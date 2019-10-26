Лига чемпионов 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Аякс
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси
Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси
Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс
Последние игры между собой
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Челси
75.7% (56)
Ничья
12.2% (9)
Аякс
12.2% (9)
2:1 Челси
51.4% (38)
2:0 Челси
9.5% (7)
1:1 Ничья
9.5% (7)
1:2 Аякс
5.4% (4)
1:0 Челси
5.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...