Лига чемпионов 2019-2020

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Црвена Звезда
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Предыдущие игры

Црвена Звезда Последние 20 матчей: +13 =3 -4
FK Proleter Novi Sad1 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Бачка Топола Радник Сурдулица 0:5 Црвена Звезда Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда
Црвена Звезда 3:1 Рад Белград Напредак 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Мачва Шабац Вождовац 1:3 Црвена Звезда Партизан 2:0 Црвена Звезда Бавария 3:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 ФК Индия Войводина 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Спартак Суботица 2:3 Црвена Звезда Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Младост Лучани Црвена Звезда 1:1 Копенгаген ХИК 2:1 Црвена Звезда
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд
Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Лига чемпионов

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 3 3 0 0 13 - 4 9
2. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 9 - 9 4
3. Црвена Звезда Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
4. Олимпиакос Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Црвена Звезда - Тоттенхэм

    До начала игры, которая состоится 06.11.2019, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Црвена Звезда - Тоттенхэм
    Црвена Звезда
    6.7% (4)
    Ничья
    21.7% (13)
    Тоттенхэм
    71.7% (43)
    1:2 Тоттенхэм
    38.3% (23)
    0:2 Тоттенхэм
    13.3% (8)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    1:3 Тоттенхэм
    8.3% (5)
    2:2 Ничья
    6.7% (4)
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