Лига чемпионов 2019-2020
Црвена Звезда
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Стадион: Райко Митич
Тоттенхэм
Предыдущие игры
Црвена Звезда Последние 20 матчей: +13 =3 -4FK Proleter Novi Sad1 0:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Бачка Топола Радник Сурдулица 0:5 Црвена Звезда Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда
Црвена Звезда 3:1 Рад Белград Напредак 0:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Црвена Звезда 3:1 Мачва Шабац Вождовац 1:3 Црвена Звезда Партизан 2:0 Црвена Звезда Бавария 3:0 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:1 ФК Индия Войводина 1:2 Црвена Звезда Црвена Звезда 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда Спартак Суботица 2:3 Црвена Звезда Копенгаген 1:1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2:0 Младост Лучани Црвена Звезда 1:1 Копенгаген ХИК 2:1 Црвена Звезда
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд
Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Колчестер 0:0 Тоттенхэм Лестер 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Тоттенхэм 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 2:2 Бавария Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ювентус 2:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Црвена Звезда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 4
|9
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 9
|4
|3.
|Црвена Звезда
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
Црвена Звезда
6.7% (4)
Ничья
21.7% (13)
Тоттенхэм
71.7% (43)
1:2 Тоттенхэм
38.3% (23)
0:2 Тоттенхэм
13.3% (8)
1:1 Ничья
11.7% (7)
1:3 Тоттенхэм
8.3% (5)
2:2 Ничья
6.7% (4)
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