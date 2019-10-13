Лига чемпионов 2019-2020
Генк
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Стадион: Кристал-арена
Ливерпуль
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Стандард 1:0 Генк Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Генк 0:0 Наполи Сент-Трюйден 3:3 Генк
Ронсе 0:3 Генк Генк 3:1 Остенде Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Лестер Ливерпуль 4:3 Ред Булл Зальцбург Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль
Милтон-Кейнс Донс 0:2 Ливерпуль Челси 1:2 Ливерпуль Наполи 2:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Бёрнли 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Арсенал Саутгемптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:2 Челси Ливерпуль 4:1 Норвич Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Ливерпуль 3:1 Лион Ливерпуль 0:3 Наполи Спортинг Л 2:2 Ливерпуль Севилья 2:1 Ливерпуль Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Брэдфорд Сити 1:3 Ливерпуль
Генк
1.6% (1)
Ничья
4.9% (3)
Ливерпуль
93.4% (57)
0:2 Ливерпуль
26.2% (16)
1:2 Ливерпуль
24.6% (15)
1:3 Ливерпуль
14.8% (9)
0:3 Ливерпуль
8.2% (5)
1:4 Ливерпуль
6.6% (4)
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