:4 Ливерпуль
    6.6% (4)
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