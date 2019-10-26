Лига чемпионов 2019-2020

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Челси
 
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Аякс

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси Аякс 0:1 Челси
Челси 1:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:4 Челси Лилль 1:2 Челси Челси 2:0 Брайтон Челси 7:1 Гримсби Челси 1:2 Ливерпуль Челси 0:1 Валенсия Вулверхэмптон 2:5 Челси Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Норвич 2:3 Челси Челси 1:1 Лестер Ливерпуль 2:2 Челси Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Боруссия М 2:2 Челси Ред Булл Зальцбург 3:5 Челси Рединг 3:4 Челси
Аякс Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд Аякс 0:1 Челси Ваалвейк 1:2 Аякс
Херенвен 1:0 Аякс АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Валенсия 0:3 Аякс Аякс 2:0 Гронинген Аякс 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 1:1 Аякс Аякс 3:0 Лилль Аякс 4:1 Херенвен Спарта Роттердам 1:4 Аякс Аякс 2:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Аякс ВВВ-Венло 1:4 Аякс Аякс 3:2 ПАОК Аякс 5:0 Эммен ПАОК 2:2 Аякс Витесс 2:2 Аякс

Последние игры между собой

Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аякс 0:1 Челси Лига чемпионов Аякс 3:1 Челси Товарищеские матчи

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
2. Челси Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Валенсия Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Лилль Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Аякс

    До начала игры, которая состоится 05.11.2019, осталось 1 день 10 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Аякс
    Челси
    75.7% (56)
    Ничья
    12.2% (9)
    Аякс
    12.2% (9)
    2:1 Челси
    51.4% (38)
    2:0 Челси
    9.5% (7)
    1:1 Ничья
    9.5% (7)
    1:2 Аякс
    5.4% (4)
    1:0 Челси
    5.4% (4)
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